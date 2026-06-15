Tăng mạnh nhất thế giới, chứng khoán Hàn Quốc kỳ vọng được MSCI nâng hạng
Hoài Thu
15/06/2026, 08:48
Sau một tuần biến động mạnh hiếm thấy trong nhiều năm, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang tiến gần tới mục tiêu mà nước này theo đuổi từ lâu: được MSCI xem xét nâng hạng lên nhóm thị trường phát triển...
Từ đầu năm đến nay, Kospi đã tăng hơn 90%, trở thành chỉ số
chứng khoán lớn tăng mạnh nhất thế giới. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi
dòng tiền đổ vào các doanh nghiệp hưởng lợi từ trào lưu trí tuệ nhân tạo (AI).
Tuy nhiên, đà tăng quá nhanh cũng khiến thị trường Hàn Quốc
biến động mạnh. Trong những ngày gần đây, biến động của Kospi đã nhiều lần khiến
sàn chứng khoán phải áp dụng các cơ chế tạm ngừng giao dịch. Biên độ dao động của
chỉ số này cũng tăng lên mức hiếm thấy so với các chỉ số chứng khoán lớn trên
thế giới.
HIỆN TƯỢNG VƯỢT RA NGOÀI CÂU CHUYỆN PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG
Giới đầu tư hiện theo dõi sát sao kỳ rà soát phân loại thị
trường thường niên của MSCI, dự kiến diễn ra vào ngày 23/6. Tại kỳ rà soát này,
MSCI sẽ quyết định liệu Hàn Quốc có được đưa vào danh sách theo dõi để nâng hạng
lên nhóm thị trường phát triển hay không. Đây được xem là bước khởi đầu trước
khi một thị trường có thể chính thức được nâng hạng.
Theo hãng tin Bloomberg, phần lớn trong số 15 nhà đầu tư và
chiến lược gia được hãng tin này phỏng vấn cho rằng MSCI nhiều khả năng vẫn giữ
Hàn Quốc trong nhóm thị trường mới nổi ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là các
cải cách gần đây của Hàn Quốc vẫn cần thêm thời gian để chứng minh hiệu quả và
tính bền vững. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc Hàn Quốc được nâng hạng chỉ
còn là vấn đề thời gian.
“Hàn Quốc có thể gia nhập nhóm thị trường phát triển trong
vài năm tới”, ông Young Jae Lee, nhà quản lý đầu tư cấp cao tại Pictet Asset
Management, nhận định. Ông cho biết đây là kịch bản cơ sở mà ông đang đặt ra.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn là việc được MSCI nâng hạng có ý
nghĩa quan trọng đến mức nào. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc hiện đã trở thành
một phần quan trọng của làn sóng đầu tư vào AI trên toàn cầu.
Hai cổ phiếu
Samsung Electronics và SK Hynix đang chiếm hơn 1/2 tỷ trọng của Kospi. Trong bối
cảnh nhà đầu tư đổ tiền vào các doanh nghiệp hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng của
ngành bán dẫn, một số chuyên gia cho rằng động lực chi phối chứng khoán Hàn Quốc
đã vượt ra ngoài câu chuyện phân loại thị trường.
“Ở một góc độ nào đó, việc Hàn Quốc có được nâng hạng hay
không không còn quá quan trọng, bởi thị trường nước này đã trở thành hiện tượng
đầu tư mang tính toàn cầu. Đây không còn đơn thuần là câu chuyện đầu tư vào Hàn
Quốc, mà là đầu tư vào các cổ phiếu hưởng lợi từ AI”, ông Arjun Jayaraman, nhà
quản lý danh mục tại Causeway Capital Management, nhận định.
Xét theo nhiều tiêu chí truyền thống, Hàn Quốc đã mang dáng
dấp của một thị trường phát triển. Giá trị thị trường chứng khoán nước này đã
tăng gần gấp 3 lần trong một năm qua, lên khoảng 4,4 nghìn tỷ USD. Có thời điểm,
Hàn Quốc vượt Ấn Độ để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 6 thế giới. Các
doanh nghiệp Hàn Quốc cũng giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu
về bán dẫn, pin và sản xuất.
Theo ông Chetan Seth, chiến lược gia cổ phiếu châu Á tại
Nomura Holdings ở Singapore, việc một thị trường có quy mô lớn như Hàn Quốc
thay đổi phân loại là điều “chưa từng có tiền lệ”.
“Trong những năm gần đây, chưa có thị trường nào chiếm tỷ trọng
lớn trong chỉ số hiện tại của MSCI như Hàn Quốc lại được chuyển từ nhóm phân loại này
sang nhóm khác”, ông Seth chỉ ra.
