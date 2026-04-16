Vietjet mở rộng kết nối Việt Nam - Trung Quốc với loạt 5 đường bay mới
Tiến Hải
16/04/2026, 16:13
Chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Hội nghị Hợp tác đầu tư Tập đoàn Sovico và các tập đoàn, đối tác Trung Quốc đã diễn ra trọng thể tại Bắc Kinh.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện các Tổng Lãnh sự quán và Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, các hiệp hội hàng không, du lịch, các đối tác lữ hành và gần 200 đại diện doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư hàng đầu Trung Quốc.
Sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác kinh tế song phương, đồng thời cho thấy vai trò tiên phong của Vietjet và Tập đoàn Sovico trong kết nối đầu tư, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực.
KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC – MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN
Tại hội nghị, Vietjet công bố 5 đường bay mới giữa Việt Nam và Trung Quốc: - Hà Nội - Hàng Châu; - Hà Nội - Ân Thi; - Hà Nội - Hoàng Sơn; - TP.HCM - Quế Lâm; - TP.HCM - Hoàng Sơn.
Trong đó, các đường bay Hà Nội – Ân Thi và TP.HCM – Quế Lâm đã khai thác từ đầu tháng 4/2026. Các đường bay mới không chỉ mở rộng mạng bay, mà còn góp phần kết nối các trung tâm kinh tế, văn hoá và du lịch trọng điểm, hưởng ứng Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Trung Quốc, thúc đẩy dòng chảy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân hai nước.
Trong hơn một thập niên, Vietjet đã khai thác 131 đường bay, thực hiện gần 70.000 chuyến bay, vận chuyển 14,5 triệu hành khách, kết nối các sân bay Việt Nam với 55 thành phố tại Trung Quốc, trở thành cầu nối hàng không chiến lược và bền vững giữa hai quốc gia.
HỘI TỤ CÁC ĐỐI TÁC HÀNG ĐẦU – MỞ RA HỆ SINH THÁI HỢP TÁC MỚI
Hội nghị quy tụ nhiều tập đoàn, tổ chức hàng đầu Trung Quốc trong các lĩnh vực then chốt như tài chính, hạ tầng, công nghệ, hàng không, đường sắt, metro và năng lượng, bao gồm China Construction Bank, Shanghai Pudong Development Bank, COMAC, Huawei cùng các tập đoàn metro, đường sắt và xây dựng lớn đến từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến...
Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được công bố, tập trung vào các lĩnh vực:- Đường sắt đô thị và hạ tầng thông minh; Logistics và chuỗi cung ứng; Tài chính và kỹ thuật hàng không.
SOVICO – KIẾN TẠO CẦU NỐI PHÁT TRIỂN KHU VỰC
Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Vietjet - nhấn mạnh: “Những hợp tác cụ thể giữa Vietjet, Sovico và các đối tác hàng đầu Trung Quốc đang mở ra những cơ hội phát triển mới, không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả hệ sinh thái kinh tế hai nước. Trong một thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ, những mối quan hệ dựa trên niềm tin, tầm nhìn dài hạn và giá trị chung sẽ là nền tảng cho thành công bền vững”.
Với hành trình hơn 35 năm, Sovico đã xây dựng hệ sinh thái đa ngành gồm tài chính – ngân hàng, hàng không, công nghệ, năng lượng và phát triển đô thị, đóng vai trò cầu nối chiến lược cho hợp tác quốc tế và phát triển bền vững. Sovico cũng là thành viên sáng lập, tiên phong xây dựng các chính sách và kêu gọi đầu tư, thu hút nguồn vốn nước ngoài tới với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.
Trong giai đoạn mới, Sovico xác định những trụ cột hợp tác trọng tâm với các đối tác quốc tế và Trung Quốc: Hạ tầng - tài chính - trung tâm tài chính quốc tế; Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; Hàng không và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tại sự kiện, COMAC University đã trao danh hiệu Giáo sư xuất sắc cho Chủ tịch Vietjet, Nguyễn Thị Phương Thảo, ghi nhận những đóng góp trong nghiên cứu phát triển ngành hàng không và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Hội nghị không chỉ là một sự kiện xúc tiến đầu tư, mà còn mở ra một chương mới trong hợp tác Việt Nam – Trung Quốc: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối niềm tin, từ hợp tác kinh tế đến đồng hành phát triển dài hạn.
Vietjet và Sovico cam kết tiếp tục tiên phong kết nối khu vực, thúc đẩy thương mại – đầu tư đồng thời kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế hai nước. Cùng nhau, các doanh nghiệp hai nước không chỉ mở ra những đường bay mới, mà còn mở ra những chân trời phát triển, tăng trưởng mới.
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Hãng đang khai thác 135 tàu bay, đặt hàng gần 600 tàu bay bao gồm cả tàu bay thân rộng và thân hẹp. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...
Tăng cường phương tiện vận tải dịp lễ 30/4, không để xảy ra tình trạng cắt giảm chuyến
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phương tiện vận tải, kiểm soát chặt giá cước và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4–1/5, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện do doanh nghiệp cắt giảm chuyến...
Sắp diễn ra tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam
9h ngày 17/4/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức buổi tọa đàm có chủ đề: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam. Với sự tham dự của các chuyên gia, tọa đàm nhằm tập trung phân tích các thách thức và đề xuất giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh mới...
Huế: Thiếu nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trường học tại vùng cao A Lưới
Hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực A Lưới đang được thành phố Huế tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, song vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng và áp lực hoàn thành trong thời gian ngắn.
Giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số
Dù ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng 7,83% trong quý 1/2026, song cả 3 kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho thấy nền kinh tế cần một chiến lược điều hành linh hoạt, “tăng tốc có điều kiện” để vừa hiện thực hóa mục tiêu bứt phá, vừa duy trì sự ổn định vĩ mô bền vững...
Cơ chế mới cho Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Từ ngày 16/4, Điều lệ mẫu mới về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai trên toàn quốc, với các cơ chế mới như đồng tài trợ giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tiếp nhận nguồn lực ngoài ngân sách,...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: