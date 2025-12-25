Giá xăng dầu trong nước giảm sâu theo biến động thị trường thế giới

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 25/12 tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh so với kỳ trước (18/12). Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 523 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 614 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 219 đồng/lít - 228 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S tăng 222 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành..

Chiều 25/12/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 18.716 đồng/lít (giảm 523 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 290 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 19.006 đồng/lít (giảm 614 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.257 đồng/lít (giảm 219 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 17.709 đồng/lít (giảm 228 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.382 đồng/kg (tăng 222 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 25/12/2025.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/12/2025 - 24/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ucraina; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/12/2025 và kỳ điều hành ngày 25/12/2025 là: 73,424 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,888 USD/thùng, tương đương giảm 3,78%); 74,370 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,160 USD/thùng, tương đương giảm 4,08%); 81,908 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,288 USD/thùng, tương đương giảm 1,55%); 79,794 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,234 USD/thùng, tương đương giảm 1,52%); 342,774 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,790 USD/tấn, tương đương tăng 2,33%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 11/12/2025 - 17/12/2025 và từ 18/12/2025 - 24/12/2025.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.