Hàn Quốc hiện chiếm 23% trong chỉ số MSCI Emerging Markets.
Trong khi đó, Hy Lạp và Israel - hai nước gần đây nhất được nâng lên nhóm thị
trường phát triển - có quy mô kinh tế và tỷ trọng trong chỉ số nhỏ hơn nhiều
vào thời điểm được nâng hạng.
MSCI từng loại Hàn Quốc khỏi danh sách theo dõi nâng hạng
lên thị trường phát triển vào năm 2014, với lý do thị trường này còn hạn chế
trong giao dịch ngoại hối và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Năm
ngoái, MSCI tiếp tục chỉ ra những điểm còn hạn chế trong cải cách ngoại hối,
cùng gánh nặng thủ tục tuân thủ đối với nhà đầu tư.
Từ đó đến nay, Hàn Quốc đã nối lại hoạt động bán khống và
chuẩn bị kéo dài thời gian giao dịch đồng won từ tháng 7 tới. Đây đều là những
cải cách mà nhà đầu tư toàn cầu đã mong đợi từ lâu. Tổng thống Lee Jae Myung
cũng coi cải cách thị trường vốn là một ưu tiên chính sách quan trọng.
“Khả năng Hàn Quốc được đưa vào chỉ số thị trường phát triển
đã tăng lên, bởi chính quyền hiện nay đã đặt mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển
từ nhóm thị trường mới nổi sang thị trường phát triển”, bà Yi Ping Liao, nhà quản
lý danh mục tại Templeton Global Investments, nhận xét.
BƯỚC TIẾN CÓ THỂ THAY ĐỔI CỤC DIỆN
Nếu được MSCI nâng hạng, Hàn Quốc có thể nhận được nhiều lợi
ích rõ rệt. BNP Paribas Securities ước tính việc này có thể thu hút khoảng 30 tỷ
USD vốn vào thị trường, khi các quỹ theo dõi chỉ số chứng khoán tái cơ cấu danh
mục. Việc được nâng hạng cũng có thể giúp cải thiện định giá của chứng khoán
Hàn Quốc. Lâu nay, cổ phiếu Hàn Quốc thường giao dịch ở mức định giá thấp hơn
so với các thị trường phát triển, hiện tượng được gọi là “chiết khấu Hàn Quốc”.
“Việc nâng hạng sẽ giúp thay đổi cách nhìn của nhà đầu tư.
Khi đó, Hàn Quốc sẽ không còn chỉ được xem là một thị trường mới nổi có tốc độ
tăng trưởng cao, mà là một thị trường phát triển giữ vai trò chiến lược trong
chuỗi cung ứng toàn cầu”, bà Wei Li, Giám đốc bộ phận đầu tư đa tài sản của
BNP, chỉ ra.
Việc thu hút thêm nhiều nhóm nhà đầu tư mới cũng có thể trở
thành lực đỡ quan trọng cho thị trường Hàn Quốc trong giai đoạn biến động mạnh
hiện nay. Từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng hơn 78 tỷ USD
khỏi thị trường này, mức cao kỷ lục.
Nguyên nhân chủ yếu không phải do triển vọng thị trường xấu
đi, mà đến từ đà tăng quá mạnh của Samsung Electronics và SK Hynix. Khi giá hai
cổ phiếu này tăng vọt, tỷ trọng của chúng trong danh mục của một số quỹ cũng
tăng theo và chạm giới hạn đầu tư cho từng cổ phiếu riêng lẻ. Để tuân thủ quy định
về phân bổ danh mục, các quỹ buộc phải bán bớt cổ phiếu.
Theo ông Park Jinho, giám đốc đầu tư cổ phiếu tại NH-Amundi
Asset Management ở Seoul, các giới hạn này có thể được nới rộng nếu Hàn Quốc
gia nhập nhóm thị trường phát triển.
“Không chỉ thu hút thêm dòng vốn, việc được nâng hạng còn có
thể làm thay đổi cách nhà đầu tư nhìn nhận thị trường Hàn Quốc”, ông Jinho nhận
định.
Đồng quan điểm, ông Kieron Poon, Giám đốc đầu tư cổ phiếu
châu Á tại Aberdeen Investments, nhà đầu tư ở các thị trường phát triển thường
có tầm nhìn dài hạn hơn. Họ chú trọng nhiều hơn tới sự bền vững của doanh nghiệp,
quản trị công ty và lợi ích cổ đông, thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng ngắn
hạn.
“Vì vậy, việc được MSCI nâng hạng có thể giúp Hàn Quốc cải
thiện chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và giảm biến động thị trường theo thời
gian”, ông Poon nhận định.
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