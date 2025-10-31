Thứ Sáu, 31/10/2025

Vietjet tăng trưởng mạnh trong quý 3/2025 - chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Tuấn Sơn

31/10/2025, 11:51

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 với tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 97% kế hoạch năm, khẳng định đà phục hồi và phát triển sau đại dịch.

Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3/2025 của Vietjet tăng trưởng vượt bậc, đạt 97% kế hoạch năm.
Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3/2025 của Vietjet tăng trưởng vượt bậc, đạt 97% kế hoạch năm.

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU, LỢI NHUẬN ẤN TƯỢNG

Trong quý 3/2025, doanh thu vận tải hàng không đạt 16.728 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 393 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 52.329 tỷ đồng doanh thu, 1.987 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28% so với cùng kỳ 2024.

Doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 52.769 tỷ đồng, lợi nhuận 2.051 tỷ đồng, tăng 17%.

Doanh thu phụ trợ đạt 6.893 tỷ đồng, chiếm 41% tổng doanh thu vận tải, tăng 19% so với cùng kỳ.

Vietjet đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp trong chín tháng đầu năm 2025 hơn 7.342 tỷ đồng.

Đến hết tháng 9/2025, Vietjet khai thác tới 219 đường bay (169 quốc tế, 50 nội địa), vận chuyển 21,5 triệu lượt khách với 98 tàu bay, hệ số sử dụng ghế 86% và độ tin cậy kỹ thuật 99,72% – thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Đến hết quý 3/2025, Vietjet khai thác tổng cộng 219 đường bay, bao gồm 169 đường bay quốc tế và 50 đường bay nội địa.
Đến hết quý 3/2025, Vietjet khai thác tổng cộng 219 đường bay, bao gồm 169 đường bay quốc tế và 50 đường bay nội địa.

CỔ TỨC 20% - NỀN TẢNG TÀI CHÍNH VỮNG CHẮC

Hội đồng Quản trị Vietjet đã thông qua phương án chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 1.183 tỷ đồng.

Đây là quyết định dựa trên kết quả kinh doanh ấn tượng và tiềm lực tài chính lành mạnh, đảm bảo quyền lợi lâu dài cho cổ đông.

Vietjet tiếp tục đầu tư cho Trung tâm Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), và mở rộng đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Học viện Hàng không Vietjet.

Vietjet được vinh danh với giải thưởng Bền vững của AirlineRatings 2025, khẳng định thương hiệu hàng không Việt Nam tầm vóc quốc tế.
Vietjet được vinh danh với giải thưởng Bền vững của AirlineRatings 2025, khẳng định thương hiệu hàng không Việt Nam tầm vóc quốc tế.

Vietjet được vinh danh với giải thưởng Bền vững của AirlineRatings 2025, Nơi làm việc tốt nhất châu Á, và Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn – khẳng định thương hiệu hàng không Việt Nam tầm vóc quốc tế.

Với xu hướng thị trường tích cực, giá nhiên liệu thấp, cùng nền tảng công nghệ – tài chính vững chắc, Vietjet kỳ vọng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.

Vietjet

