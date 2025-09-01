VietnamPrintPack 2025: Triển lãm hàng đầu về máy móc ngành in ấn và bao bì
Khánh Huyền
01/09/2025, 07:56
Triển lãm Quốc tế lần thứ 23 về Công nghiệp In ấn và Bao bì Việt Nam (VietnamPrintPack 2025) sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.
Sự kiện do Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại Vinexad (VINEXAD) tổ chức.
Với sự tham gia của hơn 350 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm quy mô hơn 16.000 m2 sẽ giới thiệu những công nghệ tiên tiến và giải pháp đột phá trong ngành in ấn và bao bì.
SỰ HỖ TRỢ TỪ CÁC HIỆP HỘI UY TÍN
VietnamPrintPack 2025 vinh dự nhận được sự đồng hành của nhiều hiệp hội lớn, bao gồm: Hiệp hội In Việt Nam (VPA); Hội In TP. Hồ Chí Minh; Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam (VPIA); Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI); Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA); Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh (HauA).
Sự hỗ trợ này đã khẳng định vị thế của VietnamPrintPack 2025 như một nền tảng hàng đầu, thúc đẩy sự phát triển và đổi mới trong ngành in ấn và bao bì tại Việt Nam.
VietnamPrintPack 2025 là triển lãm có sức ảnh hưởng lớn, kết nối các doanh nghiệp với khách hàng tiềm năng, nhà bán lẻ và đối tác chiến lược. Đây là điểm đến lý tưởng để khám phá các công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất, trải nghiệm vận hành thực tế của các dòng máy hiện đại, đồng thời mở rộng cơ hội giao thương.
CÁC LĨNH VỰC TRƯNG BÀY NỔI BẬT
Máy in: Các thương hiệu hàng đầu như FUJIFILM, PULISI, KONICA MINOLTA, FENG TAI, SONG LONG, TAM TIN, VPRINT, EPSON và K-PRINT giới thiệu các dòng máy in tiên tiến, thân thiện với môi trường và chất lượng cao.
Máy đóng gói: Các doanh nghiệp như Trung Mỹ Á, HPACK Vietnam, SUNRISE VINA, CMIC và LIZE trình bày các giải pháp đóng gói hiện đại, giúp tối ưu hóa hiệu suất sản xuất, đảm bảo chất lượng và phát triển bền vững.
Máy cán màng: Các công ty như AN NHAN, WEBCONTROL, BOCHEN, NEW DEBAO và DINGHAO mang đến giải pháp cán màng chuyên nghiệp, tốc độ cao, vận hành ổn định và ứng dụng công nghệ tiên tiến.
In nhãn: Các đơn vị như FM PRINT, GAINSCHA, ARIZON, WORLD BASE và ZHONGHAO giới thiệu hệ thống cấp liệu linh hoạt, tối ưu hóa hiệu suất sản xuất.
Công nghệ và vật liệu giấy: Các nhà cung cấp như JORN, DUPLO Việt Nam, APP GROUP, YO DEN và BAIJIN cung cấp giải pháp keo dán chuyên dụng và công nghệ giấy hiện đại.
Các doanh nghiệp tham gia triển lãm mang đến những dòng máy tiên tiến, cho phép khách tham quan khám phá công nghệ mới, nắm bắt xu hướng thị trường, trải nghiệm thực tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.
VPPNEXT: KHU TRƯNG BÀY BỀN VỮNG
Khu VPPNext Innovation, do Công ty TNHH Quốc tế Chan Chao và CCX Partners (Hồng Kông) đồng sáng tạo, là nền tảng cốt lõi thúc đẩy sự bền vững và đổi mới trong ngành bao bì. Khu vực này quy tụ các thương hiệu hàng đầu như Tetra Pak, DUYTAN Recycling, HRK Group cùng nhiều đơn vị khác, giới thiệu các giải pháp bao bì bền vững và thông minh.
Vào sáng 11/9, Diễn đàn Chiến lược VPPNext sẽ tập trung vào lộ trình EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) tại Việt Nam, kinh tế tuần hoàn và cơ hội tài chính xanh. Buổi chiều cùng ngày, Diễn đàn Đổi mới sẽ thảo luận về các đột phá trong vật liệu bền vững, bao bì thông minh và giải pháp tuần hoàn.
PHIÊN TỌA ĐÀM: TĂNG GIÁ TRỊ, MỞ RỘNG TẦM NHÌN
Trong suốt triển lãm, các phiên hội thảo chuyên đề sẽ mang đến những phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu và đối tác kinh doanh toàn cầu. Nội dung bao gồm xu hướng ngành in ấn và bao bì, chính sách thương mại, thuế quan, cũng như tương lai của công nghệ thông minh và bền vững.
Lịch tọa đàm:
Thứ Năm, 11/9:
10:00 – 16:00: Printpack Reinvented: Vốn xanh, quy định và phát triển bền vững.
Thứ Sáu, 12/9:
09:00 – 11:55: Đổi mới công nghệ trong ngành in ấn và bao bì: Tương lai thông minh và bền vững.
13:00 – 16:30: Phát triển ngành in bao bì giấy tại Việt Nam giai đoạn 2025–2030.
Các hội thảo được thiết kế dành cho doanh nghiệp muốn dẫn đầu trong đổi mới, cung cấp góc nhìn chiến lược và giải pháp thực tiễn. Tất cả khách tham quan đều được chào đón tham gia để tìm hiểu các xu hướng then chốt và chiến lược định hình tương lai ngành.
Diễn ra từ 10 – 13/9/2025 tại SECC, TP. Hồ Chí Minh, VietnamPrintPack 2025 là cơ hội để khách tham quan trải nghiệm các công nghệ tiên phong, kết nối với các chuyên gia ngành và khám phá những giải pháp định hình tương lai của ngành in ấn và bao bì.
Hãy tham gia để cùng khám phá và dẫn đầu xu hướng!
