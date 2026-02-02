Vietbank kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao, bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc mới

Vietbank vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao, trong đó miễn nhiệm một số vị trí theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm nhân sự mới nhằm tăng cường năng lực quản trị, điều hành trong giai đoạn phát triển tiếp theo…

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị Vietbank thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh và chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Sỹ, kể từ ngày 2/2/2026 để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Vietbank và bà Trần Thị Ngọc Lý chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 2/2/2026.

Đại diện Vietbank cho biết việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao nằm trong chiến lược phát triển của Vietbank, nhằm tăng cường năng lực quản trị, điều hành và thực thi chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới, đồng thời kế thừa và phát huy những nền tảng đã được xây dựng bởi các lãnh đạo tiền nhiệm.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietbank ghi nhận, tri ân và đánh giá cao những đóng góp của bà Trần Tuấn Anh và ông Nguyễn Tiến Sỹ trong thời gian công tác tại Vietbank đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của ngân hàng.

HĐQT Vietbank thống nhất bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Vietbank giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc Vietbank cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học RMIT Việt Nam, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị rủi ro. Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước như: Giám đốc Khối Quản lý rủi ro tại OCB và HSBC Việt Nam; Giám đốc Khối Tín dụng tại Hong Leong Bank Việt Nam

Ông gia nhập Vietbank từ tháng 8/2024 với chức danh Giám đốc Khối Quản lý rủi ro và được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietbank từ ngày 10/6/2025. Trong quá trình công tác, ông được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao về năng lực điều hành và chuyên môn, cùng những sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường nhân sự cho Ban Điều hành, HĐQT Vietbank cũng quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Lý, Giám đốc Khối Nguồn nhân lực giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietbank.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025, Vietbank ghi nhận tổng tài sản đạt 196.969 tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt 125.291 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 108.440 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.526 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,76%, phản ánh chất lượng tài sản và công tác quản trị rủi ro ổn định.

Đáng chú ý, Vietbank đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng 12/2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên 10.769 tỷ đồng, chính thức gia nhập nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam.