Người dân Hà Nội đồng loạt chốt mua xe máy điện “ngay và luôn” tại sự kiện “Đổi xăng lấy điện”

Từ xe số cũ đến tay ga đắt tiền, hàng trăm chủ xe đã xếp hàng tại Công viên Thanh Xuân (Hà Nội) dịp cuối tuần để đổi xăng lấy điện.

Ngay từ sáng 31/1, bất chấp trời mưa, không khí tại Công viên Thanh Xuân (Hà Nội) - nơi diễn ra sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” do VinFast tổ chức từ 31/1 tới 1/2 - vẫn vô cùng sôi động. Khu vực tư vấn, lái thử luôn trong trạng thái kín chỗ trong khi rất đông khách hàng đã chuẩn bị sẵn xe xăng cũ để được định giá và sẵn sàng lên đời xe điện luôn trong ngày.

Khu vực tư vấn và trải nghiệm xe máy điện tại sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: VinFast.

THU HÚT KHÁCH HÀNG Ở MỌI LỨA TUỔI

Có mặt tại khu vực trưng bày các mẫu xe điện từ sớm, bà Trần Thị Phong Thanh (Hà Nội) mang chiếc xe Vespa của mình đến sự kiện để đổi sang xe điện VinFast. Với nhu cầu đi lại vừa phải, bà cân nhắc một mẫu xe với thiết kế vừa vặn, đủ nhỏ nhắn, linh hoạt và không yêu cầu phải có bằng lái xe khi tham gia giao thông. Sau khi cân nhắc, bà đã quyết định chọn mẫu Evo Grand Lite.

“Xe gọn, thiết kế đẹp, xoay trở dễ, sạc cũng đơn giản”, bà Thanh chia sẻ. Sau khi trải nghiệm lái thử, bà cũng đánh giá mẫu Evo Grand Lite là một phương tiện dễ thích nghi, gọn gàng và dễ dắt bộ.

Trong khi đó, anh Lê Quang Vũ khi biết thông tin chủ động đưa chiếc Honda Wave Alpha đến sự kiện để thẩm định và lái thử các mẫu xe điện. Sau khi được các kỹ thuật viên tiến hành các thao tác kiểm tra và đưa ra mức định giá xe 14 triệu đồng, anh quyết định đổi lấy mẫu Evo Grand ngay sau khi lái thử. Anh cũng tự tin sẽ gắn bó lâu dài với xe máy điện.

“Xe điện không phải thay dầu, không mùi xăng, đi hàng ngày nhẹ đầu hơn hẳn”, anh Vũ nói. Anh cũng nhận định, thiết kế Evo Grand phù hợp với dáng người Việt Nam, tư thế ngồi thoải mái và chi phí vận hành thân thiện với tất cả mọi người.

Anh Lê Quang Vũ bên cạnh chiếc Evo Grand được chốt mua ngay tại sự kiện. Ảnh: VinFast.

NHIỀU LỰA CHỌN, ƯU ĐÃI KHỦNG: KHÁCH HÀNG ĐẾN SỰ KIỆN LÀ CHỐT ĐƯỢC XE

Tại sự kiện, người mua xe với mục đích sử dụng cho gia đình hay chạy dịch vụ đều tìm kiếm được cho mình một sự lựa chọn hợp lý. Anh Nguyễn Văn Tuyển đến sự kiện để tìm một chiếc xe chạy dịch vụ. Anh đưa ra danh sách các tiêu chí chọn xe gồm: tốc độ vừa đủ trong phố; bền bỉ, đủ khả năng di chuyển liên tục...

“Xe phải đi được xa, chạy đều, không bị hụt pin giữa chừng và tiết kiệm chi phí” anh chia sẻ. Sau khi đã thẩm định chiếc xe Sirius cũ và lái thử các mẫu xe được trưng bày, anh đã quyết định chọn mẫu xe Feliz 2025.

Anh Nguyễn Văn Tuyển lựa chọn được mẫu xe Feliz 2025 cho nhu cầu chạy dịch vụ của mình. Ảnh: VinFast.

Tới sự kiện để chọn xe cho con trai đang học lớp 10, sau khi được tư vấn và trải nghiệm, chị Đặng Hải Vân chọn chiếc Feliz Lite vì tin tưởng vào khả năng vận hành và độ an toàn của xe.

“Xe có tốc độ được kiểm soát ở mức dưới 50 km/h, không quá mạnh, không cần bằng lái xe, đi học là hợp lý”, chị chia sẻ. Ngoài ra, chị cũng cho rằng, thiết kế gọn, dễ điều khiển và không cần lo đến xăng dầu hay bảo dưỡng phức tạp khiến Feliz Lite trở thành lựa chọn phù hợp cho học sinh.

Theo ghi nhận, lượng khách đến sự kiện tăng mạnh vào cuối buổi sáng và buổi chiều. Các khu vực tư vấn, định giá xe cũ và đăng ký mua mới luôn có nhân viên hỗ trợ liên tục. Đại diện các đại lý tham gia cho biết, chính sách ưu đãi hiện hành là một trong những yếu tố quan trọng giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định.

Không chỉ được trải nghiệm miễn phí, cân nhắc các mẫu xe đa dạng của VinFast, khách tham quan và chốt xe tại sự kiện còn nhận được loạt ưu đãi hấp dẫn từ nhà sản xuất như: ưu đãi 6% giá bán theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe), cùng các gói trả góp 0 đồng.

Sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần tại nhiều địa điểm trên cả 3 miền đất nước. Bên cạnh các hoạt động mua sắm, trải nghiệm, người dân cũng sẽ được tham gia các hoạt động quay số may mắn và trúng thưởng các phần quà hấp dẫn.

“Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tổ chức từ 8h đến 20h trong ngày 31/1 và 1/2. Tại Hà Nội, sự kiện được tổ chức tại Công viên Thanh Xuân. Khu vực TP.HCM có ba điểm tổ chức gồm Aeon Mall Bình Tân, Emart Phan Văn Trị và Trung tâm thương mại Bà Rịa.

Ngoài ra, chương trình cũng đồng thời diễn ra tại Khu đô thị Light Square (Hưng Yên), Vincom Thanh Hóa (Thanh Hóa), siêu thị GO! Nha Trang (Khánh Hòa) và Công viên Dương Tử Giang (Đồng Nai).