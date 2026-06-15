Thứ Hai, 15/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Mỹ và Iran tuyên bố đã đạt thỏa thuận kết thúc chiến tranh

An Huy

15/06/2026, 07:05

Mỹ và Iran ngày 14/6 tuyên bố đã nhất trí về một thỏa thuận mở cửa trở lại eo biển Hormuz gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai bên...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Thỏa thuận này đã hoàn tất và theo dự kiến sẽ được ký kết vào ngày thứ Sáu tuần này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Tôi cho phép mở lại eo biển Hormuz hoàn toàn miễn phí và đồng thời dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran. Tàu bè của thế giới hãy khởi động! Hãy để dầu được lưu thông”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng xác nhận rằng văn bản của bản ghi nhớ đã được hoàn tất và lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ. Ông cho biết thêm rằng "một kết thúc ngay lập tức và vĩnh viễn đối với chiến tranh và các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận, bao gồm cả Lebanon, sẽ được công bố bắt đầu từ tối nay".

Pakistan và Qatar, hai quốc gia đóng vai trò trung gian chính, đã xác nhận thỏa thuận này. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng các nhà trung gian sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp trong tuần này để chuẩn bị cho các cuộc thảo luận kỹ thuật và lễ ký kết chính thức.

Ngay lập tức, giá dầu thô trên thị trường quốc tế giảm mạnh về vùng 80 USD/thùng. Lúc gần 6h30 sáng nay (15/6) theo giờ Việt Nam, giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm hơn 4,6%, còn dưới 81 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm gần 4,2%, còn dưới 84 USD/thùng.

Theo giới phân tích, nếu được thực hiện, thỏa thuận sẽ bắt đầu làm dịu cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và đặt nền móng cho việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến kéo dài hơn 100 ngày. Bước tiến ngoại giao này diễn ra sau một tuần hoạt động khẩn trương của các nhà trung gian, trong bối cảnh các cuộc đụng độ đe dọa đẩy xung đột leo thang trước lại.

Thỏa thuận được công bố chỉ vài giờ sau khi ông Trump chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì một cuộc tấn công của Israel vào Hezbollah - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn - tại các vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon. Israel nói rằng cuộc tấn công này là hành động đáp trả sau khi Hezbollah phóng máy bay không người lái vào miền Bắc Israel.

Tổng thống Mỹ nói rằng cuộc tấn công của Israel, diễn ra vào ngày Chủ nhật, đe dọa làm trật bánh nỗ lực đạt thỏa thuận của ông. Ông nói cuộc tấn công "không nên xảy ra", đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù Israel có quyền tự vệ, nhưng cuộc tấn công mà họ đáp trả "rất nhỏ và vô nghĩa".

Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28/2, xung đột nhanh chóng lan rộng khắp Trung Đông khi Iran đáp trả bằng cách bắn hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào các đồng minh ở Vùng Vịnh của Washington. Cuộc xung đột đã đẩy giá dầu và khí đốt lên mức cao nhất trong nhiều năm và làm gián đoạn nghiêm trọng thương mại và du lịch trong khu vực.

Pakistan và Qatar đã dẫn đầu các nỗ lực hòa giải để kéo dài lệnh ngừng bắn ngày đạt được vào ngày 8/4 thêm 60 ngày, mở lại eo biển Hormuz và đạt được nhất trí cho khuôn khổ đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Cuộc tấn công của Israel vào Beirut diễn ra khi các nhà đàm phán Qatar đang ở Tehran trong ngày Chủ nhật để phối hợp với Mỹ thúc đẩy việc hoàn tất thỏa thuận này.

Tờ báo Financial Times cho biết theo các điều khoản của thỏa thuận, eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch mà Tehran đã đóng cửa từ khi chiến tranh nổ ra - sẽ được mở lại dần dần khi lực lượng Iran dọn sạch mìn trong 30 ngày đầu tiên. Iran sẽ không thu phí đi qua eo biển Hormuz trong thời gian 60 ngày gia hạn ngừng bắn. Cùng với đó, Mỹ cũng sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Iran sẽ tái khẳng định rằng họ sẽ không mua hoặc phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran và Washington sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về cách xử lý kho dự trữ uranium làm giàu của Iran theo một cơ chế đã thỏa thuận - một nguồn thạo tin tiết lộ với Financial Times.

Cam kết tối thiểu sẽ là tất cả uranium được pha loãng tại chỗ dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Iran có kho dự trữ hơn 9.000 kg uranium đã được làm giàu. Phần lớn trong số đó ở mức độ làm giàu thấp, nhưng có 440 kg được làm giàu ở cấp độ gần có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Từ trước tới nay, Tehran luôn khẳng định chương trình của mình là vì mục đích dân sự hòa bình.

