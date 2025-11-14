Vinachem quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Dự án muối mỏ Kali tại Lào

Với Dự án Muối mỏ Kali tại Khăm Muộn (Lào), Vinachem tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước trong các hoạt động hợp tác đầu tư quốc tế, minh chứng cho tinh thần “chủ động hội nhập, phát triển bền vững” của ngành Hóa chất Việt Nam. Đồng thời, dự án còn góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào vì mục tiêu phát triển thịnh vượng chung của hai quốc gia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 12/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Hồ Đức Phớc đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Lào Salermxay Kommasith và Lãnh đạo Chính phủ Lào.

Cùng tham dự, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã trao đổi, thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất và khoáng sản, đặc biệt là Dự án Khai thác và Chế biến Muối mỏ Kali tại tỉnh Khăm Muộn. Đây là một trong những dự án hợp tác kinh tế lớn nhất giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất.

Dự án Khai thác và Chế biến Muối mỏ Kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khăm Muộn do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam làm chủ đầu tư thông qua Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt - Lào (Vilachemsalt). Tổng mức đầu tư khoảng 492 triệu USD, dự án có công suất thiết kế 500.000 tấn Kali/năm, sử dụng công nghệ khai thác hầm lò hiện đại, nhằm cung cấp sản phẩm Kali clorua đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ sản xuất phân bón và công nghiệp trong khu vực.

Quang cảnh hội đàm giữa Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Phó Thủ tướng Salermxay Kommasith.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang gấp rút triển khai các hạng mục tiếp theo, hoàn thiện hồ sơ pháp lý - kỹ thuật, huy động nguồn lực tài chính và nhân sự, với mục tiêu phấn đấu đưa ra sản phẩm thương mại đầu tiên vào tháng 7/2027. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực của Vinachem trong đầu tư ra nước ngoài, cũng như đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế – xã hội của nước bạn Lào.

Sau thời gian gián đoạn, từ tháng 8/2024, dự án được tái khởi động với sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ Việt Nam và sự phối hợp tích cực của các Bộ, ngành hai nước. Đến ngày 2/11/2025, Vinachem đã hoàn tất Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (FS) do đơn vị tư vấn quốc tế Chonfar Engineering & Technology thực hiện. Báo cáo này khẳng định tính khả thi về kỹ thuật, hiệu quả về kinh tế và tác động tích cực của dự án đối với sự phát triển địa phương.

Trong năm 2025, Vinachem triển khai hàng loạt hoạt động chuẩn bị và xúc tiến, như hoàn thành vận chuyển thiết bị, vật tư từ Việt Nam và Thái Lan về công trường tại Khăm Muộn; tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lấy ý kiến các chuyên gia đầu ngành về công nghệ muối mỏ Kali; đồng thời làm việc trực tiếp với nhiều đối tác trong và ngoài nước để đẩy nhanh tiến độ.

Tại buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Hồ Đức Phớc và Phó Thủ tướng Lào Salermxay Kommasith, Vinachem đã trình bày nhiều kiến nghị quan trọng nhằm thúc đẩy tiến độ dự án.

Trong đó, Vinachem đề nghị Cục Địa chất và Mỏ Lào đẩy nhanh việc thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (FS); đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào rút ngắn thời gian phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA), đồng thời cho phép Vinachem sớm triển khai hạ tầng kỹ thuật tại khu vực dự án. Tập đoàn cũng kiến nghị Chính phủ Lào áp dụng cơ chế ưu đãi đặc thù về thuế và tài chính tương tự các dự án lớn khác đang triển khai tại nước này.

Vinachem quyết tâm hoàn thành các thủ tục pháp lý, tài chính, kỹ thuật để sớm khởi công dự án, phấn đấu đưa ra sản phẩm thương mại đầu tiên vào tháng 7/2027. Đây sẽ là cột mốc mở ra một chương mới trong hợp tác công nghiệp giữa Việt Nam và Lào”. Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Vinachem.

Các đề xuất của Vinachem nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía Chính phủ Lào, thể hiện tinh thần hợp tác toàn diện, tin cậy và gắn bó đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại hội đàm, ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cho biết toàn bộ tiến độ của Dự án Muối mỏ Kali đang được kiểm soát nghiêm ngặt, bám sát kế hoạch và lộ trình đã đề ra. Tập đoàn đang tập trung cao độ, tính toán tiến độ từng ngày để bảo đảm dự án đi vào vận hành đúng thời hạn.

Ông Hiệp khẳng định: “Vinachem luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào. Dự án Muối mỏ Kali không chỉ mang ý nghĩa kinh tế quan trọng, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai Chính phủ, hai dân tộc Việt Nam - Lào”.