VN-Index dự báo tiếp tục hồi phục trong các phiên tới và hướng đến 1.700 - 1.710 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 18/12/2025

Kết phiên ngày 17/12, VN-Index giảm 5,52 điểm, tương đương 0,33% xuống mốc 1.673,66 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,96 điểm, tương đương 0,77% xuống 253,12 điểm.

Với chuyển động giá hiện tại, nhiều khả năng thị trường đang củng cố vùng nền giá mới cho trung hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực rung lắc điều chỉnh xuất hiện khi VN-Index tiến tới thử thách vùng cản quanh đường trung bình động 50 ngày (MA50). Với chuyển động giá hiện tại của thị trường, nhiều khả năng thị trường đang củng cố vùng nền giá mới cho trung hạn. Quá trình chuyển động trong kênh giá sideway sẽ tạo ra cơ hội mua tốt khi chỉ số di chuyển về vùng kênh dưới.

Các nhịp tăng điểm của thị trường hiện tại vẫn được xem là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao và nắm giữ vị thế ngắn hạn với giá vốn không tốt thực hiện tái cơ cấu danh mục.

Nhà đầu tư nói chung vẫn nên thực hiện gia tăng tỷ trọng tiền mặt, chỉ thực hiện mua trading T+ trên các vị thế đang có ở các thời điểm thị trường rung lắc mạnh trong phiên”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau giai đoạn điều chỉnh, chuyển sang tích lũy trên vùng hỗ trợ 1.600 điểm - 1.620 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau phiên phục hồi mạnh, ngắt mạch giảm điểm 05 phiên tiếp tiếp. VN-Index tăng điểm nhẹ đầu phiên lên quanh 1.685 điểm với thanh khoản thấp, áp lực cung giá cao gia tăng ở nhiều mã. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản tăng trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm 5,52 điểm (-0,33%) về mức 1.673,66 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. VN30 giảm 11,92 điểm (-0,62%) về mức 1.897,95 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm, trong đó cổ phiếu DGC đã có 02 phiên giảm mạnh đột biến trước những thông tin kém tích cực trên thị trường.

Độ rộng trên HOSE nghiên về điều chỉnh, với 206 mã giảm giá. Đa số các mã phục hồi tốt phiên hôm qua trong vùng quá bán ngắn hạn đều gặp áp lực điều chỉnh. Tập trung ở bất động sản, chứng khoán, hóa chất, ngân hàng, khu công nghiệp... ; 116 mã tăng giá, khá nổi bật ở nhóm nhựa, đá xây dựng, xây dựng trước những thông tin tích cực về đầu tư công, nhóm công nghệ-viễn thông, dầu khí, nông nghiệp... và 54 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm -33,9% so với phiên trước, khoảng 55% mức trung bình. Cho thấy thị trường phân hóa, áp lực điều chỉnh tương đối bình thường, nhưng dòng tiền ngắn hạn vẫn chưa cải thiện. Khối ngoại mua ròng nhẹ với giá trị 4,7 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F1512 kết phiên ở mức 1.898,1 điểm, giảm -0,33% so với phiên trước. Chênh lệch chuyển dương 0,15 điểm so với VN30 khi sẽ đáo hạn trong phiên 18/12/2025. Các kỳ hạn xa hơn 41I1G1000, 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch âm từ -0,85 điểm đến -7,95 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm -37,5% so với phiên trước. Cho thấy các trader đang dịch chuyển sang kỳ hạn 41I1G1000. Ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 gặp kháng cự mạnh. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 chịu áp lực bán ở kháng cự quanh 1.925 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn VN30F2512 là 33.804, giảm các vị thế nắm giữ khi đáo hạn trong phiên tiếp theo.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau giai đoạn điều chỉnh, chuyển sang tích lũy trên vùng hỗ trợ 1.600 điểm - 1.620 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm - 1.710 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 9/2025. Thị trường hồi phục tốt khi nhiều mã sau giai đoạn giảm giá mạnh đã về các vùng hỗ trợ mạnh trung hạn như các vùng giá trung bình 01 năm. Tuy nhiên áp lực cung giá cao đang gia tăng trở lại như chúng tôi nhận định trong phiên trước.

Hiện tại đa số nhóm mã đang tạo vùng cân bằng sau giai đoạn tạo đỉnh, giảm giá kéo dài từ tháng 09-10/2025 đến nay. Nhiều mã sau giai đoạn điều chỉnh mạnh đang ở vùng định giá tương đối hợp lý, với rủi ro được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên đa số vẫn chưa vượt lên xu hướng giảm giá kéo dài từ khi tạo đỉnh từ tháng 9,10/2025. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp do (1) dòng tiền chỉ cải thiện khi nhiều mã, nhóm mã vượt lên xu hướng giảm giá và hình thành xu hướng tăng mới. (2) Thị trường đang vào giai đoạn cơ cấu danh mục, cân đối các nguồn vốn cuối năm, rất ít cơ hội sinh lợi vượt trội ngắn hạn. (3) Các vị thế đầu tư mới cần thời gian để đánh giá thận trọng dựa trên kết quả kinh quí IV/2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của các doanh nghiệp.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục hồi phục trong các phiên tới và hướng đến 1.700 - 1.710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 5.5 điểm (-0.3%), đóng cửa ở mức 1,673.7 điểm. VN-Index giảm điểm chủ yếu do áp lực bán ở các cổ phiếu VN30 như VJC, GAS và nhóm Ngân hàng (TCB và CTG). Thanh khoản thị trường giảm mạnh và thấp hơn 25% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục hồi phục trong các phiên tới và hướng đến 1.700 - 1.710. Lãi suất LNH kỳ hạn ON tiếp tục giảm mạnh cho thấy sức ép về thanh khoản trong ngắn hạn tạm thời được giảm bớt. Về kỹ thuật, VN-Index đang kiểm định lại kháng cự tại MA50 ngày và cần tích lũy trước khi vượt qua kháng cự này. Chúng tôi cũng cho rằng nhịp hồi của VN-Index sẽ diễn ra trong ngắn hạn khi áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng trong dài hạn vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại. Do đó, nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi để cơ cấu lại danh mục”.

Chỉ số VN-Index vẫn sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 1.709 điểm trong vài phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục nhịp hồi phục trong phiên đáo hạn phái sinh ngày 18/12/2025. Đồng thời, chỉ số VN-Index vẫn sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 1,709 điểm trong vài phiên tới, thị trường sẽ chịu tác động nhiều sự kiện trong hai phiên tới, trong đó chúng tôi đánh giá tác động trung tính từ đáo hạn phái sinh, cơ cấu ETF và tăng lãi suất của NHTW Nhật Bản, còn đánh giá tích cực từ sự kiện triển khai nhiều dự án mang tính đột phá của Việt Nam nhằm phát triển kinh tế.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì tỷ trọng thấp và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp dưới 5% để thăm dò xu hướng ngắn hạn”.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động tích lũy, tăng giảm đan xen

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ giảm nhẹ 5.52 điểm sau khi đã phục hồi về gần vùng 1680 điểm trong phiên hôm qua.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và kết phiên ở quanh đường MA50 cho thấy động lực thị trường vẫn được duy trì ổn định. Thanh khoản tiếp tục xu hướng sụt giảm và chỉ báo RSI có phần đi ngang nên VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động tích lũy, tăng giảm đan xen với mức độ biến động thu hẹp dần để thiết lập nền giá hỗ trợ trước khi xuất hiện xu hướng mới.

Trên đồ thị khung giờ, VN-Index tiếp tục duy trì trên đường MA20. Sự đồng thuận từ hai chỉ báo MACD và RSI với xu hướng hướng lên cho thấy chỉ số vẫn đang trong nhịp hồi phục tích cực sau giai đoạn điều chỉnh. Trước mắt, vùng kháng cự gần nhất được kỳ vọng là quanh 1700 điểm.

VN-Index trong phiên giao dịch hôm nay tiếp tục duy trì quanh mốc 1680 tương đương mốc MA50, cho thấy đây là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Trong phiên giao dịch hôm nay, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán và dần chuyển sang những nhóm ngành chưa có đà tăng mạnh. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với những mã đang khả dụng trong danh mục và đang trong đà hồi phục từ vùng hỗ trợ, đồng thời lựa chọn những mã giữ vững vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần, các nhóm ngành đáng chú ý trong thời gian tới bao gồm chăn nuôi và đầu tư công”.

Mục tiêu trong phiên 18/12 là vùng 1.685-1.700 điểm với hỗ trợ là 1.670 (+/-5) điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index điều chỉnh giảm, không xuất hiện lực cung cao bất thường trên các nhóm ngành Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán. Do đó, chúng tôi cho rằng phiên 17/12 mang tính chất củng cố cho nhịp tăng giá bền vững hơn trong thời gian tới. Mục tiêu trong phiên 18/12 là vùng 1.685-1.700 điểm với hỗ trợ là 1.670 (+/-5) điểm”.

Vận động của chỉ số vẫn duy trì ổn định khi tiếp tục dao động trong phạm vi 1.660 – 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index quay lại giảm nhẹ trong bối cảnh độ rộng thị trường và thanh khoản đều thu hẹp. Vận động của chỉ số vẫn duy trì ổn định khi tiếp tục dao động trong phạm vi 1.660 – 1.700. Diễn biến hiện tại phản ánh tâm lý thận trọng nhưng chưa xuất hiện áp lực bán tiêu cực, qua đó củng cố trạng thái cân bằng trước khi hình thành chuyển biến kế tiếp”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.