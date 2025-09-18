Rộng mở cơ hội khai thác từ thị trường du khách Ấn Độ
Tường Bách
18/09/2025, 15:00
Xu hướng du lịch nước ngoài đang bùng nổ tại Ấn Độ. Các điểm đến châu Á - Thái Bình Dương đều nỗ lực thu hút dòng khách này với chính sách đơn giản hóa thị thực, gia tăng kết nối hàng không và bổ sung các dịch vụ đa dạng…
Trước sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường du lịch Ấn Độ,
nhiều điểm đến châu Á như Thái Lan, Malaysia, Sri Lanka đã miễn thị thực cho
người Ấn Độ để tạo lợi thế khai thác nguồn khách này.
Ông Aditya Tyagi, nhà
sáng lập công ty du lịch Luxe Escape, cho biết: “Sự gia tăng các chuyến du lịch
nước ngoài của người Ấn Độ đến châu Á - Thái Bình Dương phần lớn là nhờ các thủ
tục thị thực tại đây được nới lỏng. Ví dụ, Philippines sau khi áp dụng chính
sách này đã chứng kiến lượng khách Ấn Độ tăng 25 - 30%”.
Hiện Malaysia và Thái Lan là hai trong số những quốc gia miễn
thị thực nhập cảnh cho người Ấn Độ. Trong khi Singapore cũng đang tìm cách khai
thác dòng khách này bằng chính sách visa thuận lợi như hồ sơ xin thị thực nhập
cảnh được xử lý trong vòng 3 ngày. Không chỉ cạnh tranh hơn chính sách thị thực,
các đường bay nối từ thị trường Ấn Độ với các nước trên cũng nhộn nhịp hơn.
Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch năm 2025 của Viện Kinh tế
Mastercard, khách du lịch Ấn Độ đang khám phá nhiều điểm đến đa dạng hơn. Nhờ sự
gia tăng của tầng lớp trung lưu và các chuyến bay thẳng mới, các điểm đến như
Hà Nội, Bali hay Abu Dhabi trở thành những lựa chọn hàng đầu.
Ông Sunil Kumar,
Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Ấn Độ, nhận định: “Với việc chuyến bay trực tiếp
giữa Ấn Độ và Việt Nam được cải thiện, chúng tôi nhận thấy sự quan tâm ngày
càng tăng của cả phân khúc du lịch nghỉ dưỡng và du lịch MICE đối với điểm đến
này".
Tại Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh
nghiệp tại hai thành phố Bengaluru và Hyderabad mới đây, Phó Cục trưởng Du lịch
Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy chia sẻ, trong 8 tháng đầu năm 2025, có 443
nghìn khách Ấn Độ đến Việt Nam, trở thành nguồn khách quốc tế lớn thứ 7. Kết quả
tăng trưởng tích cực này mở ra tiềm năng hợp tác rất to lớn giữa hai bên trong
lĩnh vực du lịch.
“Việt Nam đã và đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho khách
Ấn Độ: Thủ tục e-visa nhanh chóng, thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày, có giá trị
nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần. Mạng lưới hàng không ngày càng mở rộng, kết nối
trực tiếp các thành phố lớn của Ấn Độ và Việt Nam.
Cùng với đó là môi trường an
toàn, thân thiện và người dân mến khách. Tất cả những yếu tố này góp phần mang
lại một hành trình thuận tiện, trọn vẹn và đáng nhớ cho du khách Ấn Độ khi lựa
chọn Việt Nam”, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy thông
tin.
Nhằm tận dụng tối đa sự kết nối này, mới đây hãng hàng không
Vietjet đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam và Vườn
ươm sáng tạo Amity (Ấn Độ) ra mắt sáng kiến "Chuyến bay khởi nghiệp".
Chương trình đặc biệt này gắn kết các trung tâm khởi nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng,
TP.HCM với những thành phố năng động hàng đầu của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai,
Kochi, Bengaluru và Hyderabad.
Tương tự, tại khách sạn FLC Hạ Long, đoàn famtrip gồm 16
công ty lữ hành, tổ chức sự kiện hàng đầu Ấn Độ đã đến Quảng Ninh khảo sát các
khách sạn, điểm du lịch, đồng thời, kết nối với các sản phẩm du lịch mới, các
tour tuyến trên địa bàn tỉnh.
Bà Vishakha Sethi Kotyan, Công ty du lịch Hello Vietnam tại Ấn
Độ, chia sẻ: “Nhu cầu của thị trường khách Ấn Độ chủ yếu tập trung vào việc trải
nghiệm các khu du lịch, nghỉ dưỡng hạng sang. Bên cạnh đó, là vẻ đẹp của các
danh lam thắng cảnh và ẩm thực địa phương. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn muốn có khu ẩm
thực riêng biệt dành cho khách Ấn Độ và một số tiện ích riêng, không gian riêng
cho dòng khách tỷ phú, khách chi trả cao”.
