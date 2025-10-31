Vietjet tăng trưởng mạnh trong quý 3/2025 - chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 với tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 97% kế hoạch năm, khẳng định đà phục hồi và phát triển sau đại dịch.
Trong quý 3/2025, doanh thu vận tải hàng không đạt 16.728 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 393 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 52.329 tỷ đồng doanh thu, 1.987 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28% so với cùng kỳ 2024.
Doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 52.769 tỷ đồng, lợi nhuận 2.051 tỷ đồng, tăng 17%.
Doanh thu phụ trợ đạt 6.893 tỷ đồng, chiếm 41% tổng doanh thu vận tải, tăng 19% so với cùng kỳ.
Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp trong chín tháng đầu năm 2025 hơn 7.342 tỷ đồng.
Đến hết tháng 9/2025, Vietjet khai thác tới 219 đường bay (169 quốc tế, 50 nội địa), vận chuyển 21,5 triệu lượt khách với 98 tàu bay, hệ số sử dụng ghế 86% và độ tin cậy kỹ thuật 99,72% – thuộc nhóm cao nhất khu vực.
Hội đồng Quản trị Vietjet đã thông qua phương án chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 1.183 tỷ đồng.
Đây là quyết định dựa trên kết quả kinh doanh ấn tượng và tiềm lực tài chính lành mạnh, đảm bảo quyền lợi lâu dài cho cổ đông.
Vietjet tiếp tục đầu tư cho Trung tâm Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), và mở rộng đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Học viện Hàng không Vietjet.
Vietjet được vinh danh với giải thưởng Bền vững của AirlineRatings 2025, Nơi làm việc tốt nhất châu Á, và Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn – khẳng định thương hiệu hàng không Việt Nam tầm vóc quốc tế.
Với xu hướng thị trường tích cực, giá nhiên liệu thấp, cùng nền tảng công nghệ – tài chính vững chắc, Vietjet kỳ vọng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.
Trong giai đoạn thanh khoản suy giảm, bên cạnh nhóm ngành trụ đỡ cho thị trường là ngân hàng, cơ hội đầu tư có thể xuất hiện ở các nhóm lạc nhịp với thị trường trong thời gian vừa qua...
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 30/10, một quyết định đã được giới chuyên gia dự báo trước...
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
“Ghi điểm” ở cả mô hình hoạt động lẫn hiệu quả kinh doanh, câu hỏi “tại sao Chứng khoán VPS không công bố giá chào bán cố định?” càng được giới đầu tư quan tâm. Thực tế, câu trả lời nằm ngay trong cơ chế IPO mà VPS đang triển khai.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: