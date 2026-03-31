Vietjet báo lãi vượt kế hoạch năm 2025, củng cố nền tảng tài chính và tăng tốc mở rộng quốc tế

Vietjet Air (HOSE: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, ghi nhận tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, duy trì nền tảng tài chính an toàn và tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng quốc tế.

LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG MẠNH, VƯỢT XA KẾ HOẠCH

Theo báo cáo kiểm toán, năm 2025, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 82.093 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.630 tỷ đồng, tăng 44,3%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.123 tỷ đồng, tăng 51,2%.

Đáng chú ý, mức lợi nhuận này vượt hơn 120% kế hoạch năm, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc tối ưu chi phí và khai thác, đồng thời phản ánh sự phục hồi bền vững của nhu cầu hàng không.

Ở cấp độ công ty mẹ, doanh thu đạt 81.426 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.462 tỷ đồng, tăng 40,8%; và lợi nhuận sau thuế đạt 1.968 tỷ đồng, tăng 51,1% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Vietjet đạt 139.459 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính tiếp tục được kiểm soát trong ngưỡng an toàn, với tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,25 lần và hệ số thanh khoản đạt 1,53 lần.

Trong năm, hãng đã tăng vốn chủ sở hữu thêm 5.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu, qua đó củng cố năng lực tài chính phục vụ chiến lược tăng trưởng dài hạn. Đồng thời, Vietjet đóng góp hơn 10.500 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, khẳng định vai trò của một doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn.

Năm 2025, Vietjet vận chuyển 28,2 triệu lượt hành khách, tăng 9% so với cùng kỳ, với tổng số 153.000 chuyến bay, tăng 11,2%. Sản lượng hàng hóa đạt gần 114.000 tấn.

Hãng tiếp tục mở rộng mạng bay lên 254 đường bay, bao gồm 52 đường bay nội địa và 202 đường bay quốc tế. Trong năm, Vietjet khai trương thêm 22 đường bay mới, tập trung vào các thị trường trọng điểm như Trung Quốc và Trung Á.

Chiến lược mở rộng quốc tế tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng dài hạn, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu và giảm phụ thuộc vào thị trường nội địa.

ĐẦU TƯ ĐỘI BAY VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT QUY MÔ LỚN

Trong năm qua, Vietjet tiếp tục triển khai chiến lược đầu tư dài hạn với việc mở rộng đội bay, bao gồm các dòng tàu hiện đại như Airbus A321neo và Airbus A330neo. Hãng cũng ký kết hợp tác với Rolls-Royce trong lĩnh vực động cơ và bảo dưỡng.

Song song đó, Vietjet thúc đẩy phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), đầu tư nguồn nhân lực thông qua Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) với 162.000 lượt học viên trong năm.

Đáng chú ý, dự án Trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay tại sân bay Sân bay Long Thành đang được triển khai với tổng vốn khoảng 100 triệu USD. Khi hoàn thành, trung tâm có khả năng bảo dưỡng đồng thời nhiều tàu bay thân rộng và thân hẹp, góp phần nâng cao năng lực tự chủ kỹ thuật của hãng.

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Vietjet tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua việc ra mắt hạng vé Business, mở rộng phân khúc khách hàng, đồng thời phát triển chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy.

Hãng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số như đặt vé đa kênh, trợ lý AI, sinh trắc học và hệ thống quản trị vận hành thời gian thực. Việc tự phục vụ mặt đất tại các sân bay trọng điểm giúp nâng cao tỷ lệ đúng giờ và tối ưu chi phí khai thác.

Trong năm 2025, Vietjet tiếp tục được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, bao gồm việc lọt Top 10 hãng hàng không an toàn nhất thế giới theo AirlineRatings, cùng nhiều bảng xếp hạng về phát triển bền vững và giá trị thương hiệu trong khu vực.

TRIỂN VỌNG 2026: TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG TRÊN NỀN TẢNG VỮNG CHẮC

Bước sang năm 2026, Vietjet định hướng tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế, đặc biệt là các đường bay dài, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác đội bay thân rộng.

Doanh nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu chi phí và triển khai các sáng kiến ESG hướng tới phát triển hàng không bền vững.

Với nền tảng tài chính ổn định, năng lực vận hành linh hoạt và chiến lược tăng trưởng rõ ràng, Vietjet được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo giá trị dài hạn cho cổ đông và nhà đầu tư.