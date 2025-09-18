Ecosystem Loyalty - Xu hướng marketing mà quản lý doanh nghiệp không thể bỏ qua

Trên thế giới, ecosystem loyalty đã được thể hiện qua các liên minh hàng không lớn. Vậy xu hướng này ở Việt Nam đang diễn ra như thế nào?

Các chương trình khách hàng thân thiết đang có sự chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình riêng lẻ sang ecosystem loyalty – một hệ sinh thái kết nối mạnh mẽ giữa các thương hiệu, tạo ra cơ hội phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Việc áp dụng mô hình này không chỉ giúp gia tăng sự gắn kết với khách hàng, mà còn tăng trưởng khách hàng và doanh thu thông qua việc kết nối nhiều hệ thống loyalty khác nhau.

Trước đây, điểm thưởng thường được coi là công cụ để giữ chân khách hàng trong phạm vi của một thương hiệu duy nhất. Tuy nhiên, với mô hình ecosystem loyalty, điểm thưởng giờ đây không còn là phần thưởng tạm thời mà đã trở thành một phần trong cấu trúc tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp. Khi các thương hiệu kết nối với nhau trong một mạng lưới loyalty, họ có thể gia tăng giá trị cho người dùng thông qua việc đổi điểm thưởng linh hoạt giữa các nền tảng khác nhau.

VỀ ECOSYSTEM LOYALTY

Trên thế giới, ecosystem loyalty đã được thể hiện qua các liên minh hàng không lớn như Star Alliance, Oneworld và SkyTeam. Các khách hàng có thể tích lũy và đổi điểm giữa các hãng hàng không khác nhau trong cùng một liên minh, mang lại sự linh hoạt tối đa trong việc sử dụng điểm thưởng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng điểm từ United Airlines để đổi chuyến bay với Singapore Airlines. Điều này giúp mở rộng cơ hội cho các thương hiệu tiếp cận khách hàng từ nhiều hãng khác nhau, tạo nên một mạng lưới loyalty vững mạnh và tăng cường sự trung thành của khách hàng.

Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí marketing, mà còn giúp họ gia tăng giá trị thương hiệu thông qua việc chia sẻ và kết nối giữa các đối tác trong hệ sinh thái loyalty. Các khách hàng giờ đây có thể dễ dàng sử dụng điểm thưởng trên nhiều nền tảng, mang đến cho họ một trải nghiệm mua sắm và dịch vụ tuyệt vời, đồng thời thúc đẩy sự trung thành và tăng trưởng bền vững.

LYNKID X SKYJOY: BƯỚC ĐI TIÊN PHONG CHO XU HƯỚNG ECOSYSTEM LOYALTY TẠI VIỆT NAM

Mô hình ecosystem loyalty đã được áp dụng thành công trên thế giới, và giờ đây, LynkiD và SkyJoy đã đưa mô hình này vào Việt Nam. Sự hợp tác giữa hai hệ sinh thái này cho phép khách hàng đổi điểm thưởng giữa LynkiD và SkyJoy một cách linh hoạt, không còn phải lo lắng về việc sử dụng điểm trong hệ thống riêng biệt.

Với hơn 1.300 đối tác LynkiD, cung cấp hơn 10.000 lựa chọn quà tặng và hơn 9 triệu người dùng, cùng với 9 triệu thành viên SkyJoy, sự hợp tác này đã tạo ra một hệ sinh thái loyalty lkhổng lồ, giúp các thương hiệu tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng lớn hơn, mở rộng phạm vi khách hàng và tăng trưởng giá trị thương hiệu mà không phải đầu tư vào hệ thống loyalty mới.

Nhờ vào việc chia sẻ điểm thưởng giữa các đối tác trong hệ sinh thái, LynkiD x SkyJoy cung cấp cho các thương hiệu công cụ mạnh mẽ để gia tăng tỉ lệ giữ chân khách hàng, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí trong việc xây dựng chương trình loyalty riêng biệt.

Thông qua việc triển khai mô hình ecosystem loyalty, LynkiD tiếp tục cam kết mang lại các giải pháp loyalty sáng tạo và bền vững cho các doanh nghiệp, giúp họ xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và tạo ra giá trị gia tăng trong dài hạn. Việc kết nối các hệ sinh thái không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng sự gắn kết với khách hàng, mà còn tối ưu hóa chi phí marketing và mở ra các cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.