Các đơn vị cũng đưa ra gợi ý, ngành du lịch Quảng Ninh nên tập
trung khai thác dòng khách MICE bởi tỉnh đang có những điều kiện lý tưởng để
thu hút dòng khách này với các nhu cầu tổ chức đám cưới, quay phim, chơi golf…
Đặc biệt, thị trường đám cưới tại nước ngoài của Ấn Độ ước tính trị giá hơn 600
triệu USD và tăng trưởng mỗi năm với tốc độ 25 - 30%.
Bên cạnh đó, một mảng khác cũng cần được quan tâm là các
chuyến du lịch cuối năm của các công ty Ấn Độ. Hằng năm, các công ty dành rất
nhiều tiền để tổ chức du lịch cho nhân viên, do đó bên cạnh các công ty lữ
hành, những tập đoàn của Ấn Độ cũng cần được quan tâm vì họ có khoản quỹ lớn
cho việc đi du lịch.
Trước đó, đoàn công tác của Sở Du lịch Hà Nội cũng đã tham
gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB India 2025 tại thành phố Mumbai. Ngay từ những
ngày đầu, gian hàng của du lịch Hà Nội đã trở thành một trong những điểm nhấn
thu hút sự quan tâm tại hội chợ. Khách tham quan được dẫn dắt qua một hành
trình khám phá từ các di sản văn hóa thế giới, nét tinh hoa của ẩm thực Hà
thành, sự khéo léo của các làng nghề truyền thống, cho đến tiềm năng phát triển
du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, và những sản phẩm du lịch đêm đang
ngày càng hấp dẫn.
Hoạt động còn có sự đồng hành của 15 doanh nghiệp kinh doanh
khách sạn, lữ hành hàng đầu của Hà Nội, mang đến nhiều gói sản phẩm du lịch hấp
dẫn được thiết kế riêng cho thị trường Ấn Độ. Ông Lê Xuân Sơn, Giám đốc Công ty
TNHH Du lịch Authentic Asia, một trong những doanh nghiệp tham gia đoàn, cho biết:
"Đây là một cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp mở rộng và phát triển thị
trường".
Theo Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải, Ấn Độ có
dân số hơn 1,4 tỷ người và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, đang
trở thành một thị trường tiềm năng cho du lịch Việt Nam. Vì vậy, các hãng hàng
không cần tiếp tục mở thêm các đường bay thẳng giữa những thành phố của hai nước.
Các công ty lữ hành cũng cần tăng cường hợp tác để cùng thiết kế, quảng bá và
khai thác các sản phẩm chuyên biệt cho khách Ấn Độ.
Đồng thời, tiếp tục thu hút các nhà làm phim Ấn Độ đến thực
hiện, sản xuất các cảnh quay tại Việt Nam. Thông qua hoạt động này, có thể giới
thiệu những thắng cảnh của Việt Nam đến công chúng Ấn Độ qua màn ảnh nhỏ.
Tháng
8 vừa qua, đoàn làm phim Ấn Độ đã "bấm máy" thực hiện các cảnh quay
cho phim "Silaa" tại Việt Nam. Tác phẩm lấy bối cảnh tại nhiều điểm đến
nổi tiếng như: Quảng Trị, Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, TP.HCM... Kinh phí sản
xuất cho bộ phim khoảng 4 triệu USD.
Vì sao Việt Nam thu hút du khách Trung Quốc?
16:04, 17/09/2025
Các địa phương lên kế hoạch cho mùa du lịch Thu - Đông
Hãng tin Bloomberg ngày 16/9 cho biết, Việt Nam vượt Thái Lan để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của du khách Trung Quốc. Sự bùng nổ của Việt Nam là một phần của thay đổi lớn trong ngành du lịch trị giá hàng tỷ USD của Đông Nam Á…
Đà Nẵng mở lại 3 tuyến du lịch bán đảo Sơn Trà
Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết 3 tuyến tham quan trên bán đảo được mở lại từ ngày 16/9, gồm: Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ; Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc; Ngã ba Bãi Bắc - Cây Đa di sản…
Một bước thụt lùi lớn cho ngành du lịch Pháp
Liên đoàn Kiểm soát Không lưu Quốc gia Pháp đã tạm dừng cuộc đình công ban đầu dự kiến diễn ra trong 24h vào ngày 18 – 19/9. Thay vào đó, họ dự định sẽ tổ chức đình công trong ba ngày vào đầu tháng 10 tới…
Các địa phương lên kế hoạch cho mùa du lịch Thu - Đông
Tính mùa vụ lâu nay vẫn là thách thức trong hoạt động của du lịch Việt Nam, nhất là ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, nơi phụ thuộc nhiều vào phát triển du lịch biển. Trong khi đó, mùa Thu – Đông lại là cao điểm đón khách du lịch quốc tế…
Hai di tích của Ninh Bình được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 11/9/2025 về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) cho bốn di tích trên cả nước...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: