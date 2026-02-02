Thứ Hai, 02/02/2026

Trang chủ Chứng khoán

Đã có 893 doanh nghiệp báo lãi quý 4/2025: Tăng trưởng 31,3%, Dầu khí bùng nổ

Thu Minh

02/02/2026, 21:25

Đã có 893 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 93,6% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV năm 2025.

VnEconomy

Tính đến ngày 2/2/2026, đã có 893 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 93,6% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV năm 2025.

Tính chung cả năm 2025, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 29,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể so với mức tăng 22,1% của năm 2024, cho thấy đà phục hồi lợi nhuận tiếp tục được củng cố trong năm 2025.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp phi tài chính, với lợi nhuận sau thuế tăng 40,7% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV năm 2025 và tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước cho cả năm 2025, vượt xa mức tăng 27,2% của năm 2024.

Ngược lại, nhóm doanh nghiệp tài chính ghi nhận tăng trưởng ổn định nhưng kém bứt phá hơn, khi lợi nhuận sau thuế tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV năm 2025 và tăng 23,2% cho cả năm 2025, chỉ cao hơn không đáng kể so với mức tăng 17,6% của năm 2024.

Trong đó, với nhóm Ngân hàng: Biên lãi ròng ngừng thu hẹp và bắt đầu nhích nhẹ từ vùng đáy tại nhiều ngân hàng (VCB, BID, CTG, TCB, VPB…) là điểm đáng chú ý trong bức tranh lợi nhuận của ngành trong quý IV năm 2025.

Diễn biến này hỗ trợ lợi nhuận sau thuế toàn ngành ngân hàng tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10% so với quý liền trước trong quý IV năm 2025, cho thấy dấu hiệu cải thiện so với các quý trước. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này vẫn thấp hơn mặt bằng chung của toàn thị trường, khiến ngành ngân hàng không còn giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ đạo trong quý IV cũng như cả năm 2025.

VnEconomy

Ở nhóm Bảo hiểm: Chi phí bồi thường và chi phí hoa hồng tăng cao khiến lợi nhuận quý IV năm 2025 của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ suy giảm, thậm chí ghi nhận thua lỗ (PVI). Trong khi đó, BVH – doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết duy nhất hoạt động cả bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ – vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao (52% so với cùng kỳ năm trước) nhờ tỷ trọng mảng nhân thọ lớn.

Đối với nhóm doanh nghiệp phi tài chính, bức tranh lợi nhuận năm 2025 ghi nhận nhiều điểm sáng nhưng cũng cho thấy sự không đồng đều giữa các quý và giữa các ngành. Dầu khí, Bán lẻ và Tiện ích (chủ yếu nhờ nhóm Điện) là các ngành đóng góp nổi bật trong quý IV năm 2025, kéo theo tăng trưởng lợi nhuận cả năm ở mức rất cao (Dầu khí: 91,7%, Bán lẻ: 84,3%, Tiện ích: 41,7%), vượt trội so với mặt bằng năm 2024.

Bất động sản cũng cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong quý IV năm 2025 với mức tăng 75,9% so với cùng kỳ năm trước, qua đó giúp lợi nhuận sau thuế cả năm tăng 64,1%, đảo chiều mạnh so với mức giảm 5,6% của năm 2024, dù mức tăng này vẫn chịu ảnh hưởng từ nền so sánh thấp và sự đóng góp chủ yếu của một vài doanh nghiệp lớn (VHM, NVL, KSF).

Ở chiều ngược lại, một số ngành ghi nhận tăng trưởng suy yếu trong quý cuối năm 2025 như Viễn thông (7,1%), thậm chí đảo chiều giảm như Hóa chất (-31,2% so với cùng kỳ năm trước) và Truyền thông (-16,7% so với cùng kỳ năm trước).

Từ khóa:

báo cáo tài chính quý IV 2025 doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp phi tài chính kết quả kinh doanh quý 4/2025 lợi nhuận sau thuế ngành bất động sản ngành ngân hàng Việt Nam tăng trưởng kinh tế tăng trưởng lợi nhuận 2025 tình hình kinh tế Việt Nam

