Rộng mở cơ hội khai thác từ thị trường du khách Ấn Độ

Xu hướng du lịch nước ngoài đang bùng nổ tại Ấn Độ. Các điểm đến châu Á - Thái Bình Dương đều nỗ lực thu hút dòng khách này với chính sách đơn giản hóa thị thực, gia tăng kết nối hàng không và bổ sung các dịch vụ đa dạng…

Trước sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường du lịch Ấn Độ, nhiều điểm đến châu Á như Thái Lan, Malaysia, Sri Lanka đã miễn thị thực cho người Ấn Độ để tạo lợi thế khai thác nguồn khách này.

Ông Aditya Tyagi, nhà sáng lập công ty du lịch Luxe Escape, cho biết: “Sự gia tăng các chuyến du lịch nước ngoài của người Ấn Độ đến châu Á - Thái Bình Dương phần lớn là nhờ các thủ tục thị thực tại đây được nới lỏng. Ví dụ, Philippines sau khi áp dụng chính sách này đã chứng kiến lượng khách Ấn Độ tăng 25 - 30%”.

Hiện Malaysia và Thái Lan là hai trong số những quốc gia miễn thị thực nhập cảnh cho người Ấn Độ. Trong khi Singapore cũng đang tìm cách khai thác dòng khách này bằng chính sách visa thuận lợi như hồ sơ xin thị thực nhập cảnh được xử lý trong vòng 3 ngày. Không chỉ cạnh tranh hơn chính sách thị thực, các đường bay nối từ thị trường Ấn Độ với các nước trên cũng nhộn nhịp hơn.

Xu hướng du lịch nước ngoài đang bùng nổ tại Ấn Độ.

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch năm 2025 của Viện Kinh tế Mastercard, khách du lịch Ấn Độ đang khám phá nhiều điểm đến đa dạng hơn. Nhờ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và các chuyến bay thẳng mới, các điểm đến như Hà Nội, Bali hay Abu Dhabi trở thành những lựa chọn hàng đầu.

Ông Sunil Kumar, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Ấn Độ, nhận định: “Với việc chuyến bay trực tiếp giữa Ấn Độ và Việt Nam được cải thiện, chúng tôi nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng của cả phân khúc du lịch nghỉ dưỡng và du lịch MICE đối với điểm đến này".

Tại Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại hai thành phố Bengaluru và Hyderabad mới đây, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy chia sẻ, trong 8 tháng đầu năm 2025, có 443 nghìn khách Ấn Độ đến Việt Nam, trở thành nguồn khách quốc tế lớn thứ 7. Kết quả tăng trưởng tích cực này mở ra tiềm năng hợp tác rất to lớn giữa hai bên trong lĩnh vực du lịch.

“Việt Nam đã và đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho khách Ấn Độ: Thủ tục e-visa nhanh chóng, thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày, có giá trị nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần. Mạng lưới hàng không ngày càng mở rộng, kết nối trực tiếp các thành phố lớn của Ấn Độ và Việt Nam.

Cùng với đó là môi trường an toàn, thân thiện và người dân mến khách. Tất cả những yếu tố này góp phần mang lại một hành trình thuận tiện, trọn vẹn và đáng nhớ cho du khách Ấn Độ khi lựa chọn Việt Nam”, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy thông tin.

Mạng lưới hàng không ngày càng mở rộng, kết nối trực tiếp các thành phố lớn của Ấn Độ và Việt Nam.

Nhằm tận dụng tối đa sự kết nối này, mới đây hãng hàng không Vietjet đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam và Vườn ươm sáng tạo Amity (Ấn Độ) ra mắt sáng kiến "Chuyến bay khởi nghiệp". Chương trình đặc biệt này gắn kết các trung tâm khởi nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM với những thành phố năng động hàng đầu của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Kochi, Bengaluru và Hyderabad.

Tương tự, tại khách sạn FLC Hạ Long, đoàn famtrip gồm 16 công ty lữ hành, tổ chức sự kiện hàng đầu Ấn Độ đã đến Quảng Ninh khảo sát các khách sạn, điểm du lịch, đồng thời, kết nối với các sản phẩm du lịch mới, các tour tuyến trên địa bàn tỉnh.

