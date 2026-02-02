Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM và Medtronic Việt Nam tăng cường hợp tác nâng cao nguồn nhân lực y tế

Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) và Công ty TNHH Medtronic Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) lần thứ năm, tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa cơ sở y tế tuyến cuối và tập đoàn công nghệ y tế toàn cầu trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn và phát triển chuyên môn sâu.

Việc duy trì hợp tác liên tục trong nhiều năm được đánh giá là bước đi có ý nghĩa trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực chuyên môn và khả năng ứng dụng các kỹ thuật điều trị tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh.

Theo nội dung hợp tác năm 2026, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo và tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ nhân viên y tế, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như tim mạch can thiệp, khoa học thần kinh, can thiệp mạch não, thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI), phẫu thuật cột sống và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

Các chương trình được xây dựng theo hướng đa chuyên khoa, kết hợp đào tạo lý thuyết với thực hành lâm sàng, qua đó hỗ trợ đội ngũ y tế cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong điều trị.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cho biết, Medtronic là đối tác đã đồng hành cùng Bệnh viện trong nhiều năm qua thông qua các chương trình đào tạo bài bản, chuyên sâu. Sự hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần xây dựng môi trường đào tạo y khoa chất lượng cao, kết nối với các chuyên gia trong nước và quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị và trải nghiệm người bệnh.

Ông Mongkol Sankum – Tổng giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào tại lễ ký kết.

Đại diện Medtronic Việt Nam, ông Mongkol Sankum – Tổng giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi tiếp tục là đối tác tin cậy của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – đơn vị tiên phong trong đào tạo y khoa và chăm sóc người bệnh. Biên bản Ghi nhớ lần này thể hiện sự củng cố bền vững của các chương trình đào tạo và giáo dục được xây dựng trong nhiều năm qua, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người bệnh, mà còn là bước tiến ý nghĩa hướng tới một hệ thống y tế Việt Nam cá nhân hóa hơn, an toàn hơn và phát triển bền vững.”