Giá mua, bán vàng miếng giảm 3,4 triệu đồng/lượng trong ngày đầu tuần

Trong phiên sáng 2/2, giá mua, bán vàng miếng giảm 3,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn giảm từ 2 triệu – 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ thương hiệu. Mức giảm trên hơn 30% so với mức điều chỉnh trong hai phiên cuối tuần qua (30-31/1)…

Sau khi giảm tổng cộng gần 20 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong hai phiên cuối tuần (30-31/1), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay tiếp tục xu hướng giảm dù xuất hiện nhịp hồi phục vào giữa phiên.

Mở cửa phiên, giá giao dịch vàng miếng tại Công ty SJC giảm 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 164 triệu – 167 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, doanh nghiệp này tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán ở mức 165,6 triệu – 168,6 triệu đồng/lượng. Mức giá niêm yết trên giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Trong phiên sáng, mức chênh lệch giá mua-bán vẫn ở ngưỡng phổ biến là 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Mi Hồng, khoảng cách này tiếp tục thu hẹp 200 nghìn đồng/lượng so với phiên 31/1, còn 1,6 triệu đồng/lượng và bằng một nửa so với các doanh nghiệp phía Bắc.

Các doanh nghiệp gồm DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng chốt giá niêm yết trong phiên sáng ở mức tương tự. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (31/1), giá vàng miếng tại các doanh nghiệp trên giảm 3,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Cùng mức điều chỉnh trên, sau hai nhịp điều chỉnh giảm, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm chốt phiên sáng ở ngưỡng 165,1 triệu – 168,6 triệu đồng/lượng. Đây cũng là doanh nghiệp ghi nhận giá mua vào thấp nhất thị trường nhưng chênh lệch giá mua, bán lên tới 3,5 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng tăng, giảm liên tục, trong đó biên độ dao động lên tới cả triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chốt phiên sáng, thương hiệu này cũng neo giá bán ở mức 168,6 triệu trong khi niêm yết giá mua ở mức 167 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 31/1, giá vàng miếng tại Mi Hồng giảm lần lượt 3,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và và 3,4 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 2/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bám sát thị trường vàng miếng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng ghi nhận diễn biến giảm. Tùy từng thương hiệu, mức điều chỉnh dao động từ 2 triệu – 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi giảm 4,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên, giá giao dịch vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC niêm yết ở mức 163,5 triệu – 166,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Chỉ trong gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC đặt ở mức 165,1 triệu – 168,1 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. Trong phiên, giá giao dịch vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm tổng cộng 2,9 triệu đồng/lượng.

Cùng mức điều chỉnh trên nhưng vàng trang sức 9999 tại đây niêm yết ở mức thấp hơn so với vàng nhẫn “4 số 9” là 163,1 triệu – 166,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên ghi nhận chênh lệch giá mua, bán ở mức cao hơn là 3,5 triệu đồng.

Tương tự, chốt phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn 9999 PNJ cũng niêm yết ở mức 165,1 triệu – 168,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 31/1, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại hai đơn vị này giảm mạnh 3,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, dù vàng trang sức tại DOJI và PNJ cũng điều chỉnh giảm nhưng biên độ nhẹ hơn so với vàng nhẫn “4 số 9”. Cụ thể, tùy vào hàm lượng vàng, giá vàng trang sức tại DOJI giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết lần lượt ở mức 164 triệu – 168 triệu đồng/lượng (vàng 9999) và 163,5 -167,5 triệu đồng/lượng (vàng 999).

Tại PNJ, dòng vàng trang sức 9999 chỉ giảm 2,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 163 triệu – 167 triệu đồng/lượng nhưng đi kèm mức chênh lệch giá mua, bán là 4 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu duy nhất niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cao hơn so với giá vàng miếng SJC. Trong khi đó, tại Phú Quý đặt giá vàng nhẫn “4 số 9” tương đương giá vàng miếng SJC.

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong phiên sáng thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Sau khi giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức 166,5 triệu – 169,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Sản phẩm vàng trang sức tại Bảo Tín Minh Châu giảm tương đương so với vàng nhẫn. Cụ thể, dòng trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 niêm yết ở mức 164 triệu – 168 triệu đồng/lượng và vàng Rồng Thăng Long 999 niêm yết ở mức 163,8 triệu – 167,8 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giá mua, bán là 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng trang sức tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 2,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 2,2 triệu đồng/lượng với chiều bán, niêm yết ở mức 164,5 triệu – 168 triệu đồng/lượng (vàng 9999) và 164,4 triệu – 167,9 triệu đồng/lượng (vàng 999). Mức chênh lệch giá mua, bán là 3,5 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 2/2 so với 31/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý niêm yết ở mức 164 triệu – 167 triệu đồng/lượng, giảm 4,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 tiếng, thương hiệu này tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 165,6 triệu – 168,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá trên tiếp tục được giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 31/1, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm 2,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Vàng trang sức tại Phú Quý giảm 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 3 triệu đồng/lượng với chiều bán, niêm yết ở mức 164 triệu – 168 triệu đồng/lượng (vàng 9999) và 163,9 triệu – 167,9 triệu đồng/lượng (vàng 999). Như vậy, mức chênh lệch giá mua, bán đối với dòng sản phẩm này thu hẹp xuống 4 triệu đồng/lượng

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh liên tiếp đối với vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 162,5 triệu – 167 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 31/1, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 3,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Đây là thương hiệu duy nhất thu hẹp chênh lệch giá mua, bán từ 5 triệu đồng xuống 4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức chênh lệch cao nhất trên thị trường.