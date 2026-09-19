Vietjet: Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026

Danh sách năm 2026 được Forbes Việt Nam lựa chọn qua nhiều vòng đánh giá. Các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước hết phải đáp ứng các điều kiện về lợi nhuận, doanh thu và quy mô vốn hóa; sau đó được đánh giá dựa trên các tiêu chí như tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, ROE, ROIC, vị thế trong ngành, chất lượng quản trị, nguồn gốc lợi nhuận và triển vọng phát triển.
Cùng với các doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường như FPT, Vinamilk, Petrolimex, HDBank…, Vietjet tiếp tục góp mặt trong danh sách năm nay trong bối cảnh hãng duy trì đà tăng trưởng và mở rộng quy mô hoạt động. Trong sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất của Vietjet đạt 51.536 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ và hoàn thành 59,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.372 tỷ đồng, hoàn thành 64,5% kế hoạch năm.
Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tài chính Vietjet, chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng sự ghi nhận của Forbes Việt Nam và niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng dành cho Vietjet. Trong một ngành nhiều biến động như hàng không, tăng trưởng cần đi cùng hiệu quả sử dụng vốn, kỷ luật tài chính và năng lực quản trị.
Với Vietjet, mỗi quyết định đầu tư đều hướng tới nâng cao sức cạnh tranh, tạo giá trị bền vững cho cổ đông và mang đến nhiều cơ hội bay hơn cho người dân. Đó cũng là nền tảng để chúng tôi phát triển thành tập đoàn hàng không quốc tế, góp phần đưa Việt Nam kết nối sâu rộng hơn với thế giới.”
Song song với kết quả kinh doanh tích cực, Vietjet tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế, đầu tư đội tàu thế hệ mới, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hàng không. Các hoạt động này hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác, tối ưu chi phí và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
Việc tiếp tục được Forbes Việt Nam vinh danh là sự ghi nhận những nỗ lực của Vietjet trong phát triển kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Với định hướng trở thành tập đoàn hàng không quốc tế, Vietjet tiếp tục mở rộng kết nối Việt Nam với các trung tâm kinh tế, du lịch trên toàn cầu, góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư và phát triển kinh tế.
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