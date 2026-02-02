Vietnam Airlines và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 02/02/2026
Tuấn Sơn
02/02/2026, 19:19
Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam” nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa và điểm đến Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều trong giai đoạn tới.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và Lễ Công bố các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch năm 2026.
Tại sự kiện, Vietnam Airlines đã công bố gần 140 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch như hội chợ, roadshow, famtour… trong nước và quốc tế tại nhiều thị trường trọng điểm như châu Âu, châu Úc, Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines và UBND tỉnh Gia Lai đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, khẳng định sự đồng hành chiến lược trong Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026.
Thỏa thuận tập trung vào việc phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm nâng cao khả năng kết nối hàng không, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận Gia Lai, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, an toàn và hấp dẫn. Hai bên cũng đẩy mạnh phối hợp truyền thông, quảng bá hình ảnh Gia Lai như một điểm đến đặc sắc của khu vực Tây Nguyên và Việt Nam thông qua hệ sinh thái truyền thông, mạng lưới quốc tế và các hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước.
Sự hợp tác này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch – kinh tế địa phương, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của Gia Lai trong việc gắn kết với Hãng Hàng không Quốc gia, qua đó lan tỏa mô hình hợp tác hiệu quả, khuyến khích các địa phương khác cùng chung tay với Vietnam Airlines vì mục tiêu phát triển du lịch bền vững và nâng tầm thương hiệu điểm đến Việt Nam.
Chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam” được triển khai trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đẩy mạnh chiến lược xúc tiến, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu. Với vai trò là đơn vị tổ chức, Vietnam Airlines tiếp tục phát huy lợi thế mạng bay rộng khắp, uy tín thương hiệu và năng lực kết nối quốc tế để góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Với vai trò Hãng Hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines luôn xác định trách nhiệm trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và du lịch Việt Nam. Thông qua việc kết nối các điểm đến, thị trường và đối tác quốc tế, hãng mong muốn góp phần đưa Việt Nam vươn cao hơn trên bản đồ du lịch toàn cầu.”
Trong hành trình phát triển hơn 30 năm, Vietnam Airlines đã tổ chức khoảng 1.500 sự kiện xúc tiến, quảng bá văn hóa và du lịch trong nước và quốc tế, tiếp cận gần 40 triệu lượt khách hàng tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Thông qua chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức, trong đó có Vietnam Airlines, kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho các chương trình xúc tiến dài hạn, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hội nhập sâu rộng với thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện nhanh, thực chất, phân công rõ trách nhiệm, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026 phát hành ngày 02/01/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ngày 31/01, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đã diễn ra Lễ Khai trương Hệ sinh thái STEM và vinh danh các đội thi đạt thành tích cao tại các giải đấu STEM, Robotics quốc tế năm 2025…
Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Chính phủ và Thủ tướng về tình hình thực hiện thưởng hợp đồng đối với các gói thầu xây lắp theo quy định tại Nghị định 15/2023, trong đó nhiều gói thầu thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đã được thưởng do hoàn thành vượt tiến độ...
Ban Chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm quy mô lớn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức phiên họp thứ nhất để nghe báo cáo và cho ý kiến danh mục các dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, một số văn bản quan trọng của Ban Chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: