Khi người tiêu dùng ưu tiên nguồn gốc và dinh dưỡng: Xúc xích cá phi lê nổi bật năm 2025

Năm 2025 ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng, khi nguồn gốc nguyên liệu và giá trị dinh dưỡng trở thành tiêu chí ưu tiên. Trong bối cảnh đó, một sản phẩm xúc xích làm từ cá phi lê đã tạo được dấu ấn đáng chú ý khi được bình chọn vào Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Ấn tượng năm 2025.

Tại Lễ Công bố và Vinh danh “Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức, Bento xúc xích trứng cá của Công ty Cổ phần LC Foods được xướng tên trong nhóm sản phẩm nổi bật, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng thực, minh bạch thông tin và mức độ tin cậy đối với người tiêu dùng.

Khác với các dòng xúc xích truyền thống, sản phẩm sử dụng 100% phi lê cá tươi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, kết hợp cùng trứng cá chuồn tạo độ giòn đặc trưng và trải nghiệm mới khi thưởng thức. Hướng đi này được đánh giá phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại, khi người dùng không chỉ tìm kiếm sự tiện lợi mà còn quan tâm đến giá trị dinh dưỡng và tính lành mạnh của thực phẩm chế biến.

Bên cạnh sự ghi nhận từ các chương trình bình chọn uy tín, Bento xúc xích trứng cá còn nhận nhiều đánh giá tích cực từ người tiêu dùng trên nền tảng TikTok, thông qua các nội dung trải nghiệm và chia sẻ thực tế. Theo giới quan sát, phản hồi từ mạng xã hội cho thấy vai trò ngày càng lớn của tiếng nói người tiêu dùng trong việc định hình xu hướng thị trường.

Chia sẻ tại lễ vinh danh, ông Lê Văn Sơn – Phó Tổng giám đốc Thường trực LC Foods – cho biết doanh nghiệp đang phát triển theo mô hình khép kín 3F (Feed – Farm – Foods), sở hữu 5 nhà máy cùng hệ thống sản xuất hiện đại và đội ngũ hơn 5.500 cán bộ, công nhân viên. Hiện các sản phẩm của LC Foods đã được xuất khẩu và có mặt tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo các chuyên gia, việc một sản phẩm xúc xích từ cá được vinh danh trong năm 2025 phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng mới: ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, giàu giá trị dinh dưỡng và được kiểm chứng cả trên thị trường lẫn qua trải nghiệm thực tế của người dùng.