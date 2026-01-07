GRDP 2025 tăng hơn 8%, TP. Hồ Chí Minh định hình trụ cột tăng trưởng 2 con số năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
TP. Hồ Chí Minh khép lại năm 2025 với GRDP ước tăng 8,03%, các động lực tăng trưởng phục hồi tích cực. Năm 2026, Thành phố định hướng phát triển dựa trên các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực mới, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số...
Ngày 6/1, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đồng thời quán triệt và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025 là một năm điều hành với nhiều khó khăn, thách thức đan xen thuận lợi. Trong bối cảnh đó, với sự hỗ trợ của Trung ương, sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, cùng sự đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, UBND Thành phố và các sở, ngành đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính, cho biết GRDP năm 2025 của TP. Hồ Chí Minh ước tăng 8,03%.
Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của 3 địa phương năm 2025 lần lượt đạt 8,07% đối với TP. Hồ Chí Minh, 8,88% đối với tỉnh Bình Dương và 5,44% đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. GRDP bình quân đầu người trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (mới) ước đạt 8.755 USD.
Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 2,149 triệu tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 1,004 triệu tỷ đồng, tăng 16,2%. Thị trường được đánh giá ổn định, lưu thông hàng hóa thông suốt, không xảy ra tình trạng khan hiếm. Doanh nghiệp và hệ thống phân phối chủ động bảo đảm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường xuyên và trong các dịp cao điểm.
Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 95,8 tỷ USD, tăng 7%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 98,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm 2024.
“Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 ước tăng 8,9%, phản ánh xu hướng phục hồi và tăng trưởng ổn định, chủ yếu nhờ tiêu dùng nội địa tăng trong những tháng đầu năm”, ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết.
Năm 2025, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được khoảng 8,166 tỷ USD (tăng 15,8% số lượt đầu tư nước ngoài và tăng 21,1% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2024).
Về đầu tư công, tổng vốn giải ngân của Thành phố đạt hơn 89.806 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đạt khoảng 74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 58% kế hoạch vốn Thành phố triển khai; giải ngân vốn kế hoạch năm 2024 kéo dài sang năm 2025 là 729,479 tỷ đồng/974,959 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74,8% tổng số vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025.
Dự kiến đến hết niên độ kế hoạch năm 2025 (31/1/2026), tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 95% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 74,5% kế hoạch vốn Thành phố.
Theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được, môi trường đầu tư của Thành phố tiếp tục được cải thiện, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp hiện hữu hoạt động ổn định và mở rộng đầu tư. Diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân.
Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo Thành phố chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tình trạng ma túy và tiến độ giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 74% kế hoạch, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
“Bên cạnh việc kế thừa kết quả của năm 2025, Thành phố sẽ đối mặt nhiều khó khăn trong thời gian tới, do đó cần những giải pháp quyết liệt để tạo đà tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%, qua đó giữ vững vai trò đầu tàu của vùng kinh tế Đông Nam Bộ và cả nước”, ông Được nhấn mạnh.
Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cấp, các ngành tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt, đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm.
Thành phố tiếp tục tập trung 3 động lực tăng trưởng truyền thống là sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Bên cạnh đó, tập trung phát triển 3 động lực mới là trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển logistics và đổi mới sáng tạo như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
Song song đó, quy hoạch lại TP. Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập 3 tỉnh, thành, bám sát định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 động lực”; phấn đấu thu ngân sách năm 2026 tăng 10% so với năm 2025; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và đặt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng lên hàng đầu; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng còn lại trong quý 1/2026 (năm 2025 đã xử lý 80%), đặc biệt xử lý xong giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm để Thành phố phát triển Khu đô thị Thủ Thiêm xứng tầm trung tâm Thành phố mới.
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tập trung triển khai các công trình trọng điểm nhằm thay đổi diện mạo đô thị và tháo gỡ các “điểm nghẽn” về ngập úng, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Các dự án hạ tầng chiến lược như Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Vành đai 4, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm và các tuyến metro cần được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Bên cạnh phát triển kinh tế, Thành phố tiếp tục chú trọng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo; đầu tư cơ sở trường lớp, phấn đấu đạt 280 phòng học/vạn dân. Đồng thời, tổ chức tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng chính sách và người nghèo.
Lãnh đạo Thành phố yêu cầu tăng cường hoạt động đối ngoại, ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh và vị thế của TP. Hồ Chí Minh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời chuẩn bị đầy đủ, đúng tiến độ cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.
UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với 26 chỉ tiêu cấp Thành phố và 30 chỉ tiêu cấp xã, kèm theo các chương trình, đề án cụ thể.
Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của TP. Hồ Chí Minh:
Chỉ tiêu về kinh tế: (1) Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%; GRDP/người đạt 9.800 USD/người.
(2) Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% trong GRDP.
(3) Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt khoảng 60%.
(4) Tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 30% GRDP. (5) Tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2 - 3% GRDP, bố trí ít nhất 4 - 5% tổng chi ngân sách cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.
(6) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 7,5%/năm.
Chỉ tiêu văn hóa - xã hội: (1) Đạt 35 giường bệnh/10.000 dân, 18 bác sĩ/10.000 dân và 31 điều dưỡng/10.000 dân.
(2) Người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 01 lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.
(3) Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ≥ 95%. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt ít nhất 58% lực lượng lao động trong độ tuổi.
(4) Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non đạt tỉ lệ 38%; Tiểu học đạt tỉ lệ 35,3%; Trung học cơ sở đạt tỉ lệ 42%; Trung học phổ thông đạt tỉ lệ 37,7%.
(5) Bảo đảm tối thiểu 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.
(6) Tỉ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt ít nhất 24% trở lên.
(7) Tỉ lệ học sinh/sinh viên ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ đạt ít nhất 35% trở lên.
Chỉ tiêu phát triển đô thị, bảo vệ môi trường: (1) Tỉ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 16%. (2) Tỉ lệ thu gom nước thải đô thị đạt 50%; tỉ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đạt 25%; tỉ lệ rác thải sinh hoạt được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới trên 45%. (3) Tỉ lệ đất công viên công cộng đạt 0,8 m2/người.
(4) Tỉ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 10,74%. (5) Số căn hộ nhà ở xã hội đạt 28.500 căn. (6) Diện tích nhà ở bình quân đầu người của Thành phố đạt 27,69 m2/người. (7) Hoàn thành việc di dời, giải tỏa 1.900 căn nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch.
Chỉ tiêu cải cách hành chính: (1) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng từ hạng 10 trở lên; (2) Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp hạng từ hạng 05 trở lên.
Chỉ tiêu bảo đảm an ninh: (1) Bảo đảm tuyển quân đạt 100%, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh; (2) Giảm tối thiểu 5% mỗi năm số vụ phạm tội về trật tự xã hội và an toàn giao thông; (3) Phấn đấu kéo giảm 5% tổng số vụ cháy cấp III trở lên; (4) Phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu 30% xã, phường, đặc khu không ma túy; 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố không phức tạp về ma túy.
