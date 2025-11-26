Quy chế tổ chức của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Cơ quan thường trực có thể đề xuất mời các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn...

Ngày 25/11, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ban hành Quyết định số 172/QĐ-BCĐPTCNBD quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Về chế độ làm việc, Ban Chỉ đạo họp định kỳ ít nhất 2 lần/năm và họp đột xuất khi cần thiết theo yêu cầu của Trưởng ban.

Nội dung cuộc họp định kỳ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có thể đề xuất mời các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban tình hình triển khai nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án được phân công nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn hoặc báo cáo đột xuất, đồng thời chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm hoặc đột xuất về tình hình hoạt động, gửi Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo được ban hành tại Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 14/10/2025.

Trưởng ban đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai; cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Khi cần thiết, Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban hoặc các thành viên khác giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban điều hành và giải quyết các nhiệm vụ được phân công, ủy quyền trong quá trình triển khai công việc của Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng ban thường trực được giao chủ trì các cuộc họp khi Trưởng ban phân công. Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về toàn bộ nội dung được giao.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đối tác liên quan để thực hiện các giải pháp trong phạm vi thẩm quyền. Mỗi Ủy viên sử dụng bộ máy và nguồn lực của cơ quan mình để triển khai, đồng thời kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các vướng mắc. Các Ủy viên cũng có trách nhiệm kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và phối hợp với cơ quan thường trực trong tổ chức họp định kỳ, đột xuất, trình Trưởng ban ban hành kết luận.

Bộ Khoa học và Công nghệ, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ Trưởng ban trong tổ chức triển khai nhiệm vụ; tổng hợp kết quả và đề xuất của các thành viên để báo cáo tại các cuộc họp.

Cơ quan thường trực chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất chủ trương, định hướng, cơ chế và chính sách mới hoặc sửa đổi nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, đồng thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn khi cần thiết. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan thường trực được làm việc với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế và đối tác phát triển. Bên cạnh đó, đơn vị này còn theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế và tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung để báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được cấp bổ sung trong dự toán chi hoạt động thường xuyên của Bộ Khoa học và Công nghệ bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.