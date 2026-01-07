GRDP 2025 tăng hơn 8%, TP. Hồ Chí Minh định hình trụ cột tăng trưởng 2 con số năm 2026

TP. Hồ Chí Minh khép lại năm 2025 với GRDP ước tăng 8,03%, các động lực tăng trưởng phục hồi tích cực. Năm 2026, Thành phố định hướng phát triển dựa trên các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực mới, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Ngày 6/1, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đồng thời quán triệt và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025 là một năm điều hành với nhiều khó khăn, thách thức đan xen thuận lợi. Trong bối cảnh đó, với sự hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, cùng sự đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, UBND Thành phố và các sở, ngành đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

BÁN LẺ VÀ SẢN XUẤT GIỮ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính, cho biết GRDP năm 2025 của TP. Hồ Chí Minh ước tăng 8,03%.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của 3 địa phương năm 2025 lần lượt đạt 8,07% đối với TP. Hồ Chí Minh, 8,88% đối với tỉnh Bình Dương và 5,44% đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. GRDP bình quân đầu người trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (mới) ước đạt 8.755 USD.

Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 2,149 triệu tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 1,004 triệu tỷ đồng, tăng 16,2%. Thị trường được đánh giá ổn định, lưu thông hàng hóa thông suốt, không xảy ra tình trạng khan hiếm. Doanh nghiệp và hệ thống phân phối chủ động bảo đảm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường xuyên và trong các dịp cao điểm.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 95,8 tỷ USD, tăng 7%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 98,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm 2024.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà chủ trì hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố.

“Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 ước tăng 8,9%, phản ánh xu hướng phục hồi và tăng trưởng ổn định, chủ yếu nhờ tiêu dùng nội địa tăng trong những tháng đầu năm”, ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết.

Năm 2025, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được khoảng 8,166 tỷ USD (tăng 15,8% số lượt đầu tư nước ngoài và tăng 21,1% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2024).

Về đầu tư công, tổng vốn giải ngân của Thành phố đạt hơn 89.806 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đạt khoảng 74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 58% kế hoạch vốn Thành phố triển khai; giải ngân vốn kế hoạch năm 2024 kéo dài sang năm 2025 là 729,479 tỷ đồng/974,959 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74,8% tổng số vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025.

Dự kiến đến hết niên độ kế hoạch năm 2025 (31/1/2026), tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 95% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 74,5% kế hoạch vốn Thành phố.

XÁC ĐỊNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG CHO GIAI ĐOẠN MỚI

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được, môi trường đầu tư của Thành phố tiếp tục được cải thiện, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp hiện hữu hoạt động ổn định và mở rộng đầu tư. Diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo Thành phố chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tình trạng ma túy và tiến độ giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 74% kế hoạch, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

“Bên cạnh việc kế thừa kết quả của năm 2025, Thành phố sẽ đối mặt nhiều khó khăn trong thời gian tới, do đó cần những giải pháp quyết liệt để tạo đà tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%, qua đó giữ vững vai trò đầu tàu của vùng kinh tế Đông Nam Bộ và cả nước”, ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố.

Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cấp, các ngành tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt, đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố tiếp tục tập trung 3 động lực tăng trưởng truyền thống là sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Bên cạnh đó, tập trung phát triển 3 động lực mới là trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển logistics và đổi mới sáng tạo như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Song song đó, quy hoạch lại TP. Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập 3 tỉnh, thành, bám sát định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 động lực”; phấn đấu thu ngân sách năm 2026 tăng 10% so với năm 2025; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và đặt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng lên hàng đầu; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng còn lại trong quý 1/2026 (năm 2025 đã xử lý 80%), đặc biệt xử lý xong giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm để Thành phố phát triển Khu đô thị Thủ Thiêm xứng tầm trung tâm Thành phố mới.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tập trung triển khai các công trình trọng điểm nhằm thay đổi diện mạo đô thị và tháo gỡ các “điểm nghẽn” về ngập úng, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Các dự án hạ tầng chiến lược như Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Vành đai 4, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm và các tuyến metro cần được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Thành phố tiếp tục chú trọng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo; đầu tư cơ sở trường lớp, phấn đấu đạt 280 phòng học/vạn dân. Đồng thời, tổ chức tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng chính sách và người nghèo.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu tăng cường hoạt động đối ngoại, ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh và vị thế của TP. Hồ Chí Minh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời chuẩn bị đầy đủ, đúng tiến độ cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.