Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM và Medtronic Việt Nam tăng cường hợp tác nâng cao nguồn nhân lực y tế

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 02/02/2026
Hoàng Hải
02/02/2026, 11:04
Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) và Công ty TNHH Medtronic Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) lần thứ năm, tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa cơ sở y tế tuyến cuối và tập đoàn công nghệ y tế toàn cầu trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn và phát triển chuyên môn sâu.
Việc duy trì hợp tác liên tục trong nhiều năm được đánh giá là bước đi có ý nghĩa trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực chuyên môn và khả năng ứng dụng các kỹ thuật điều trị tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh.
Theo nội dung hợp tác năm 2026, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo và tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ nhân viên y tế, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như tim mạch can thiệp, khoa học thần kinh, can thiệp mạch não, thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI), phẫu thuật cột sống và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.
Các chương trình được xây dựng theo hướng đa chuyên khoa, kết hợp đào tạo lý thuyết với thực hành lâm sàng, qua đó hỗ trợ đội ngũ y tế cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong điều trị.
Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cho biết, Medtronic là đối tác đã đồng hành cùng Bệnh viện trong nhiều năm qua thông qua các chương trình đào tạo bài bản, chuyên sâu. Sự hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần xây dựng môi trường đào tạo y khoa chất lượng cao, kết nối với các chuyên gia trong nước và quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị và trải nghiệm người bệnh.
Đại diện Medtronic Việt Nam, ông Mongkol Sankum – Tổng giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi tiếp tục là đối tác tin cậy của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – đơn vị tiên phong trong đào tạo y khoa và chăm sóc người bệnh. Biên bản Ghi nhớ lần này thể hiện sự củng cố bền vững của các chương trình đào tạo và giáo dục được xây dựng trong nhiều năm qua, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người bệnh, mà còn là bước tiến ý nghĩa hướng tới một hệ thống y tế Việt Nam cá nhân hóa hơn, an toàn hơn và phát triển bền vững.”
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026 phát hành ngày 02/01/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Chương trình cầu truyền hình “Mạch nguồn tri thức – STEM Innovation Petrovietnam” không chỉ tổng kết sáng kiến 100 phòng học STEM tại 34 tỉnh, thành phố, mà còn cho thấy cách một chủ trương lớn về giáo dục, khoa học – công nghệ được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, có chiều sâu, gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Từ xe số cũ đến tay ga đắt tiền, hàng trăm chủ xe đã xếp hàng tại Công viên Thanh Xuân (Hà Nội) dịp cuối tuần để đổi xăng lấy điện.
Phiên họp rà soát kết quả sau 8 tháng thực hiện, đánh giá tác động bước đầu và xác định nhiệm vụ, giải pháp để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: