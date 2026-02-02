Thứ Hai, 02/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Vietbank kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao, bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc mới

Minh Huy

02/02/2026, 21:24

Vietbank vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao, trong đó miễn nhiệm một số vị trí theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm nhân sự mới nhằm tăng cường năng lực quản trị, điều hành trong giai đoạn phát triển tiếp theo…

Hội đồng Quản trị Vietbank trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Thanh Quý Ngọc và Bà Trần Thị Ngọc Lý.
Hội đồng Quản trị Vietbank trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Thanh Quý Ngọc và Bà Trần Thị Ngọc Lý.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị Vietbank thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh và chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Sỹ, kể từ ngày 2/2/2026 để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Vietbank và bà Trần Thị Ngọc Lý chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 2/2/2026.

Đại diện Vietbank cho biết việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao nằm trong chiến lược phát triển của Vietbank, nhằm tăng cường năng lực quản trị, điều hành và thực thi chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới, đồng thời kế thừa và phát huy những nền tảng đã được xây dựng bởi các lãnh đạo tiền nhiệm.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietbank ghi nhận, tri ân và đánh giá cao những đóng góp của bà Trần Tuấn Anh và ông Nguyễn Tiến Sỹ trong thời gian công tác tại Vietbank đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của ngân hàng.

HĐQT Vietbank thống nhất bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Vietbank giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc Vietbank cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Vietbank kể từ ngày 2/2/2026.
Ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Vietbank kể từ ngày 2/2/2026.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học RMIT Việt Nam, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị rủi ro. Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước như: Giám đốc Khối Quản lý rủi ro tại OCB và HSBC Việt Nam; Giám đốc Khối Tín dụng tại Hong Leong Bank Việt Nam

Ông gia nhập Vietbank từ tháng 8/2024 với chức danh Giám đốc Khối Quản lý rủi ro và được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietbank từ ngày 10/6/2025. Trong quá trình công tác, ông được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao về năng lực điều hành và chuyên môn, cùng những sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Bà Trần Thị Ngọc Lý, Giám đốc Khối Nguồn nhân lực giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietbank kể từ ngày 2/2/2026.
Bà Trần Thị Ngọc Lý, Giám đốc Khối Nguồn nhân lực giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietbank kể từ ngày 2/2/2026.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường nhân sự cho Ban Điều hành, HĐQT Vietbank cũng quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Lý, Giám đốc Khối Nguồn nhân lực giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietbank.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025, Vietbank ghi nhận tổng tài sản đạt 196.969 tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt 125.291 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 108.440 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.526 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,76%, phản ánh chất lượng tài sản và công tác quản trị rủi ro ổn định.

Đáng chú ý, Vietbank đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng 12/2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên 10.769 tỷ đồng, chính thức gia nhập nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam.

Vietbank triển khai gói tín dụng đồng hành cùng khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ

16:46, 03/12/2025

Vietbank triển khai gói tín dụng đồng hành cùng khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ

Techcombank điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao

16:30, 23/01/2026

Techcombank điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao

BVBank bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao

14:39, 12/01/2026

BVBank bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao

Từ khóa:

bổ nhiệm bổ nhiệm quyền giám đốc doanh nghiệp niêm yết nhân sự cấp cao tài chính ngân hàng VBB Vietbank

Đọc thêm

285 triệu cổ phiếu HPA lên sàn HOSE ngày 6/2 tới

285 triệu cổ phiếu HPA lên sàn HOSE ngày 6/2 tới

Mức giá chào sàn HOSE của HPA là 41.900 đồng/cổ phiếu bằng đúng với mức giá IPO, HPA dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới. Giai đoạn 2026-2030, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.

Cổ phiếu đang trong diện cảnh báo, TMT bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Ngày 30/12/2025, TMT đã thông qua giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư trạm sạc Việt Nam với giá trị dự kiến là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thời điểm phát sinh Nghị quyết rơi vào gia đoạn cao điểm cuối năm, khối lượng công việc phát sinh nhiều nên cán bộ phụ trách của công ty đã sơ xuất chậm công bố thông tin theo quy định.

DIG hết nợ trái phiếu, doanh thu quý 4/2025 tăng 920%

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã DIG-HOSE) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn.

MWG dự kiến lãi 9.200 tỷ đồng năm 2026, tăng 30% so với 2025

Năm 2026, Ban lãnh đạo công ty cho biết Điện Máy Xanh vẫn đóng vai trò là trụ cột quan trọng, dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận cho MWG.

SJC bị hủy tư cách công ty đại chúng, rời sàn UPCoM

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-UPCoM).

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Thị trường nhà thông minh mở rộng nhanh chóng

eMagazine

Thị trường nhà thông minh mở rộng nhanh chóng

Tốc độ già hóa dân số ở châu Á

Thế giới

Tốc độ già hóa dân số ở châu Á

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vietnam Airlines và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Đầu tư

2

ABBank ra mắt nhận diện thương hiệu mới: Tiếp nối triết lý phụng sự khách hàng và cộng đồng

Tài chính

3

Agribank hỗ trợ 100 tỷ đồng cho người yếu thế đón Tết Bính Ngọ

Tài chính

4

Tính toán kỹ các kịch bản, đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống

Thị trường

5

Thêm trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy