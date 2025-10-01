Thứ Tư, 01/10/2025

Trang chủ Kinh tế số

Viettel, MobiFone được giao nghiên cứu CBDC của Việt Nam

Nam Anh

01/10/2025, 09:14

Ngân hàng Nhà nước đã giao cho Viettel và MobiFone nghiên cứu về tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC)…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại hội thảo “Thanh toán xuyên biên giới: Xu hướng toàn cầu và giải pháp cho Việt Nam” do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức ngày 30/9, ông Đỗ Mạnh Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (VDS) thông tin Viettel vinh dự được Ngân hàng Nhà nước giao nghiên cứu về CBDC.

Tuy nhiên, Viettel không phải là đơn vị duy nhất mà Ngân hàng Nhà nước giao hai đơn vị đồng nghiên cứu là Viettel và MobiFone. Ông Dũng cho biết hiện tại cũng mới chỉ là những bước đầu tiên như việc nghiên cứu từ tác động xã hội, gồm cả yếu tố công nghệ và có thể triển khai sau này, hay về chính sách.

Trước đó, đầu tháng 5/2025, trong báo gửi Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết liên quan đến chất vấn của đại biểu, Ngân hàng Nhà nước có đề cập đến hai nội dung đáng chú ý là nghiên cứu triển khai tiền kỹ thuật số (CBDC) và kiểm soát hoạt động sàn Forex trái phép.

Trong đó, về tiền kỹ thuật số, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang chủ động nghiên cứu mô hình tiền kỹ thuật số của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Cơ quan này đã tham gia nhiều hội thảo, tọa đàm cùng các tổ chức quốc tế như IMF, BIS, WB; đồng thời là Quan sát viên dự án mBridge – một sáng kiến CBDC của Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan và UAE.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo gửi Thủ tướng và ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ nghiên cứu tiền kỹ thuật số.

Trong một hội thảo quốc tế Digital Assets and Financial Innovation do Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hồi trung tuần tháng 9/2025, GS. Andreas Hauskrecht, từ trường kinh doanh thuộc Đại học Indiana (Mỹ), lý giải vì sao các ngân hàng trung ương chạy đua phát hành CBDC.

Theo GS. Andreas Hauskrecht, trong khoảng 20 năm qua, tại Mỹ hay nhiều quốc gia khác, vai trò trung gian tài chính của ngân hàng – tức cung cấp vốn cho nền kinh tế – đã suy giảm đáng kể.

Sự trỗi dậy của fintech và techfin càng đẩy nhanh xu hướng này. Các ngân hàng mất dần vị thế, trong khi hệ thống thanh toán tư nhân và tiền điện tử (e-money) ngày càng phổ biến, khiến cơ chế vận hành tiền tệ truyền thống bị suy yếu. Với ngân hàng trung ương, đây là một mối lo lớn: họ dần mất khả năng tác động trực tiếp đến thị trường.

Tiền mã hóa (cryptocurrency) ngày càng tăng về khối lượng và giao dịch, nhưng phần lớn không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được coi là “tiền”. Chẳng hạn, Bitcoin có lẽ chỉ là một tài sản đầu cơ, không phải tiền. Tuy nhiên, đồng tiền kỹ thuật số này và stablecoin đang cho thấy khả năng thay thế tiền pháp định trong một số giao dịch, đe dọa tính độc quyền trong việc phát hành tiền của ngân hàng trung ương.

Chính vì vậy, theo GS. Andreas Hauskrecht, các ngân hàng trung ương buộc phải phản ứng. Và tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) được xem là một lời giải.

cbdc kinh tế số MobiFone ngân hàng nhà nước ngân hàng trung ương tài sản số tiền kỹ thuật số Viettel

Chuyển đổi hoàn toàn sang IPv6-only năm 2032 của Việt Nam là kế hoạch

Chuyển đổi hoàn toàn sang IPv6-only năm 2032 của Việt Nam là kế hoạch "rất táo bạo"

Trên thế giới, chỉ một số ít quốc gia đặt mốc thời gian 2030–2032 cho việc chuyển sang IPv6-only. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cũng như năng lực hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam trong việc kiến tạo một hạ tầng số an toàn, hiện đại, dựa trên công nghệ địa chỉ mới...

YouTube trả 24,5 triệu USD để chấm dứt tranh chấp pháp lý với Tổng thống Donald Trump

YouTube trả 24,5 triệu USD để chấm dứt tranh chấp pháp lý với Tổng thống Donald Trump

YouTube đã chấp nhận chi 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan đến việc tài khoản của ông bị khóa sau sự kiện bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol…

Công bố 6 nguyên tắc cốt lõi sử dụng AI có trách nhiệm

Công bố 6 nguyên tắc cốt lõi sử dụng AI có trách nhiệm

Ngày 30/9, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông công bố Bộ quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm với 6 nguyên tắc cốt lõi...

Việt Nam trở thành trung tâm R&D lớn thứ ba của “ông lớn” bán dẫn Marvell, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ

Việt Nam trở thành trung tâm R&D lớn thứ ba của “ông lớn” bán dẫn Marvell, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ

Ngày 30/9, Tập đoàn Marvell Technology Inc. khai trương 3 văn phòng mới tại TP.HCM và Đà Nẵng, đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn thứ ba toàn cầu, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ…

Chuyển đổi số tại Đà Nẵng: Động lực mới cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số tại Đà Nẵng: Động lực mới cho phát triển bền vững

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nâng cao hoạt động chuyển đổi số ở thành phố Đà Nẵng” do Đại học Đông Á và Viện Công nghiệp công nghệ tiên tiến, Nhật Bản (AIIT) tổ chức đã mang đến những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về tiềm năng cũng như thách thức trong quá trình chuyển đổi số tại Đà Nẵng.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

1

Pháp sẵn sàng trao đổi với Việt Nam thực hiện NetZero, tín chỉ carbon và phối hợp trong cơ chế CBAM

Kinh tế xanh

2

Mở cơ hội xanh từ các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu

Kinh tế xanh

3

6 lý do sở hữu biệt thự Salacia Villas tại trung tâm thương cảng quốc tế

Bất động sản

4

Thái Nguyên: Từ thủ phủ công nghiệp đến đô thị đáng sống

Bất động sản

5

Vì sao MSN được định giá 106.000 đồng/cổ phiếu?

Chứng khoán

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy