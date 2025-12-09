Viettel khởi động đào tạo kỹ sư, chuẩn bị cho nhà máy bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) vừa tổ chức chương trình đào tạo kỹ sư chế tạo chip bán dẫn - hoạt động mở đầu mang ý nghĩa nền tảng trong việc chuẩn bị nguồn lực vận hành nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam – nhiệm vụ được Chính phủ giao Bộ Quốc phòng và Viettel triển khai…

Khóa đào tạo đầu tiên quy tụ 20 kỹ sư thuộc khối chế tạo chip (Fab) của Trung tâm bán dẫn Viettel (VSI). Trong gần 300 giờ học, học viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về công nghệ chế tạo chip, kỹ năng sử dụng và thao tác trên thiết bị phòng sạch, đồng thời thực hành tích hợp quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Chương trình được xây dựng để đảm bảo học viên nắm vững cả nền tảng lý thuyết lẫn kỹ năng thực hành trên các thiết bị hiện đại đang được sử dụng phổ biến trong ngành bán dẫn toàn cầu.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, ông Nguyễn Vũ Hà cho biết việc xây dựng nhà máy bán dẫn đầu tiên không chỉ là một dự án công nghệ mà còn là khát vọng của quốc gia trong hành trình làm chủ công nghệ lõi.

“Đề án nhà máy bán dẫn đầu tiên sẽ giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thực tế, giúp nhà khoa học, startup, doanh nghiệp công nghệ có thể biến ý tưởng thành sản phẩm, biến nghiên cứu thành đóng góp hữu hình cho đất nước. Đồng thời, mở ra một hệ sinh thái bán dẫn nơi thế hệ kỹ sư Việt Nam được đào tạo, trưởng thành và tiếp tục đào tạo những thế hệ tiếp theo”, ông Hà nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Vũ Hà cũng cho rằng việc hợp tác đào tạo với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – đơn vị sở hữu thế mạnh khoa học cơ bản, hệ thống phòng sạch hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm – chính là bước đi đầu tiên để hình thành lực lượng kỹ sư nòng cốt có khả năng vận hành và làm chủ dây chuyền chế tạo chip trong tương lai.

Đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trong quá trình xây dựng nội dung đào tạo, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng Viettel trong công tác chuẩn hóa, đào tạo và nghiên cứu phục vụ ngành bán dẫn – lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn đang được ưu tiên phát triển. Đây là mô hình hợp tác điển hình giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, đóng góp thiết thực cho chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn quốc gia.

Đại diện học viên, TS. Hà Dương Long chia sẻ rằng khóa học không chỉ là cơ hội để nâng cao kiến thức và tích lũy kinh nghiệm thực tế, mà còn là trách nhiệm đóng góp vào mục tiêu làm chủ công nghệ chế tạo và hoàn thiện chuỗi cung ứng bán dẫn của Việt Nam trong thời gian tới.

Việc khai giảng chương trình đào tạo kỹ sư chế tạo chip bán dẫn là bước đi cụ thể thể hiện quyết tâm của Viettel trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam sau khi đề án được phê duyệt. Đây cũng là đóng góp quan trọng của Viettel trong tiến trình hình thành hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam, tạo nền tảng để đất nước vươn lên làm chủ công nghệ chiến lược trong giai đoạn mới.

Theo Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050" được Chính phủ phê duyệt năm 2024, theo đó, mục tiêu chung là đến năm 2030, Việt Nam đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn có chất lượng, tập trung vào công đoạn thiết kế vi mạch bán dẫn, đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn; từng bước nắm bắt công nghệ trong công đoạn sản xuất bán dẫn; trong đó đào tạo được ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn trong tất cả các công đoạn của chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Đến năm 2050, Việt Nam có đội ngũ nhân lực mạnh, gia nhập vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu; đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam cả về chất lượng và số lượng.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030: Đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó, đào tạo ít nhất 42.000 kỹ sư, cử nhân; có ít nhất 7.500 học viên thạc sĩ và 500 nghiên cứu sinh; đào tạo ít nhất 15.000 nhân lực trong công đoạn thiết kế, ít nhất 35.000 nhân lực trong công đoạn sản xuất, đóng gói, kiểm thử và các công đoạn khác của ngành công nghiệp bán dẫn; đào tạo ít nhất 5.000 nhân lực có chuyên môn sâu về trí tuệ nhân tạo phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.

Bên cạnh đó, đào tạo chuyên sâu về công nghiệp bán dẫn cho 1.300 giảng viên của Việt Nam giảng dạy tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở hỗ trợ đào tạo và doanh nghiệp.