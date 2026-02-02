Thứ Hai, 02/02/2026

Chứng khoán

Khối ngoại lại bán tháo ồ ạt 2.500 tỷ trong một phiên

Thu Minh

02/02/2026, 21:24

Khối ngoại tiếp tục đóng vai trò lực cản khi bán ròng tới 2.500 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2473.7 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mức độ “rơi tự do” trong phiên sáng nay của chứng khoán không kém gì cú lao dốc của giá vàng. Áp lực bán tháo dồn dập ngay từ đầu phiên, tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu họ Vin khi cả ba trụ lớn VIC, VHM và VRE đồng loạt nằm sàn, kéo chỉ số rơi nhanh và sâu.

Có thời điểm VN-Index mất tới 46 điểm, xuyên thủng mốc tâm lý 1.800 điểm, trong khi VN30 bốc hơi tới 53 điểm – cho thấy sự đổ vỡ rõ nét của các trụ dẫn dắt ngắn hạn.

Bước sang buổi chiều, tiền bắt đáy nhập cuộc quyết liệt, tập trung vào nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước và các mã trụ ngân hàng, giúp thị trường thu hẹp đáng kể mức giảm. Chốt phiên, VN-Index chỉ còn giảm 22,54 điểm, lùi về vùng 1.806 điểm, tức đã hồi lại gần một nửa số điểm mất trong phiên sáng. Dù vậy, bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về phía tiêu cực khi độ rộng thị trường cho thấy 210 mã giảm áp đảo so với 128 mã tăng.

Điểm đáng chú ý là vai trò “giải cứu” của một số trụ lớn. Nhóm ngân hàng quốc doanh được kéo mạnh với VCB tăng 1,42%, BID tăng 2,04% và CTG tăng 1,55%, góp phần hãm đà rơi của chỉ số. Song song đó, nhiều cổ phiếu vốn nhà nước khác cũng hút tiền rõ nét như VGI tăng 4,12%, BSR tăng 6,7%, PLX tăng 3,4%, GVR tăng 4,89% và VNM tăng 2,83%.

Nhóm dầu khí, sau vài phiên điều chỉnh, bất ngờ trở lại mạnh mẽ khi hàng loạt mã như PVC, PVD, PET đồng loạt tăng kịch trần, phản ánh dòng tiền đầu cơ bắt đáy hoạt động rất quyết liệt. Ở chiều ngược lại, phần lớn thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng tư nhân giảm sâu như TCB, VPB, HDB, ACB, SHB. Nhóm chứng khoán cũng chịu tác động tiêu cực với VCK, VPX, SSI, VIX lao dốc. Diễn biến giá vàng giảm mạnh trong ngày còn khiến cổ phiếu trang sức PNJ bị bán tháo và lau sàn.

Thanh khoản ba sàn đạt khoảng 35.000 tỷ đồng – mức cao cho thấy hoạt động bắt đáy sôi động nhưng cũng phản ánh áp lực xả hàng rất lớn. Khối ngoại tiếp tục đóng vai trò lực cản khi bán ròng tới 2.500 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2473.7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: BSR, VNM, MSN, PNJ, STB, PC1, TCX, DCM, BAF, DGW.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, VCB, VRE, HPG, ACB, SSI, CTG, VCI.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2021.8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1934.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 14/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, CTG, VCB, STB, GAS, VIX, VCI, ACB, VHC, SSI. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 4/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dầu khí, Hàng cá nhân & Gia dụng. Top bán ròng có: BSR, BAF, HAH, MSN, SHB, HDB, POW, DIG, MSH.

Tự doanh bán ròng 156.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 182.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, CTG, HAH, VHM, PLX, STB, FPT, E1VFVN30, BID, CMG.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, MSN, HPG, VNM, GAS, VCB, VPB, BSR, VIC, MBB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 601.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 721.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có STB, CTG, VNM, VHC, PVD, PNJ, DGW, HCM, GMD, DCM. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VHM, VIC, VRE, MWG, HPG, HDB, MSN, SHB, BAF, SSI.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.492,7 tỷ đồng, tăng +22,9% so với phiên liền trước và đóng góp 7,1% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MWG, với gần 4,1 triệu đơn vị cố phiếu tương đương 350,7 tỷ đồng được sang tay giữa các tổ chức trong nước.

Ngoài ra còn có thỏa thuận sang tay 16,5 triệu đơn vị cổ phiếu SSB (trị giá 289,3 tỷ đồng) giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Dầu khí, Kho bãi, Dệt may, Sản xuất & phân phối điện, Phân phối xăng dầu & khí đốt, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Bán lẻ, Phần mềm, Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

áp lực bán tháo chứng khoán hôm nay cổ phiếu họ vin cổ phiếu ngân hàng giao dịch khớp lệnh nhà đầu tư cá nhân nhóm cổ phiếu dầu khí Thanh khoản thị trường tình hình thị trường chứng khoán VN-Index giảm sâu

