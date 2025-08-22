Vietnam Airlines tham gia “Triển lãm Thành tựu đất nước” nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Thu Hà
22/08/2025, 18:30
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines sẽ tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước, được tổ chức từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), với gian trưng bày quy mô, mang đến cho công chúng hành trình khám phá giàu trải nghiệm và cảm xúc.
Với thông điệp “80 năm đồng hành cùng đất nước, vươn cao cùng thế giới”, không gian trưng bày giới thiệu hành trình phát triển của ngành hàng không và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, gắn liền với những dấu mốc vẻ vang của dân tộc.
Cùng tham gia triển lãm, các đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group như Công ty Kỹ thuật máy bay VAECO, Công ty Nhiên liệu hàng không Việt Nam Skypec, Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam VIAGS, cùng các công ty: Suất ăn hàng không NCS, VACS, các Công ty dịch vụ hàng hóa… tạo nên bức tranh toàn diện về hệ sinh thái dịch vụ hàng không đồng bộ, hiện đại.
Trong tổng thể khu hàng không – vũ trụ có diện tích hàng chục nghìn mét vuông, bố trí ngoài trời tại phân khu phía Tây với chủ đề “Khát vọng bầu trời”, gian trưng bày của Vietnam Airlines đặt ở vị trí trung tâm, trở thành điểm nhấn nổi bật, kết nối các không gian khác trong toàn khu.
Tham gia triển lãm, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều hiện vật đặc biệt, nổi bật là chiếc máy bay IL-14 – hiện vật vô giá được trưng bày ngoài trời. Đây chính là chiếc chuyên cơ từng nhiều lần thực hiện các chuyến bay đặc biệt, chở Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, gắn liền với những dấu mốc thiêng liêng của lịch sử dân tộc.
Tại khu vực của mình, Vietnam Airlines tái hiện chặng đường phát triển từ những ngày đầu thành lập, vượt qua khó khăn để khẳng định vị thế Hãng hàng không quốc gia, đến quá trình mở rộng mạng bay toàn cầu, hiện đại hóa đội tàu bay, tiên phong trong chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển xanh gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững.
Gian trưng bày được thiết kế thành một chuỗi hành trình cảm xúc gồm năm phần. “Khởi nguồn” là phần khởi đầu, giới thiệu lịch sử hình thành và những cột mốc đáng nhớ, tái hiện khát vọng chinh phục bầu trời từ buổi đầu sơ khai. “Tìm kiếm” thể hiện quá trình mở rộng mạng bay, kết nối Việt Nam với thế giới.
Tiếp theo đó, hành trình “Trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ” giúp công chúng cảm nhận chuẩn mực dịch vụ hàng không quốc tế qua khoang dịch vụ, ẩm thực trên không và các tiện ích số. “Thăng hoa” mang đến trải nghiệm công nghệ trình chiếu và thực tế ảo, để khách tham quan sống trong cảm xúc cất cánh. Và cuối cùng là phần “Lịch sử thương hiệu” trưng bày đồng phục, mô hình máy bay và những dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển thương hiệu Vietnam Airlines.
Bên cạnh nội dung trưng bày, điểm nhấn còn nằm ở các hoạt động trải nghiệm trực tiếp. Khách tham quan có thể trải nghiệm làm tiếp viên của Hãng hàng không quốc gia, thử làm phi công trong buồng lái mô phỏng, bước vào cabin thực tế ảo, tự tay check-in hay tận hưởng không khí sang trọng của phòng khách Bông Sen thu nhỏ với nhiều món ăn đặc sắc của hàng không. Ngay tại gian trưng bày, Vietnam Airlines còn triển khai các chương trình bán và ưu đãi riêng dành cho khách tham quan, qua đó mang đến cơ hội để công chúng không chỉ khám phá mà còn trực tiếp trở thành hành khách của Hãng trên những hành trình thực tế.
Đặc biệt, khách hàng khám phá và hoàn thành trọn vẹn toàn bộ chuỗi hành trình cảm xúc sẽ nhận các món quà lưu niệm từ Vietnam Airlines, đồng thời có cơ hội tham gia minigame với nhiều phần thưởng hấp dẫn như vé máy bay, quà tặng đặc trưng của Hãng và giao lưu, tư vấn nghề nghiệp cùng đội ngũ tiếp viên, nhân viên.
Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, nhấn mạnh: “Triển lãm Thành tựu đất nước là dịp để ngành hàng không Việt Nam, trong đó có Vietnam Airlines, kể câu chuyện đồng hành cùng dân tộc trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định khát vọng vươn cao cùng thế giới. Chúng tôi mong muốn công chúng không chỉ nhìn lại lịch sử, mà còn trực tiếp trải nghiệm công nghệ, dịch vụ và cảm xúc bay cùng Hãng hàng không quốc gia trong kỷ nguyên mới.”
Không gian trưng bày của Vietnam Airlines sẽ sẵn sàng chào đón đông đảo người dân và du khách từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, mang đến cơ hội tìm hiểu hành trình phát triển, những dấu ấn đặc sắc cùng các thành tựu tiêu biểu của Hãng xuyên suốt từ khi thành lập đến hiện tại.
Tham gia tại Triển lãm lần này không chỉ là dịp để Vietnam Airlines khẳng định vai trò Hãng hàng không quốc gia gắn bó với sự phát triển của đất nước, mà còn là cơ hội để Hãng truyền tải thông điệp về khát vọng vươn cao, tinh thần hội nhập và cam kết tiên phong trong đổi mới, sáng tạo. Qua đó, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định sứ mệnh kết nối Việt Nam với thế giới, đồng hành cùng dân tộc trong chặng đường phát triển mới.
