VCCI đề xuất giữ nguyên thuế suất 5% với thu nhập doanh nghiệp nước ngoài từ lãi tiền vay

Trong văn bản góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, VCCI cho rằng việc tăng thuế suất với thu nhập doanh nghiệp nước ngoài từ lãi tiền vay có thể khiến Việt Nam mất lợi thế trong thu hút vốn, do đó, cần giữ nguyên mức 5% hiện hành…

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn gửi Bộ Tài chính góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thứ nhất, về thuế suất với thu nhập doanh nghiệp nước ngoài từ lãi tiền vay và chuyển nhượng vốn. Cụ thể, Khoản e, Điểm 2, Điều 11 Dự thảo này dự kiến nâng thuế suất từ 5% lên 10%.

Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ và hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, nên giữ nguyên mức 5% đối với lãi vay của nhà đầu tư nước ngoài. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, việc tăng thuế suất sẽ làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngày càng gay gắt.

Theo đó, mức thuế cao hơn sẽ làm giảm lợi nhuận của các nhà đầu tư, khiến họ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các quốc gia có môi trường thuận lợi hơn. Đồng thời chi phí vốn cho doanh nghiệp Việt Nam tăng kéo theo sự gia tăng chi phí hoạt động và giảm khả năng cạnh tranh.

Ngoài ra, VCCI cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ nội dung liên quan đến quy định về thuế suất với chuyển nhượng vốn của chủ sở hữu không trực tiếp điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam.

Nguyên nhân là bởi quy định này đang gây khó khăn cho doanh nghiệp do chưa có tiêu chí cụ thể để xác định thế nào là chủ sở hữu không trực tiếp điều hành, VCCI cho biết.

Thứ hai, VCCI cho rằng một số điều khoản tại Điều 9 Dự thảo này quy định các khoản chi được trừ không tương ứng với doanh thu phát sinh

Theo đó, tại Khoản b9, Điểm 1 Điều 9, các doanh nghiệp phản ánh một số khoản chi thực tế của doanh nghiệp hiện chưa được quy định trong dự thảo, đặc biệt là những khoản chi đầu tư dài hạn nhưng không thành công, các khoản chi mang tính trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ chính trị hoặc phát sinh ngoài kế hoạch theo quy định của nhà nước.

Cụ thể, bổ sung các chi phí như (i) đầu tư dự án phát triển sản phẩm mới không thành công, (ii) chi phí liên quan đến thành lập doanh nghiệp bao gồm cả chi phí trước thành lập, (iii) chi phí tài trợ quy hoạch dự án cho địa phương và các hoạt động xã hội, cũng như (iv) chi phí hủy, thanh lý tài sản cố định do hư hỏng hoặc đã hết khấu hao. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Do đó, VCCI đề xuất cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung vào danh mục chi phí được trừ một số khoản thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động.

Song song, VCCI cũng lưu ý về quy định hỗ trợ xây dựng công trình công cộng. Theo Khoản b10, Điểm 1 Điều 9 Dự thảo quy định các công trình này chỉ được trừ khi không phục vụ mục đích kinh doanh và không thu tiền. Tuy nhiên, VCCI cho rằng quy định này không cần thiết bởi lẽ các công trình đã phải đáp ứng tiêu chí này theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Chính vì vậy, việc quy định như Dự thảo sẽ gây sự trùng lặp và khó khăn trong việc áp dụng thực tế nên VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ nội dung này và chỉ dẫn chiếu theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Ngoài ra, Điểm 21, Khoản 2 Điều 9 Dự thảo này cũng quy định các khoản chi không được trừ bao gồm khoản chi phí lãi vay vượt mức phân bổ theo tỷ lệ doanh thu của các hợp đồng BT, BOT, BTO.

VCCI cảnh báo, quy định này chưa phù hợp vì không giới hạn phạm vi áp dụng, có thể hiểu là áp dụng cho tất cả các lĩnh vực.

Điều này sẽ gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp khi áp dụng bởi phần lớn chi phí lãi vay phát sinh sẽ được vốn hóa trong giai đoạn dự án chưa có doanh thu. Trong khi đó, chi phí lãi vay trong kỳ đã bị khống chế theo EBITDA theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP về hướng dẫn giao dịch liên kết.

VCCI đánh giá việc áp dụng đồng thời hai trần chi phí lãi vay sẽ gây chồng chéo, khó khăn cho doanh nghiệp trong xác định chi phí được trừ. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bãi bỏ quy định này hoặc giới hạn phạm vi các lĩnh vực áp dụng.

Thứ ba, VCCI cũng đề nghị làm rõ quy định về bù trừ lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, Khoản 3, Điều 6 Dự thảo quy định lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh được bù trừ vào thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.Tuy nhiên VCCI đánh giá quy định này chưa nêu rõ doanh nghiệp có được bù trừ số lỗ còn lại trong thời hạn chuyển lỗ vào lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh khác hay không?

Việc làm rõ quy định này sẽ đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và sự nhất quán trong chính sách thuế, VCCI cho biết.