Viva Star Coffee: 20 năm bền bỉ, một tầm nhìn toàn cầu
Khánh Huyền
18/09/2025, 20:03
Trải qua hơn 20 năm bền bỉ, Viva Star Coffee khẳng định vị thế cà phê Việt khi ghi dấu tại Campuchia, Indonesia và sắp tới là Singapore, Ấn Độ - những bước tiến mạnh mẽ trên hành trình vươn ra toàn cầu.
2018 - CAMPUCHIA: CÚ HÍCH TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á
Năm 2018, Viva chọn Campuchia làm nơi đặt dấu ấn quốc tế tại Đông Nam Á. Đây là thị trường gần gũi về văn hóa nhưng cũng đầy thách thức khi phải cạnh tranh với nhiều thói quen tiêu dùng cà phê bản địa.
Thế nhưng, Viva không đến Campuchia chỉ để bán cà phê. Viva mang theo cả một mô hình khép kín “From farm to cup” – từ hạt giống, nông trại, rang xay cho đến ly cà phê cuối cùng. Tất cả được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khác biệt với lối “cà phê pha phụ gia” vốn phổ biến ở nhiều nơi.
Campuchia trở thành nơi Viva khẳng định: cà phê Việt hoàn toàn có thể chinh phục thị trường khu vực, không cần dựa vào chiêu trò, mà bằng chính chất lượng và giá trị thật. Đây chính là cú hích quan trọng để thương hiệu tự tin bước xa hơn.
2025 – INDONESIA: CÚ BỨT PHÁ 8/8
Ngày 8/8/2025, Viva chính thức khai trương cửa hàng flagship tại Jakarta, Indonesia – quốc gia trồng cà phê lớn thứ 4 thế giới. Đây không chỉ là một địa chỉ mới trên bản đồ, mà là cú bứt phá chiến lược để Viva vươn tầm Đông Nam Á.
Trong
dự án này, Viva hợp tác cùng IDStar
và EMJI để triển khai một kế hoạch đầy
tham vọng: Mở flagship store tại Jakarta – không gian trải
nghiệm chuẩn Viva từ Việt Nam; Thành lập cơ sở rang xay tại địa phương, giữ
hương vị tươi mới và phù hợp khẩu vị bản địa; Xây
dựng trang trại cà phê bền vững tại Sumatra, Java, Sulawesi; Đào tạo nông dân về phương pháp canh tác năng suất cao, thân thiện môi
trường. Và giới thiệu các món đặc trưng của Viva như cà phê sữa đá, cà phê dừa, cà phê muối – kết hợp thêm hương vị
Indonesia để tạo trải nghiệm mới mẻ.
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Viva - bà Lê Thị Ngọc Thủy chia sẻ: “Indonesia không chỉ là thị trường. Đây là bạn, là thầy. Chúng tôi đến để lắng nghe, hợp tác và kiến tạo một tương lai cà phê bền vững.”
Đây chính là minh chứng cho một thương hiệu cà phê Việt dám chơi lớn tại một trong những thủ phủ cà phê thế giới và còn cam kết đồng hành phát triển cùng nông dân địa phương.
2025 – ẤN ĐỘ: ĐIỂM NHẤN THÁNG 12
Không dừng lại ở Jakarta, Viva đã sẵn sàng cho cú bứt phá tiếp theo: khai trương chi nhánh tại Ấn Độ vào tháng 12/2025.
Nếu Campuchia là bước đệm vững chắc, Indonesia là cú bứt phá thì Ấn Độ chính là thị trường chiến lược. Một quốc gia với nền văn hóa cà phê và trà đa dạng, dân số trẻ năng động cùng tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ – nơi hứa hẹn mở ra cơ hội kết nối hàng triệu khách hàng và đối tác quốc tế.
Khi hiện diện tại Ấn Độ, Viva không chỉ mang cà phê Việt lan tỏa đến một trong những thị trường lớn nhất thế giới, mà còn tiến gần hơn đến mục tiêu lớn: trở thành thương hiệu cà phê Việt Nam đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế.
HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG – KHÁC BIỆT CỦA VIVA
Trong khi nhiều thương hiệu chỉ tập trung vào mô hình bán lẻ, Viva đầu tư toàn diện vào chuỗi giá trị cà phê như nông nghiệp hữu cơ, tái sinh – bảo vệ đất và hệ sinh thái; Công nghệ sau thu hoạch – giữ trọn hương vị tự nhiên, đạt chuẩn quốc tế; Rang xay bền vững – tối ưu hương vị, tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải; Chuỗi cửa hàng đặc trưng – nơi khách hàng không chỉ uống cà phê, mà còn cảm nhận văn hóa Việt.
Nói cách khác, Viva không chỉ bán một ly cà phê. Viva bán câu chuyện, niềm tin và giá trị bền vững.
CƠ HỘI CHO THẾ HỆ TRẺ – NHƯỢNG QUYỀN CÙNG VIVA
Với thế hệ trẻ, Viva mở ra một cánh cửa hấp dẫn: Nhượng quyền quán cà phê.
Bạn sẽ được gia nhập một hệ thống đã chứng minh thành công tại nhiều quốc gia, bạn được đào tạo toàn diện: Vận hành, pha chế, marketing, quản lý và có nguồn cung ứng cà phê chất lượng cao, ổn định. Quan trọng nhất: Bạn đồng hành cùng một thương hiệu có câu chuyện, có giá trị bền vững – điều mà Gen Z & Millennials cực kỳ quan tâm.
Viva đang hướng tới IPO quốc tế. Điều đó nghĩa là nếu bạn tham gia nhượng quyền hôm nay, bạn không chỉ mở một quán cà phê – bạn đang đồng hành cùng một thương hiệu Việt đang tiến ra toàn cầu.
LỜI MỜI DÀNH CHO THẾ HỆ TRẺ YÊU CÀ PHÊ VÀ KHỞI NGHIỆP
Viva Star Coffee không chỉ bán cà phê – Viva mời gọi bạn trở thành một phần của câu chuyện, của hành trình đưa cà phê Việt vươn xa. Với hệ sinh thái bền vững, chiến lược mở rộng quốc tế và cam kết đồng hành cùng đối tác, Viva mang đến cơ hội để bạn vừa kinh doanh hiệu quả, vừa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa.
Từ cú hích Campuchia 2018, đến cú bứt phá Indonesia 8/8/2025 và sắp tới là điểm nhấn Ấn Độ tháng 12, Viva đang viết tiếp câu chuyện: từ hạt cà phê Việt lan tỏa ra toàn cầu.
Với tầm nhìn dài hạn, Viva đang tạo nên một làn sóng mới – nơi kinh doanh, văn hóa và bền vững hòa quyện, mang đến cơ hội cho những ai sẵn sàng đồng hành.
