VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Thị trường

VietnamPlas 2025: Triển lãm hàng đầu về ngành nhựa và cao su

Khánh Huyền

08/09/2025, 08:00

Triển lãm Quốc tế lần thứ 23 về Máy móc Ngành Nhựa và Cao su Việt Nam (VietnamPlas 2025), do Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Việt Nam và Công ty Cổ phần Hội chợ Thương mại và Quảng cáo Vinexad (VINEXAD) tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Sự kiện quy tụ hơn 650 đơn vị triển lãm hàng đầu từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng diện tích trưng bày vượt 22.000 m2, giới thiệu các giải pháp tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi bền vững cho ngành nhựa và cao su.



TÍNH BỀN VỮNG – TRỌNG TÂM CỦA VIETNAMPLAS 2025

VietnamPlas 2025 nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đồng tổ chức, Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), cùng sự bảo trợ của Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), Hội Cao su Nhựa TPHCM (RUPA), Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA), Hội Tự động hóa TPHCM (HAuA), Hiệp hội Khuôn mẫu Đài Loan (TMDIA) và Hiệp hội Công nghiệp Máy móc Đài Loan (TAMI). Triển lãm hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nhựa và cao su.

Ngành nhựa và cao su Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phù hợp với xu hướng thương mại toàn cầu. Với kim ngạch xuất khẩu gia tăng, Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cao su lớn thứ ba thế giới, chiếm gần 17,4% thị phần toàn cầu. Các điều chỉnh thuế quan tại các thị trường lớn đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng này, đồng thời mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới.

Ngành cũng đang chuyển hướng mạnh mẽ sang sản xuất xanh, từ việc sử dụng nguyên liệu bền vững đến áp dụng các giải pháp tái chế, giúp doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường. Với nhu cầu ngày càng tăng ở các lĩnh vực như ô tô, xây dựng, y tế và hàng tiêu dùng, VietnamPlas 2025 là nền tảng lý tưởng để các chuyên gia kết nối với người mua, mở rộng hợp tác và khai thác các cơ hội kinh doanh mới.



Sự kiện đặt trọng tâm vào phát triển bền vững, với các doanh nghiệp hàng đầu giới thiệu máy móc tiên tiến, giải pháp đổi mới và nguyên vật liệu thân thiện với môi trường nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. VietnamPlas 2025 nhấn mạnh xu hướng thích ứng của ngành nhựa và cao su với các thách thức toàn cầu và nhu cầu thị trường, đồng thời phản ánh bước chuyển mình của ngành tại Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới, được dẫn dắt bởi đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu hơn vào thương mại toàn cầu.

Điểm nổi bật về các nhà triển lãm:

Máy Ép Nhựa (Injection Molding Machines): Các nhà cung cấp như YIZUMI, FU CHUN SHIN, HONZEN UNION VIỆT NAM, ENGEL AUSTRIA GMBH, MULTITECH PAN STONE, COSMOS (WELLTEC) giới thiệu các hệ thống hiệu suất để nâng cao năng suất, giảm thời gian và tiêu thụ năng lượng.

Máy Thổi Màng (Film Blowing Machines): Các thương hiệu nổi bật bao gồm JIANGSU JIANGYIN GUIBAO, VIỆT HOA VINA, AOHUA, COSTAR và JIUSHENG tối đa hóa hiệu quả vận hành và nâng cao lợi nhuận cho khách hàng.

Máy Đùn (Extruder Machines): Các nhà triển lãm như JWELL, CMIC, RR PLAST, ĐỨC DŨNG, WELL SHYANG và USEON sẽ trưng bày máy đùn với tốc độ điều chỉnh tính năng an toàn, phù hợp với các yêu cầu sản xuất.

Máy Tái Chế (Recycling Machinery): Các nhà cung cấp bền vững như POLYSTAR, HTL TECH, HONKEDA và RETECH giới thiệu các công nghệ thực tiễn để chuyển đổi nhựa và các vật liệu khác thành nguồn tài nguyên tái sử dụng.

Hóa Chất & Nguyên Vật Liệu (Chemical & Raw Materials): Các công ty như APEX, COMPRA RECYKLING, OMEGA PLASTO và PHƯỚC KHANG giới thiệu các nguyên liệu chất lượng cao, thân thiện với môi trường, cung cấp khả năng in ấn và hiệu suất cao.

HỘI THẢO: THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU VÀ TƯƠNG LAI NHỰA BỀN VỮNG

Các hội thảo tại VietnamPlas 2025 quy tụ các chuyên gia hàng đầu, doanh nhân và đại diện doanh nghiệp để thảo luận về chiến lược phát triển ngành nhựa và cao su, sự chuyển dịch của xu hướng thị trường và các ứng dụng đa dạng của vật liệu nhựa sáng tạo trong bối cảnh kinh doanh hiện nay.

Chương trình hội thảo

17/9/2025 (Thứ Tư): “Ngã rẽ chiến lược của Polyolefin và PVC châu Á: Ứng phó thách thức - Dẫn đầu xu thế”.

18/9/2025 (Thứ Năm): “AI – Thuế nhập khẩu – ESG: Định hình tương lai ngành nhựa Việt Nam”.

19/9/2025 (Thứ Sáu): “Dòng vốn xanh cho ngành nhựa bền vững”.

Các phiên hội thảo cung cấp kiến thức chuyên sâu, giúp người tham dự khám phá cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh trong lĩnh vực nhựa bền vững và tìm hiểu các sáng kiến thúc đẩy thay đổi tích cực cho môi trường.

VietnamPlas 2025 không chỉ là nơi trưng bày các công nghệ tiên tiến và giải pháp bền vững mà còn là cơ hội để người tham dự cập nhật thông tin, mở rộng mạng lưới và xây dựng chiến lược phát triển trong ngành nhựa và cao su.

Với trọng tâm là sự thân thiện với môi trường và tăng trưởng bền vững, sự kiện đáp ứng nhu cầu thị trường đang thay đổi, mang lại giá trị thiết thực cho các doanh nghiệp và chuyên gia tham gia.

VietnamPlas 2025

