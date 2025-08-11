Vinh danh 28 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025

Những doanh nghiệp được lựa chọn vinh danh là những đơn vị chấp hành tốt pháp luật về lao động, có môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; có nhiều chính sách chăm lo cho người lao động tốt hơn quy định của pháp luật...

Chiều 11/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức họp báo thông tin giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2025.

Đây là giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực chăm lo đời sống người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Theo Ban tổ chức, năm 2025, có 28 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh, chọn lọc từ hàng trăm hồ sơ đăng ký tham gia; theo các tiêu chí đánh giá chặt chẽ về trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động, trách nhiệm với Nhà nước, trách nhiệm với xã hội.

Những doanh nghiệp được lựa chọn là những đơn vị chấp hành tốt pháp luật về lao động, có môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; có nhiều chính sách chăm lo cho người lao động tốt hơn quy định của pháp luật; có Công đoàn cơ sở hoạt động vững mạnh, có đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, địa phương.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với các doanh nghiệp đặt con người làm trung tâm, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và có trách nhiệm xã hội. Đây cũng là động lực để lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Thái Thu Xương cũng nhấn mạnh, việc xây dựng một môi trường làm việc công bằng, ổn định và phát triển bền vững là nhiệm vụ không chỉ của các doanh nghiệp, người lao động mà còn là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Từ năm 2014 đến nay, chương trình đã vinh danh 578 lượt doanh nghiệp, tặng Bằng khen của các cơ quan tổ chức Chương trình tới 236 lượt doanh nghiệp, 20 doanh nghiệp được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2025, chương trình ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước dưới 50% – phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Là doanh nghiệp lần thứ 11 được vinh danh, ông Hà Mạnh, Giám đốc Điều hành Công ty May 10 cho rằng giải thưởng là sự động viên rất lớn đối với doanh nghiệp. May 10 xác định con người là giá trị cốt lõi, là nền tảng cho sự phát triển bền vững, vì vậy doanh nghiệp không ngừng đầu tư cải thiện điều kiện làm việc xanh – sạch – an toàn, đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho hơn 7.000 cán bộ công nhân viên.

Hiện 100% người lao động được ký hợp đồng lao động, tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định. Đồng thời, được thụ hưởng chính sách phúc lợi cao hơn luật định như: Xe đưa đón công nhân tại các xí nghiệp địa phương, ký túc xá cho người lao động ở xa, khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp khi ốm đau, thiên tai, thưởng Tết và hàng trăm hoạt động thi đua, văn hóa – thể thao, tạo nên đời sống tinh thần phong phú, gắn bó.

Ông Lại Hoàng Dũng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Electronics Samsung Việt Nam, cho biết là doanh nghiệp FDI có đông lao động từ nhiều địa phương, đơn vị luôn tuân thủ và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình với người lao động. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Electronics Samsung Việt Nam liên tục được vinh danh tại giải thưởng này.

Ông Lại Hoàng Dũng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Electronics Samsung Việt Nam (SEV), đại diện doanh nghiệp chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Tô Thế.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khẳng định, chưa bao giờ doanh nghiệp lại quan tâm đến người lao động như hiện nay. Vì thế, sự vinh danh đối với các doanh nghiệp tiếp tục có tác động tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp, tạo ra phong trào thi đua, chăm lo cho người lao động ngày càng tốt hơn, coi họ là nguồn tài sản vô giá đối với chính doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp, đây cũng là cơ hội để nâng cao tính cạnh tranh, giá trị cốt lõi và thương hiệu doanh nghiệp. “Điều này là tiền để thực hiện mối quan hệ hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp, cùng nỗ lực cải thiện đời sống cho người lao động và tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch VCCI tin tưởng.