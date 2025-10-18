Vì sao hiệu suất 17 quỹ mở thua xa VN-Index?

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
17/19 quỹ mở cổ phiếu với quy mô tài sản trên 500 tỷ đồng có hiệu suất từ đầu năm 2025 đến nay thấp hơn VN-Index, theo số liệu từ FiinTrade. Hai quỹ có hiệu suất vượt trội bao gồm PYN Elite Fund tăng 50,5% và Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tập Trung Cổ Tức DC tăng 40,8%.
Trong đó PYN Elite còn chịu ảnh hưởng từ biến động tăng của tỷ giá EUR/VND tăng 19% từ đầu năm.
Hiệu suất thấp phản ánh việc thiếu tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu dẫn sóng, trong khi danh mục nhiều quỹ tập trung vào nhóm tăng chậm hơn thị trường.
Một số quỹ theo chiến lược tăng trưởng dài hạn cũng chịu độ trễ tái cơ cấu danh mục, khiến kết quả chưa theo kịp nhịp tăng chung.
Trên thực tế, chỉ khoảng 22% mã cổ phiếu trên HOSE có mức tăng cao hơn VN-Index tăng 39% từ đầu năm, cho thấy đà tăng chủ yếu đến từ một nhóm cổ phiếu lớn, đáng chú ý là nhóm họ Vin (VIC, VHM, VRE...) hay GELEX (GEX, GEE, VIX).
Thống kê danh mục của 19 quỹ mở cổ phiếu tổng tài sản hơn 102,1 nghìn tỷ đồng cho thấy top 20 cổ phiếu chiếm tới 59,5% tài sản và xuất hiện nhiều mã có hiệu suất kém hơn thị trường như CTG, FPT, HPG, VCB.
Đáng chú ý, các cổ phiếu dẫn dắt đà tăng của VN-Index như VIC và VRE lại không xuất hiện trong top 20, phản ánh sự khác biệt đáng kể giữa cấu trúc danh mục của các quỹ và nhóm cổ phiếu dẫn sóng trên thị trường
Vì vậy, việc phần lớn quỹ mở và nhà đầu tư cá nhân có hiệu suất thấp hơn VN-Index là điều dễ hiểu, phản ánh đặc thù tăng trưởng mang tính chọn lọc của thị trường năm 2025.
Trước đó, PYN Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 9 trong đó nhấn mạnh về cuối tháng 9 khối lượng giao dịch hàng ngày giảm sút khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định của FTSE về việc nâng cấp xếp hạng thị trường của Việt Nam.
VN-Index giảm -1,2% so với tháng trước. Các nhà đầu tư đã thu về lợi nhuận sau khi chỉ số VN-Index đạt kỷ lục mới vào đầu tháng, vượt qua 1.700 điểm. Trong bối cảnh đó, PYN Elite Fund báo cáo hiệu suất giảm mạnh hơn chỉ số chung, -3,2%.
Top các cổ phiếu của quỹ hiện tại gồm: STB, MBB, VIX, MWG, HVN, ACV, VIB, OCB, CTG và SHS. Trong đó, ba cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất gồm HVN, ASM, STB, ngược lại ba cổ phiếu giảm mạnh nhất trong tháng là VIB, SHS, DNSE.
Trong một diễn biến khác, nhận định về việc FTSE Russell đã công bố quyết định nâng cấp Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sáng 8/10, đại diện quỹ nhấn mạnh: Quyết định này sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức đến thị trường chứng khoán Việt Nam và có khả năng nâng cao tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam.
Các quỹ cổ phiếu theo dõi các chỉ số FTSE sẽ điều chỉnh để thích ứng với thay đổi này và ra trọng số mới đối với các cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam trong năm 2026.
Quyết định của FTSE rất được hoan nghênh bởi chính phủ Việt Nam, vì các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp trong những năm gần đây để nâng cao xếp hạng.
Các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ từ Việt Nam cũng đã được công bố vào thứ 3. GDP đã tăng trưởng 8,23% trong quý 3. Trong tháng 9, xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng +24,7% so với tháng 9 của năm trước.
Pyn Elite tin rằng Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng sẽ nhận được xếp hạng thị trường mới nổi từ một nhà cung cấp chỉ số khác, MSCI, trong những năm tới. Việc các trái phiếu chính phủ Việt Nam nhận được xếp hạng trong những năm tới cũng sẽ rất quan trọng, nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư công lớn.
Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp) trong công thức tính toán chỉ số.
Thông tư 01/2021/TT-NHNN dẫn đến tình trạng các ngân hàng Nhà nước chi phối vốn dồn hàng chục nghìn tỷ đồng mua trái phiếu ngân hàng cổ phần với lãi suất rất thấp nhưng kỳ hạn dài và thiếu căn cứ để giám sát. Thanh tra Chính phủ kiến nghị cần sửa đổi thông tư này...
Dù vậy, cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 4,9% và giá vàng giao ngay quy đổi tăng 7,3 triệu đồng/lượng...
Nâng hạng thị trường chứng khoán mang lại "cú hích" mạnh mẽ, mở ra cơ hội đón dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài từ các quỹ chủ động và quỹ chỉ số toàn cầu. Song, cần nhận diện rõ cơ hội và những thách thức đi kèm trong giai đoạn mới…
Chỉ số VNMITECH được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float, đồng thời áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 25% cho nhóm cổ phiếu ngành nguyên vật liệu, tạo sự cân bằng hợp lý trong danh mục.
