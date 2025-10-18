Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ căng thẳng Mỹ - Trung dịu bớt, giá dầu hồi nhẹ

“Tâm lý lạc quan vào chiều nay có liên quan nhiều tới những phát biểu của Tổng thống Trump về Trung Quốc"...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (17/10), sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu mềm mỏng về Trung Quốc và nhà đầu tư dường như không còn lo lắng nhiều về nợ xấu ở các ngân hàng khu vực. Giá dầu thô tăng nhẹ, thoát khỏi mức đáy của phiên trước, nhưng vẫn hoàn tất một tuần giảm.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 238,37 điểm, tương đương tăng 0,52%, đạt 46.190,61 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,53%, đạt 6.664,01 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,52%, chốt ở mức 22.679,98 điểm.

Các chỉ số nới rộng mức tăng sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông sẽ có một cuộc điện đàm với nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Trung Quốc vào tối ngày thứ Sáu theo giờ Mỹ. Trước đó, ông Trump cho biết cuộc gặp thượng đỉnh của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn sẽ diễn ra vào cuối tháng này, đồng thời nói rằng mức thuế 100% mà ông mới đây cảnh báo áp lên hàng hóa Trung Quốc là không bền vững.

Giới đầu tư ở Phố Wall xem đây là dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ không đánh thuế hàng Trung Quốc như vậy và hai bên sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán để đi đến một thỏa thuận thương mại.

“Tâm lý lạc quan vào chiều nay có liên quan nhiều tới những phát biểu của Tổng thống Trump về Trung Quốc… Tôi cho rằng đàm phán sẽ còn nhiều thăng trầm, nhưng phát biểu của ông Trump cho thấy chính quyền không muốn lặp lại tình trạng bán tháo trên thị trường như đã xảy ra sau khi thuế đối ứng được công bố”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nói với hãng tin CNBC.

Hôm thứ Năm, chứng khoán Mỹ sụt điểm mạnh với sự dẫn đầu của nhóm cổ phiếu ngân hàng, sau khi hai ngân hàng khu vực là Zions và Western Alliance công bố nợ xấu gây lo ngại. Tuy nhiên, mối lo này không còn lớn trong phiên ngày thứ Sáu, và nhóm ngân hàng đã phục hồi mạnh trở lại, dẫn đầu là Zions với mức tăng gần 6%.

Quỹ SPDR S&P Regional Banking ETF chuyên cổ phiếu ngân hàng khu vực tăng 1,6% trong phiên ngày thứ Sáu, sau khi giảm 6% trong phiên trước. Cả tuần, quỹ này giảm 1,9%.

Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi của nhà đầu tư ở Phố Wall đã giảm xuống trong phiên ngày thứ Sáu cùng với sự phục hồi của các chỉ số chứng khoán. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại trên ngưỡng 4%, cho thấy nhà đầu tư không còn đổ xô mua trái phiếu để phòng ngừa rủi ro như trong phiên trước.

Dù biến động mạnh trong tuần này, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng hoàn tất một tuần tăng điểm nhờ mùa báo cáo tài chính quý 3/2025 có sự khởi đầu khả quan. S&P 500 tăng 1,7% cả tuần, còn Dow Jones tăng 1,6% và Nasdaq tăng 2,1%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,23 USD/thùng, tương đương tăng 0,38%, đóng cửa ở mức 61,29 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 0,08 USD/thùng, tương đương tăng 0,14%, chốt ở mức 57,54 USD/thùng.

Gây áp lực giảm lên giá dầu trong tuần này là dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng thế giới sắp rơi vào tình trạng thừa dầu và việc Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí có một cuộc gặp nữa để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Ngoài ra, thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza giữa Israel và Hamas cũng là một nguyên nhân khiến giá dầu giảm.

“Chúng ta đã có một thỏa thuận hòa bình hiếm hoi ở Trung Đông, và tình hình Ukraine cũng đang có sự dịch chuyển. Rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu đã giảm bớt”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận xét với hãng tin Reuters.

Chưa kể, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nóng lên trong tuần này cũng gây sức ép giảm giá dầu, vì giới đầu tư lo ngại rằng thương chiến leo thang sẽ gây suy giảm nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.