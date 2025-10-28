Stablecoin neo vào đồng yên đầu tiên trên thế giới ra mắt ở Nhật Bản

Đồng stablecoin đầu tiên trên thế giới neo vào đồng yên đã chính thức ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 27/10, đánh dấu một bước tiến nhỏ nhưng quan trọng tại một quốc gia mà nhiều người tiêu dùng vẫn ưa chuộng các phương thức thanh toán truyền thống như tiền mặt và thẻ tín dụng.

Theo tin từ Reuters, công ty khởi nghiệp Nhật Bản JPYC đã bắt đầu phát hành đồng stablecoin có tên là JPYC hoàn toàn có thể chuyển đổi sang đồng yên và được bảo đảm bằng tiền tiết kiệm trong nước và trái phiếu chính phủ Nhật Bản.

JPYC đặt mục tiêu phát hành số lượng stablecoin có trị giá 10 nghìn tỷ yên, tương đương 66 tỷ USD, trong vòng 3 năm và mong muốn tài sản kỹ thuật số này được sử dụng rộng rãi ở nước ngoài. Công ty chưa có kế hoạch thu phí giao dịch nhằm khuyến khích việc sử dụng, và thay vào đó, dự định kiếm tiền từ lãi trái phiếu chính phủ.

CEO Noritaka Okabe của JPYC bày tỏ hy vọng việc phát hành đồng stablecoin này sẽ thúc đẩy đổi mới thông qua việc giúp các công ty khởi nghiệp tiếp cận với phí giao dịch và phí thanh toán thấp. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc tăng cường khả năng tương tác toàn cầu sẽ mang lại lợi ích cho công ty, do đó công ty sẵn sàng mở cửa cho các liên kết vốn.

Stablecoin là một loại tiền số dựa trên blockchain, thường được neo vào một loại tiền pháp định và mang lại khả năng giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn.

Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, các stablecoin neo vào đồng USD đang trên đà phát triển bùng nổ và hiện chiếm hơn 99% nguồn cung stablecoin toàn cầu - theo dữ liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). Sự quan tâm đến stablecoin cũng đang gia tăng ở nhiều quốc gia khác, và trong xu hướng đó, 3 ngân hàng lớn của Nhật Bản sẽ cùng phát hành stablecoin - theo tin từ tờ báo Nikkei trong tháng 10 này.

Ông Tomoyuki Shimoda, một cựu quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hiện là học giả tại Đại học Rikkyo, cho rằng các stablecoin neo vào đồng yên sẽ không có cùng động lực như những đồng được bảo đảm bằng đồng USD - đồng tiền dự trữ thế giới được sử dụng trên toàn cầu.

Ông Shimoda cho rằng không ai có thể nói chắc chắn về việc liệu các stablecoin neo vào đồng yên có trở nên phổ biến rộng rãi ở Nhật Bản hay không. Nếu các ngân hàng lớn tham gia thị trường, mức độ phổ biến có thể tăng nhanh. Tuy nhiên, có thể vẫn cần thời gian 2-3 năm cho một sự phát triển như vậy.

Các nhà hoạch định chính sách ở nhiều quốc gia đã bày tỏ lo ngại rằng stablecoin có thể tạo điều kiện cho việc chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng và có thể làm suy yếu vai trò của các ngân hàng thương mại trong dòng chảy thanh toán toàn cầu.

Tuy nhiên, trong một bài phát biểu vào tuần trước, Phó thống đốc BOJ Ryozo Himino kêu gọi các nhà quản lý toàn cầu thích ứng với tình hình mới. Hàn Quốc đã cam kết cho phép các công ty phát hành stablecoin dựa trên đồng won và Trung Quốc cũng đang xem xét cho phép sử dụng stablecoin được bảo đảm bằng đồng nhân dân tệ.