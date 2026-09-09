Vietnam Airlines hai năm liên tiếp trong Top 50 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Vietnam Airlines đứng thứ 46 trong bảng xếp hạng VNTAX 200 năm 2026, tiếp tục thuộc Top 50 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam và giữ vị trí cao nhất trong nhóm các hãng hàng không. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hãng có mặt trong nhóm 50 doanh nghiệp dẫn đầu.

Vietnam Airlines tiếp tục thuộc Top 50 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Bảng xếp hạng căn cứ số tiền thực nộp trong năm tài chính 2025. Vietnam Airlines nộp 3.291 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Tính trong 30 năm qua, tổng số tiền Hãng đóng góp đã vượt 71 nghìn tỷ đồng.

Cùng với mức đóng góp ngân sách, năm 2025 ghi nhận sự phục hồi về kinh doanh và quy mô khai thác của Vietnam Airlines. Doanh thu hợp nhất đạt hơn 121 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7.607 tỷ đồng. Hãng thực hiện hơn 156 nghìn chuyến bay, vận chuyển trên 25,6 triệu lượt hành khách và hơn 340 nghìn tấn hàng hóa.

Đà tăng trưởng tiếp tục trong năm 2026. Vietnam Airlines đặt mục tiêu phục vụ hơn 27,7 triệu lượt hành khách, vận chuyển trên 361 nghìn tấn hàng hóa và đạt doanh thu gần 139 nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, trong 6 tháng đầu năm, Hãng đã nộp hơn 2.100 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Ông Lê Đức Cảnh, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ: “Hai năm liên tiếp nằm trong Top 50 doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam cho thấy kết quả phục hồi và nâng cao hiệu quả hoạt động của Vietnam Airlines. Với vai trò Hãng Hàng không Quốc gia, chúng tôi xác định tăng trưởng phải đi cùng hiệu quả và trách nhiệm với nền kinh tế. Nguồn lực tạo ra từ hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục được dành cho đầu tư, phát triển mạng bay và nâng cao năng lực cạnh tranh của Hãng.”

Hàng không là một phần quan trọng của kết cấu hạ tầng chiến lược, góp phần kết nối các vùng kinh tế, điểm đến du lịch trong nước với thị trường quốc tế. Với vai trò đó, Vietnam Airlines là một trong những lực lượng vận tải chủ lực của hàng không Việt Nam. Hơn 30 năm qua, Hãng từng bước phát triển đội tàu, mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế, tăng năng lực khai thác theo nhu cầu của thị trường. Mạng bay hiện kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước với nhiều thị trường quốc tế, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương.

Năm 2025, Vietnam Airlines nộp 3.291 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, nâng tổng số tiền đóng góp trong 30 năm lên hơn 71 nghìn tỷ đồng.

Vietnam Airlines hiện triển khai kế hoạch đầu tư 50 tàu bay thân hẹp trong giai đoạn 2026–2032 với tổng mức đầu tư hơn 92.000 tỷ đồng. Song song với phát triển đội tàu và mạng bay, Hãng đẩy mạnh chuyển đổi số trong khai thác, dịch vụ và quản trị nhằm nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng phục vụ.

Phát triển bền vững là một hướng đi dài hạn trong hoạt động của Vietnam Airlines. Hãng đã triển khai các chuyến bay sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), áp dụng các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.