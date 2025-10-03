VinFast được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm 2025

Ngày 2/10, tại Lễ công bố, vinh danh các Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức tại Hà Nội, ở hạng mục Công nghiệp chế biến chế tạo, công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast đã được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm 2025.

Tháng 9/2017, VinFast được Tập đoàn Vingroup thành lập với mục tiêu xây dựng một thương hiệu ô tô Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế.

Chỉ sau 21 tháng, VinFast đã xây dựng hoàn chỉnh tổ hợp nhà máy sản xuất hiện đại hàng đầu khu vực tại Hải Phòng rộng 335ha và phát triển thành công 3 mẫu xe đầu tiên. Với việc khánh thành Nhà máy VinFast, Việt Nam chính thức ghi danh là một nước có công nghiệp ô tô trên bản đồ công nghiệp thế giới.

Với các mẫu xe VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 được giới thiệu tại Triển lãm Paris Motor Show 2018, VinFast cũng là thương hiệu xe hơi "made in Việt Nam" đầu tiên bước chân ra thế giới.

Năm 2022, VinFast bất ngờ tuyên bố dừng sản xuất xe xăng để chuyển toàn bộ sang xe điện, trở thành hãng xe thuần điện đầu tiên tại Đông Nam Á. VinFast cũng tuyên bố sẽ giới thiệu dải sản phẩm ô tô điện phủ đủ 5 phân khúc A-B-C-D-E. Nhận đặt xe VF 8 và VF 9 với chính sách tri ân đặc biệt dành cho các khách hàng tiên phong. Tại sự kiện VinFast Global EV Day, trong khuôn khổ Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022, VinFast công bố chiến lược phát triển mới và dải sản phẩm xe điện hoàn thiện.

Năm 2023, VinFast đã niêm yết cổ phiếu tại sàn Nasdaq, một trong những sàn chứng khoán lớn nhất thế giới. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một công ty sản xuất ô tô Việt Nam bước chân vào hệ thống tài chính toàn cầu.

VinFast cũng đã đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo thế giới khi thăm Việt Nam đều ghé thăm tổ hợp nhà máy VinFast tại Hải Phòng.

Đến nay, VinFast đã tung ra hàng loạt mẫu xe điện phủ kín tất cả các phân khúc, từ mini-car tới SUV full-size, từ mẫu xe bán tải ý tưởng tới các dòng xe tối ưu cho dịch vụ.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, VinFast liên tục mở rộng ra các thị trường quốc tế, xây dựng hệ thống showroom tại Bắc Mỹ, châu Âu, Indonesia, Philippines và gần đây là Ấn Độ - thị trường có dân số lớn nhất thế giới. Tại Indonesia và Ấn Độ, VinFast cũng đang bắt đầu triển khai xây dựng các nhà máy sản xuất.

Năm 2024 chứng kiến sự trỗi dậy vượt bậc của hãng xe này trên thị trường ô tô Việt Nam với tổng doanh số đạt hơn 87.000 xe. Kết quả này giúp VinFast chính thức vươn tầm trở thành hãng xe số 1 thị trường.

Tính đến hết quý 1/2025, VinFast đã bán ra hơn 35.100 xe, cho thấy sự tin tưởng và ủng hộ ngày càng lớn của người tiêu dùng Việt đối với thương hiệu xe điện quốc dân. Các mẫu xe chủ lực như VF 3 và VF 5 liên tục nằm trong top những xe bán chạy nhất thị trường.

Không chỉ thế, VinFast còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ như sản xuất linh kiện, vật liệu, logistics… góp phần nâng cao trình độ công nghệ và kỹ năng của người lao động Việt Nam, tạo ra hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao.

Đến nay, hãng xe Việt đã chủ động sản xuất các cấu phần quan trọng của ô tô điện như thân vỏ, động cơ… nhờ các xưởng sản xuất có mức độ tự động hóa trên 90%, đảm bảo chất lượng và quy mô sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Trong nhà máy VinFast hiện có các xưởng dập, hàn, lắp ráp, động cơ… đều được lắp đặt trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến bậc nhất thế giới của Đức, Áo, Hàn Quốc.

Tỉ lệ nội địa hóa của xe điện VinFast đã đạt hơn 60%, bao gồm các chi tiết quan trọng như thân vỏ, động cơ, trần xe, giảm xóc. Đây là một thành tựu đáng chú ý trong bối cảnh ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn non trẻ.

VinFast còn thể hiện vị trí “cánh chim đầu đàn” bằng việc đặt mục tiêu nâng tỉ lệ nội địa hóa lên 80% vào năm 2026. Hiện thực hoá điều này VinFast còn kêu gọi đồng hành và chia sẻ cơ hội phát triển từ VinFast tới các doanh nghiệp trong nước, nhằm từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất ô tô và công nghiệp phụ trợ quan trọng trong khu vực. VinFast sẽ ký kết hợp đồng trực tiếp với các doanh nghiệp Việt có đủ năng lực kỹ thuật và công nghệ tham gia chuỗi cung ứng cho hãng.

Với những doanh nghiệp chưa đủ năng lực kỹ thuật, công nghệ hoặc tài chính, nếu có nhu cầu, VinFast sẽ chủ động kết nối với các đối tác nước ngoài để hình thành liên danh hợp tác, từ đó giúp chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật hoặc vốn đầu tư.

VinFast cũng cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra theo kế hoạch đã thống nhất, tạo sự yên tâm và nền tảng phát triển lâu dài cho các nhà cung cấp nội địa.

Hiện tại, VinFast đang hợp tác với gần 700 doanh nghiệp trong nước để cung cấp linh kiện, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất. Theo thông tin từ VinFast, hãng xe Việt đã dành ra hơn 30% diện tích trong khuôn viên tổ hợp nhà máy để phát triển khu công nghiệp phụ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cùng tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng.

Tính đến quý 2/2025, VinFast đã bàn giao tổng cộng 35.837 ô tô điện, duy trì số lượng ổn định so với quý trước và tăng trưởng 172% so với cùng kỳ năm 2024.

VinFast hiện đang giữ vững vị thế hãng ô tô dẫn đầu thị trường nội địa và tiếp tục dẫn dắt chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

VinFast cũng đang mở rộng sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm ở châu Á, tận dụng hệ sinh thái xe điện toàn diện, và tích hợp cùng các đối tác chiến lược như hãng taxi thuần điện GSM và công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green.