Theo các nguồn thạo tin, bất kỳ sự giảm nhẹ trừng phạt nào đối với Iran, bao gồm cả việc giải phóng tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn và phụ thuộc vào tiến trình của các cuộc đàm phán hạt nhân - theo dự kiến sẽ bắt đầu sau khi bản ghi nhớ được ký kết.

Tuy nhiên, Mỹ sẽ cấp cho Iran một giấy phép bán dầu trong thời gian gia hạn lệnh ngừng bắn 60 ngày - một nguồn tin nói với Financial Times.

Việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường mà khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí đốt của thế giới thường đi qua, là một trong những ưu tiên của ông Trump. Việc đóng cửa eo biển này đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và đẩy giá nhiên liệu của Mỹ lên cao trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Xung đột Israel-Hezbollah đã trở thành một yếu tố phức tạp cho nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận Mỹ-Iran. Tehran đòi việc chấm dứt xung đột này phải là một phần của thỏa thuận, trong khi ông Netanyahu đã phản đối. Thỏa thuận vừa đạt được bao gồm lời kêu gọi chấm dứt tất cả các hành động thù địch trong khu vực, bao gồm cả cuộc chiến Israel-Hezbollah.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ tin tốt về chiến tranh, giá dầu xuống thang nhanh

10:46, 13/06/2026

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ tin tốt về chiến tranh, giá dầu xuống thang nhanh

Vượt qua Vùng Vịnh, Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Ấn Độ

14:10, 12/06/2026

Vượt qua Vùng Vịnh, Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Ấn Độ

Sức ép lạm phát tăng, ECB nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023

09:47, 12/06/2026

Sức ép lạm phát tăng, ECB nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023

Từ khóa:

Hormuz Iran Mỹ thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Thụy Sỹ: Cử tri bác bỏ đề xuất hạn chế dân số ở mức 10 triệu người

Thụy Sỹ: Cử tri bác bỏ đề xuất hạn chế dân số ở mức 10 triệu người

Trong một cuộc trưng cầu dân ý, cử tri Thụy Sỹ bác bỏ đề xuất hạn chế dân số ở mức 10 triệu người...

El Niño trở lại: Thế giới đối mặt nguy cơ thời tiết cực đoan và thiên tai gây thiệt hại kinh tế

El Niño trở lại: Thế giới đối mặt nguy cơ thời tiết cực đoan và thiên tai gây thiệt hại kinh tế

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của El Niño. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng khí hậu này có thể phát triển thành một trong những đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận, làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu, kích hoạt hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan và gây thiệt hại kinh tế lớn trên phạm vi toàn thế giới…

Sự trỗi dậy của “nền kinh tế token AI” và canh bạc quy mô lớn của Trung Quốc

Sự trỗi dậy của “nền kinh tế token AI” và canh bạc quy mô lớn của Trung Quốc

Token đang nhanh chóng trở thành đơn vị đo lường và định giá mới của nền kinh tế AI. Trong khi nhiều quốc gia tập trung phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang đặt cược vào việc xây dựng một “nền kinh tế token” quy mô lớn, mở ra cả cơ hội tăng trưởng lẫn những thách thức mới về an ninh và quản trị…

Thượng đỉnh G7 bàn nhiều vấn đề lớn về Iran, Ukraine và AI

Thượng đỉnh G7 bàn nhiều vấn đề lớn về Iran, Ukraine và AI

Từ thứ Hai tới thứ Tư tuần này (15-17/6), thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains trên dãy Alps của Pháp sẽ thu hút sự chú ý của giới ngoại giao quốc tế, khi lãnh đạo các nước G7 tới đây dự cuộc gặp thượng đỉnh thường niên lần thứ 52...

Chủ đề nóng nhất kỳ họp thượng đỉnh G7: Mất cân đối đe dọa kinh tế toàn cầu

Chủ đề nóng nhất kỳ họp thượng đỉnh G7: Mất cân đối đe dọa kinh tế toàn cầu

Tại Hội nghị thượng đỉnh khối 7 nền công nghiệp phát triển (G7) diễn ra ở Pháp trong tuần này, mất cân đối toàn cầu sẽ là một chủ đề chiếm nhiều thời gian thảo luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Không lo trụ, dòng tiền vào mạnh đẩy giá cổ phiếu tăng diện rộng

Chứng khoán

2

Sự kiện cộng đồng bảo mật BSides Hanoi trở lại với chủ đề “No Human”

Kinh tế số

3

Lãi suất qua đêm giảm mạnh về 3,5%/năm

Tài chính

4

Thụy Sỹ: Cử tri bác bỏ đề xuất hạn chế dân số ở mức 10 triệu người

Thế giới

5

Tây Ninh: Lễ hội núi Bà Đen lần đầu tổ chức loạt trải nghiệm văn hóa quy mô lớn

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy