Đã có 893 doanh nghiệp báo lãi quý 4/2025: Tăng trưởng 31,3%, Dầu khí bùng nổ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 02/02/2026
Thu Minh
02/02/2026, 21:25
Đã có 893 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 93,6% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV năm 2025.
Tính đến ngày 2/2/2026, đã có 893 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 93,6% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV năm 2025.
Tính chung cả năm 2025, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 29,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể so với mức tăng 22,1% của năm 2024, cho thấy đà phục hồi lợi nhuận tiếp tục được củng cố trong năm 2025.
Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp phi tài chính, với lợi nhuận sau thuế tăng 40,7% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV năm 2025 và tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước cho cả năm 2025, vượt xa mức tăng 27,2% của năm 2024.
Ngược lại, nhóm doanh nghiệp tài chính ghi nhận tăng trưởng ổn định nhưng kém bứt phá hơn, khi lợi nhuận sau thuế tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV năm 2025 và tăng 23,2% cho cả năm 2025, chỉ cao hơn không đáng kể so với mức tăng 17,6% của năm 2024.
Trong đó, với nhóm Ngân hàng: Biên lãi ròng ngừng thu hẹp và bắt đầu nhích nhẹ từ vùng đáy tại nhiều ngân hàng (VCB, BID, CTG, TCB, VPB…) là điểm đáng chú ý trong bức tranh lợi nhuận của ngành trong quý IV năm 2025.
Diễn biến này hỗ trợ lợi nhuận sau thuế toàn ngành ngân hàng tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10% so với quý liền trước trong quý IV năm 2025, cho thấy dấu hiệu cải thiện so với các quý trước. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này vẫn thấp hơn mặt bằng chung của toàn thị trường, khiến ngành ngân hàng không còn giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ đạo trong quý IV cũng như cả năm 2025.
Ở nhóm Bảo hiểm: Chi phí bồi thường và chi phí hoa hồng tăng cao khiến lợi nhuận quý IV năm 2025 của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ suy giảm, thậm chí ghi nhận thua lỗ (PVI). Trong khi đó, BVH – doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết duy nhất hoạt động cả bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ – vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao (52% so với cùng kỳ năm trước) nhờ tỷ trọng mảng nhân thọ lớn.
Đối với nhóm doanh nghiệp phi tài chính, bức tranh lợi nhuận năm 2025 ghi nhận nhiều điểm sáng nhưng cũng cho thấy sự không đồng đều giữa các quý và giữa các ngành. Dầu khí, Bán lẻ và Tiện ích (chủ yếu nhờ nhóm Điện) là các ngành đóng góp nổi bật trong quý IV năm 2025, kéo theo tăng trưởng lợi nhuận cả năm ở mức rất cao (Dầu khí: 91,7%, Bán lẻ: 84,3%, Tiện ích: 41,7%), vượt trội so với mặt bằng năm 2024.
Bất động sản cũng cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong quý IV năm 2025 với mức tăng 75,9% so với cùng kỳ năm trước, qua đó giúp lợi nhuận sau thuế cả năm tăng 64,1%, đảo chiều mạnh so với mức giảm 5,6% của năm 2024, dù mức tăng này vẫn chịu ảnh hưởng từ nền so sánh thấp và sự đóng góp chủ yếu của một vài doanh nghiệp lớn (VHM, NVL, KSF).
Ở chiều ngược lại, một số ngành ghi nhận tăng trưởng suy yếu trong quý cuối năm 2025 như Viễn thông (7,1%), thậm chí đảo chiều giảm như Hóa chất (-31,2% so với cùng kỳ năm trước) và Truyền thông (-16,7% so với cùng kỳ năm trước).
Khối ngoại tiếp tục đóng vai trò lực cản khi bán ròng tới 2.500 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2473.7 tỷ đồng.
Lần thứ 2 trong vòng 4 phiên tâm lý sợ hãi tiêu cực bị đẩy lên cao trào. Hôm nay VIC, VHM giảm sàn, có lúc được hỗ trợ bởi loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khác như ngân hàng. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy sau đó hoạt động khá tích cực. Bài “stress test” tâm lý và cung cầu có kết quả khả quan.
Ít phút đầu phiên chiều nay sức ép từ bên bán tăng vọt đã đẩy VN-Index bốc hơi tới 2,8%, rơi xuống mức 1777,85 điểm trước khi có dòng tiền bắt đáy xuất hiện kéo trở lại 1806,5 điểm. Càng về cuối phiên thị trường càng tốt hơn, duy trì mức thanh khoản khớp lệnh cao nhất 8 phiên.
So với nhiều thị trường châu Á khác và các quốc gia cùng nhóm trên toàn cầu, Việt Nam sở hữu tiềm năng tăng trưởng cao hơn, được hậu thuẫn bởi dòng vốn FDI mạnh nhất khu vực và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh hàng đầu, trong khi vẫn duy trì nợ công thấp và lạm phát trong tầm kiểm soát.
Nhu cầu từ Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tích cực trong năm 2026. Riêng thặng dư thương mại với Mỹ trong năm qua tương đương khoảng 26% GDP của Việt Nam và xuất khẩu sang Mỹ chiếm gần một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: