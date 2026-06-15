Mệt mỏi vì biến động khó lường, nhà đầu tư ồ ạt rút khỏi thị trường dầu

Từ đầu năm đến nay, giá dầu toàn cầu biến động mạnh khiến thanh khoản trên thị trường sụt giảm với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay...

Theo các nhà phân tích, giới đầu tư ngày càng thận trọng với dầu trong bối cảnh loại tài sản này chịu ảnh hưởng lớn từ những thông điệp thay đổi liên tục của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội về cuộc chiến tại Iran.

Thanh khoản phản ánh mức độ dễ dàng của hoạt động mua bán trên thị trường. Khi thanh khoản cao, người mua và người bán có thể khớp lệnh thuận lợi hơn. Chỉ số này được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có khối lượng giao dịch và khối lượng hợp đồng mở.

Theo dữ liệu từ LSEG, khối lượng hợp đồng mở - tức số hợp đồng tương lai dầu Brent mà nhà đầu tư còn nắm giữ - đã giảm gần 17% từ đầu năm đến nay. Đây là tốc độ giảm nhanh nhất kể từ ít nhất năm 2009.

Theo các nhà giao dịch, nhà đầu tư đang ngày càng mệt mỏi trước những thông điệp thay đổi liên tục của ông Trump về Iran. Ông thường gia tăng đe dọa nhằm vào Tehran, nhưng chỉ vài giờ sau lại nói rằng một thỏa thuận hòa bình sắp đạt được. Cùng với đó, việc theo dõi các yếu tố cung cầu thực tế trên thị trường dầu cũng trở nên khó khăn hơn.

“Nhà đầu tư đã kiệt sức vì tình trạng hỗn loạn này. Họ muốn mọi chuyện sớm kết thúc. Trong một môi trường mà thông điệp có thể thay đổi chỉ sau vài giờ, việc giao dịch hợp đồng tương lai rất khó khăn và dễ khiến nhà đầu tư liên tục chịu thiệt hại”, lãnh đạo cấp cao tại một công ty giao dịch lớn chia sẻ với hãng tin Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (12/6), giá dầu giảm gần 3%, xuống mức thấp nhất gần 2 tháng. Điều này xảy ra sau khi ông Trump một ngày trước đó rút lại lời đe dọa tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời nói rằng hai bên đã tiến rất gần thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Sáng nay (15/6), giá dầu tiếp tục giảm mạnh sau khi có tin Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm hơn 4%, còn 83,8 USD/thùng, và giá dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 4,6%, còn 80,9 USD/thùng.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 8 hiện là hợp đồng có thời hạn gần nhất và được giao dịch nhiều nhất trên thị trường. Tuy nhiên, khi trở thành hợp đồng chủ đạo vào đầu tháng này, khối lượng hợp đồng mở của hợp đồng này chỉ đạt 534.227 lô, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.

Thông thường, khối lượng hợp đồng mở đạt mức cao nhất vào đầu tháng, sau đó giảm dần cho tới khi hợp đồng đáo hạn. Khi hợp đồng cũ sắp hết hạn, dòng giao dịch sẽ chuyển sang hợp đồng của tháng kế tiếp.

Thanh khoản suy giảm khiến việc mua bán trở nên khó khăn hơn. Do thiếu đối tác sẵn sàng giao dịch, người mua hoặc người bán có thể phải chấp nhận mức giá kém thuận lợi hơn nhiều so với bình thường. Điều này khiến giá biến động mạnh hơn, làm tăng cơ hội kiếm lời nhưng cũng kéo theo nguy cơ thua lỗ lớn hơn.

Ông Jeffrey Currie, cựu lãnh đạo bộ phận hàng hóa tại Goldman Sachs, cho rằng việc giá dầu chưa quay lại rõ rệt trên mức 100 USD/thùng trong vài tuần qua không phải do nguồn cung dồi dào trở lại. Trên thực tế, nguồn cung đã bị thắt chặt nghiêm trọng do eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa. Theo ông, nguyên nhân chính là điều mà ông gọi là “tâm lý ngại rót vốn”.

“Những bất định về chính sách đã khiến dầu trở thành tài sản quá biến động để nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ. Khối lượng hợp đồng mở từ đầu năm 2026 đến nay đang giảm mạnh chưa từng thấy. Khác với năm 2022, trào lưu rút lui lần này không xuất phát từ cú sốc lãi suất hay các biện pháp trừng phạt trừng phạt. Vấn đề là nhà đầu tư không còn muốn rót vốn vào thị trường dầu”, ông Currie viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 10/6.