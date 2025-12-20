Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2764/QĐ-TTg ngày 19/12/2025 bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu…

Theo Quyết định, bổ sung Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Bổ sung Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Quyết định cũng cho biết bổ sung đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo thay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà. Điều chỉnh chức vụ đồng chí Lê Hoài Trung, thành viên Ban Chỉ đạo từ Quyền Bộ trưởng thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng thời điều chỉnh chức vụ đồng chí Trần Đức Thắng, thành viên Ban Chỉ đạo từ Quyền Bộ trưởng thành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bổ sung chức danh Thư ký Ban Chỉ đạo đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an, thành viên.

Trước đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu được thành lập theo Quyết định số 2319/QĐ-TTg ngày 20/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về dữ liệu.

Ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về dữ liệu; cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến phát triển các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia...