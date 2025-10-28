Thứ Ba, 28/10/2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khen chính sách tài khóa mở rộng của Nhật Bản

An Huy

28/10/2025, 11:31

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với lập trường chính sách tài khóa mở rộng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, cho rằng chính sách này đang góp phần vào sự tăng trưởng kỷ lục của thị trường chứng khoán Tokyo...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama (trái) và người đồng cấp Mỹ Scott Bessent trong cuộc gặp tại Tokyo. ngày 27/10 - Ảnh: Bloomberg.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama (trái) và người đồng cấp Mỹ Scott Bessent trong cuộc gặp tại Tokyo. ngày 27/10 - Ảnh: Bloomberg.

Theo hãng tin Bloomberg, trong cuộc gặp ngày 27/10 với người đồng cấp Nhật Bản Satsuki Katayama, ông Bessent nhấn mạnh rằng chính sách kinh tế "Sanaenomics" - sự tiếp nối tinh thần của chính sách "Abenomics" - dường như đang hoạt động hiệu quả và gửi đi một tín hiệu rất tích cực.

Cuộc gặp này diễn ra sau một cuộc điện đàm ngắn giữa hai vị quan chức vào tuần trước, ngay sau khi bà Katayama được bổ nhiệm làm nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Nhật Bản. Ông Bessent đã bày tỏ sự vinh dự khi có mặt tại Nhật Bản vào đúng ngày chỉ số Nikkei 225 vượt qua ngưỡng 50.000 điểm, đánh dấu một kỷ lục mới của thị trường chứng khoán Tokyo.

Trong cuộc gặp, ông Bessent và bà Katayama không đi sâu vào chi tiết của chính sách tiền tệ hay tuyên bố chung Mỹ-Nhật về ngoại hối đã ký vào tháng 9, nhưng những nhận xét của ông Bessent đã mang lại một cái nhìn tích cực về chính sách tài khóa mở rộng của Nhật Bản dưới sự lãnh đạo của tân Thủ tướng Takaichi. Điều này có thể đã mang lại một sự giải tỏa nhất định cho các nhà hoạch định chính sách ở Tokyo trong bối cảnh lo ngại rằng ông Bessent có thể đề cập đến đồng yên yếu.

Danh tiếng của bà Takaichi với lập trường ủng hộ kích thích kinh tế, ưu tiên chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ nới lỏng đã làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư về sức khỏe tài khóa của Nhật Bản, theo đó gây áp lực giảm lên tỷ giá đồng yên và làm tăng lợi suất của trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn dài sau khi bà trở thành Thủ tướng.

Nhưng mặt khác, chính sách nới lỏng và đồng yên mất giá - yếu tố có thể giúp tăng thu nhập của các nhà xuất khẩu - cũng giúp thúc đẩy giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Nhật.

Ông Bessent đã từng bình luận về xu hướng tiền tệ và chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Đầu tháng này, ông đã nói bên lề chuỗi sự kiện thường niên ở New York của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) rằng tỷ giá đồng yên sẽ ổn định ở mức phù hợp nếu BOJ tiếp tục thực hiện chính sách đúng đắn. Hồi tháng 8, ông đã gián tiếp kêu gọi Nhật Bản tăng lãi suất, cho rằng BOJ đã tụt hậu trong việc giải quyết lạm phát.

Theo dự báo của giới phân tích, BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào cuối tuần này sau những thay đổi chính trị trong nước gần đây. Tuy nhiên, cơ quan này được dự báo sẽ tăng lãi suất trong những tháng tới.

Xu hướng mất giá của đồng yên có thể bị xem là mang lại lợi thế cạnh tranh không công bằng cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản so với các đối thủ Mỹ. Bởi vậy, trước cuộc gặp ngày 27/10 của ông Bessent và bà Katayama, giới quan sát đã kỳ vọng hai vị quan chức sẽ thảo luận về các vấn đề tiền tệ.

Đồng yên có lúc giảm giá về mức 153,26 yên/USD trong phiên giao dịch cùng ngày, trước khi phục hồi và dao động quanh mức 152,84 yên/USD vào buổi tối tại Tokyo. Sáng nay (28/10) tỷ giá yên tiếp tục hồi về ngưỡng 152,25 yên đổi 1 USD.

Tháng trước, ông Bessent đã ký một thỏa thuận về tiền tệ với người tiền nhiệm của bà Katayama là ông Katsunobu Kato. Thỏa thuận tái khẳng định cam kết chung của hai nước trong việc để thị trường quyết định tỷ giá hối đoái và tránh việc can thiệp tỷ giá nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh không bình đẳng.

Chuyến công tác Nhật Bản của ông Bessent nằm trong chương trình công du châu Á của Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao khác của Mỹ. Ngày 28/10, ông Trump và bà Takaichi đã có cuộc gặp với các nội dung thảo luận bao gồm chi tiêu quốc phòng và các dự án tiềm năng cho kế hoạch đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ.

