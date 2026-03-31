Vietjet báo lãi vượt kế hoạch năm 2025, củng cố nền tảng tài chính và tăng tốc mở rộng quốc tế

Tiến Hải

31/03/2026, 09:42

Vietjet Air (HOSE: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, ghi nhận tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, duy trì nền tảng tài chính an toàn và tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng quốc tế.

Ảnh: Vietjet.

LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG MẠNH, VƯỢT XA KẾ HOẠCH

Theo báo cáo kiểm toán, năm 2025, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 82.093 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.630 tỷ đồng, tăng 44,3%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.123 tỷ đồng, tăng 51,2%.

Đáng chú ý, mức lợi nhuận này vượt hơn 120% kế hoạch năm, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc tối ưu chi phí và khai thác, đồng thời phản ánh sự phục hồi bền vững của nhu cầu hàng không.

Ở cấp độ công ty mẹ, doanh thu đạt 81.426 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.462 tỷ đồng, tăng 40,8%; và lợi nhuận sau thuế đạt 1.968 tỷ đồng, tăng 51,1% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Vietjet đạt 139.459 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính tiếp tục được kiểm soát trong ngưỡng an toàn, với tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,25 lần và hệ số thanh khoản đạt 1,53 lần.

Ảnh: Vietjet.

Trong năm, hãng đã tăng vốn chủ sở hữu thêm 5.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu, qua đó củng cố năng lực tài chính phục vụ chiến lược tăng trưởng dài hạn. Đồng thời, Vietjet đóng góp hơn 10.500 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, khẳng định vai trò của một doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn.

Năm 2025, Vietjet vận chuyển 28,2 triệu lượt hành khách, tăng 9% so với cùng kỳ, với tổng số 153.000 chuyến bay, tăng 11,2%. Sản lượng hàng hóa đạt gần 114.000 tấn.

Hãng tiếp tục mở rộng mạng bay lên 254 đường bay, bao gồm 52 đường bay nội địa và 202 đường bay quốc tế. Trong năm, Vietjet khai trương thêm 22 đường bay mới, tập trung vào các thị trường trọng điểm như Trung Quốc và Trung Á.

Chiến lược mở rộng quốc tế tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng dài hạn, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu và giảm phụ thuộc vào thị trường nội địa.

ĐẦU TƯ ĐỘI BAY VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT QUY MÔ LỚN

Trong năm qua, Vietjet tiếp tục triển khai chiến lược đầu tư dài hạn với việc mở rộng đội bay, bao gồm các dòng tàu hiện đại như Airbus A321neo và Airbus A330neo. Hãng cũng ký kết hợp tác với Rolls-Royce trong lĩnh vực động cơ và bảo dưỡng.

Song song đó, Vietjet thúc đẩy phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), đầu tư nguồn nhân lực thông qua Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) với 162.000 lượt học viên trong năm.

Đáng chú ý, dự án Trung tâm kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay tại sân bay Sân bay Long Thành đang được triển khai với tổng vốn khoảng 100 triệu USD. Khi hoàn thành, trung tâm có khả năng bảo dưỡng đồng thời nhiều tàu bay thân rộng và thân hẹp, góp phần nâng cao năng lực tự chủ kỹ thuật của hãng.

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Vietjet tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua việc ra mắt hạng vé Business, mở rộng phân khúc khách hàng, đồng thời phát triển chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy.

Hãng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số như đặt vé đa kênh, trợ lý AI, sinh trắc học và hệ thống quản trị vận hành thời gian thực. Việc tự phục vụ mặt đất tại các sân bay trọng điểm giúp nâng cao tỷ lệ đúng giờ và tối ưu chi phí khai thác.

Ảnh: Vietjet.

Trong năm 2025, Vietjet tiếp tục được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, bao gồm việc lọt Top 10 hãng hàng không an toàn nhất thế giới theo AirlineRatings, cùng nhiều bảng xếp hạng về phát triển bền vững và giá trị thương hiệu trong khu vực.

TRIỂN VỌNG 2026: TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG TRÊN NỀN TẢNG VỮNG CHẮC

Bước sang năm 2026, Vietjet định hướng tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế, đặc biệt là các đường bay dài, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác đội bay thân rộng.

Doanh nghiệp cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu chi phí và triển khai các sáng kiến ESG hướng tới phát triển hàng không bền vững.

Với nền tảng tài chính ổn định, năng lực vận hành linh hoạt và chiến lược tăng trưởng rõ ràng, Vietjet được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo giá trị dài hạn cho cổ đông và nhà đầu tư.

Chứng khoán Mỹ giảm liền 3 phiên, giá dầu sắp hoàn tất tháng tăng lịch sử

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (30/3), khi giá dầu tiếp tục leo thang và cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh dù Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra đánh giá lạc quan về lạm phát...

Giá vàng vượt 4.500 USD/oz, SPDR Gold Trust vẫn xả mạnh

Ngoài nhu cầu phòng ngừa rủi ro, giá vàng phiên này còn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed...

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/3/2026.

SSI Research ước tính quý 1 lợi nhuận 40 doanh nghiệp giảm 26%, phân bón và năng lượng "bùng nổ"

Kỳ vọng tổng lợi nhuận 40 doanh nghiệp SSI Research theo dõi sẽ tăng trưởng 16% so với cùng kỳ nhưng giảm 26% so với quý trước, sự sụt giảm so với quý trước chủ yếu phản ánh yếu tố mùa vụ.

Blog chứng khoán: Tiếp tục kiên nhẫn

Những đợt bán ngắn hạn tiếp tục gặp lượng cầu bắt đáy đón lõng vùng giá thấp. Bên mua khá thận trọng không đẩy giá lên nhiều khiến thanh khoản khó cải thiện.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

