Công bố 12 luật, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong giai đoạn mới

Ngày 7/1, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong giai đoạn mới.

Các luật này gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Giáo dục đại học;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Phục hồi, phá sản; Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Báo chí; Luật Bảo hiểm tiền gửi.

THÁO GỠ CÁC “ĐIỂM NGHẼN” PHÁP LÝ VỀ KHOÁNG SẢN

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết việc xây dựng, ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản nhằm cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý phát sinh từ thực tiễn quản lý, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Luật tập trung vào 5 nhóm chính sách bao gồm:

Nhóm chính sách thứ nhất là rà soát để sửa đổi, bổ sung quy định trong cấp phép hoạt động khoáng sản nhóm III, nhóm IV để cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công; dự án đầu tư thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; các công trình, dự án trọng diểm, quan trọng quốc gia…

Nhóm chính sách thứ hai là sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để bảo đảm nguyên liệu, vật liệu cho các công trình, dự án đầu tư quan trọng, cấp bách, khẩn cấp…

Nhóm chính sách thứ ba là cho phép cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép thăm dò xuống sâu, mở rộng đối với tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản hợp pháp mà không phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản trước khi cấp giấy phép thăm dò…

Nhóm chính sách thứ tư là bổ sung các quy định về quản lý đất hiếm.

Nhóm chính sách thứ năm là bổ sung quy định về quyền ưu tiên nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với tài nguyên, trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

QUYẾT ĐỊNH MỘT BỘ SÁCH GIÁO KHOA TOÀN QUỐC

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 là dấu mốc quan trọng, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân trong giai đoạn mới.

Luật mới đã hình thành một nền tảng chính sách vừa hiện đại, vừa linh hoạt, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục mở, thực học, thực chất và hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, luật đã thể chế hóa các định hướng lớn của Đảng về phát triển giáo dục trong thời kỳ mới như: xác định giáo dục trung học cơ sở là giáo dục bắt buộc và thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi; thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục căn bản, công bằng và có chất lượng cho mọi trẻ em;

Quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục, trong đó Nhà nước có chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo có kiểm soát, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc và Chính phủ quy định lộ trình miễn phí sách giáo khoa (khoản 8 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 32), bảo đảm tính chuẩn mực, ổn định và công bằng trong tiếp cận sách giáo khoa…

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến trả lời họp báo.

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ GẶP KHÓ KHĂN

Tại họp báo, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến cho biết Luật Phục hồi, phá sản gồm 88 điều, 08 chương quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành thủ tục phục hồi, phá sản; quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản.

Đặc biệt, luật nhấn mạnh vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn trong kinh doanh thông qua thuế, phí, tín dụng, lãi suất, đất đai, công nghệ, chuyển đổi số và các biện pháp hỗ trợ khác.

Quy định này nhằm giúp doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc rút lui khỏi thị trường một cách có trật tự, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lành mạnh hóa nền kinh tế.

Theo Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến, nhằm khắc phục những vướng mắc, khó khăn của Luật Phá sản 2014, phát huy hiệu quả của thủ tục phục hồi, luật quy định thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh độc lập với thủ tục phá sản, ưu tiên áp dụng phục hồi để tạo cơ hội và nâng cao hiệu quả phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, kịp thời hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cụ thể, doanh nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc đã mất khả năng thanh toán có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phục hồi kèm phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; danh sách chủ nợ, người mắc nợ và tài liệu, chứng cứ kèm theo để chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp để Tòa án xem xét, quyết định...