Bà Vishakha Sethi Kotyan, Công ty du lịch Hello Vietnam tại Ấn Độ, chia sẻ: “Nhu cầu của thị trường khách Ấn Độ chủ yếu tập trung vào việc trải nghiệm các khu du lịch, nghỉ dưỡng hạng sang. Bên cạnh đó, là vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh và ẩm thực địa phương. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn muốn có khu ẩm thực riêng biệt dành cho khách Ấn Độ và một số tiện ích riêng, không gian riêng cho dòng khách tỷ phú, khách chi trả cao”.

Các đơn vị cũng đưa ra gợi ý, ngành du lịch Quảng Ninh nên tập trung khai thác dòng khách MICE bởi tỉnh đang có những điều kiện lý tưởng để thu hút dòng khách này với các nhu cầu tổ chức đám cưới, quay phim, chơi golf… Đặc biệt, thị trường đám cưới tại nước ngoài của Ấn Độ ước tính trị giá hơn 600 triệu USD và tăng trưởng mỗi năm với tốc độ 25 - 30%.

Nhu cầu của thị trường khách Ấn Độ chủ yếu tập trung vào việc trải nghiệm các khu du lịch, nghỉ dưỡng hạng sang.

Bên cạnh đó, một mảng khác cũng cần được quan tâm là các chuyến du lịch cuối năm của các công ty Ấn Độ. Hằng năm, các công ty dành rất nhiều tiền để tổ chức du lịch cho nhân viên, do đó bên cạnh các công ty lữ hành, những tập đoàn của Ấn Độ cũng cần được quan tâm vì họ có khoản quỹ lớn cho việc đi du lịch.

Trước đó, đoàn công tác của Sở Du lịch Hà Nội cũng đã tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB India 2025 tại thành phố Mumbai. Ngay từ những ngày đầu, gian hàng của du lịch Hà Nội đã trở thành một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm tại hội chợ. Khách tham quan được dẫn dắt qua một hành trình khám phá từ các di sản văn hóa thế giới, nét tinh hoa của ẩm thực Hà thành, sự khéo léo của các làng nghề truyền thống, cho đến tiềm năng phát triển du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, và những sản phẩm du lịch đêm đang ngày càng hấp dẫn.

Hoạt động còn có sự đồng hành của 15 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, lữ hành hàng đầu của Hà Nội, mang đến nhiều gói sản phẩm du lịch hấp dẫn được thiết kế riêng cho thị trường Ấn Độ. Ông Lê Xuân Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Authentic Asia, một trong những doanh nghiệp tham gia đoàn, cho biết: "Đây là một cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp mở rộng và phát triển thị trường".

Thị trường đám cưới tại nước ngoài của Ấn Độ ước tính trị giá hơn 600 triệu USD.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải, Ấn Độ có dân số hơn 1,4 tỷ người và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, đang trở thành một thị trường tiềm năng cho du lịch Việt Nam. Vì vậy, các hãng hàng không cần tiếp tục mở thêm các đường bay thẳng giữa những thành phố của hai nước. Các công ty lữ hành cũng cần tăng cường hợp tác để cùng thiết kế, quảng bá và khai thác các sản phẩm chuyên biệt cho khách Ấn Độ.

Đồng thời, tiếp tục thu hút các nhà làm phim Ấn Độ đến thực hiện, sản xuất các cảnh quay tại Việt Nam. Thông qua hoạt động này, có thể giới thiệu những thắng cảnh của Việt Nam đến công chúng Ấn Độ qua màn ảnh nhỏ.

Tháng 8 vừa qua, đoàn làm phim Ấn Độ đã "bấm máy" thực hiện các cảnh quay cho phim "Silaa" tại Việt Nam. Tác phẩm lấy bối cảnh tại nhiều điểm đến nổi tiếng như: Quảng Trị, Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, TP.HCM... Kinh phí sản xuất cho bộ phim khoảng 4 triệu USD.