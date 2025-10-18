VN-Index giảm gần 36 điểm, công ty chứng khoán lo ngại gì khi cổ phiếu trụ bị bán tháo?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 20-24/10/2025

Trong tuần, VN-Index giảm 16,36 điểm, tương đương 0,94% xuống 1.731,19 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 2,49 điểm, tương đương 0,91% lên 276,11 điểm.

Đà tăng của VN-Index nhiều khả năng sẽ chậm lại khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Đà tăng của VN-Index nhiều khả năng sẽ chậm lại khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa và giảm bớt sự chi phối thị trường về mặt điểm số. Cơ hội có thể đến với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thuộc các ngành tiềm năng trong quý 4 như bán lẻ, bất động sản, đầu tư công, chứng khoán, thép, ngân hàng...

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và xem xét bán chốt lời từng phần ở các thời điểm cổ phiếu tăng mạnh trong phiên.

Các hoạt động mua trading giai đoạn này nên ưu tiên lướt trên các cổ phiếu có sẵn để tạo lợi thế T+ và tham khảo chiến lược mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều, đang tích lũy tại các vùng hỗ trợ”.

Điều chỉnh mạnh nhưng nhà đầu tư vẫn phải phòng trường hợp thị trường tiếp tục điều chỉnh do tâm lý hoảng loạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index trải qua một phiên điều chỉnh mạnh trong ngày hôm nay. Chỉ số kết phiên tại mốc 1.731,19 điểm, giảm gần 36 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 18/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Ngân hàng,... Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX (bán ròng gần 2 nghìn tỷ đồng), HNX và mua ròng nhẹ trên sàn UPCOM. Vậy là sau 3 phiên giằng co tại đỉnh mới, VN-Index đã có một phiên điều chỉnh mạnh hôm nay. Dù thanh khoản không quá lớn, nhưng nhà đầu tư vẫn nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới, phòng trường hợp thị trường tiếp tục điều chỉnh do tâm lý hoảng loạn".

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đã chịu áp bán mạnh ở vùng giá quanh 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đã chịu áp bán mạnh ở vùng giá quanh 1.800 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng đỉnh giá cao nhất năm 2018, 2021, 2022 như đã đề cập. Chỉ số VN-Index đang tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá 1.780 điểm - 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 08-09/2025.

Như chúng tôi đã nhận định trong báo cáo chiến lược tháng 10, cũng như đề cập trong các bản tin tuần này, đây không phải vùng giá hợp lý để gia tăng, mua đuổi. Đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư nên đánh giá cẩn trọng đối với các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3 kỳ vọng và kiểm soát rủi ro ngắn hạn. Hiện tại chúng tôi cho rằng vùng giá quanh 1.700 điểm cũng không phải là vùng giá hấp dẫn để giải ngân đối với với nhiều nhóm mã, nhất là các nhóm mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh đột biến trong năm nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

VN-Index sẽ chịu giai đoạn điều chỉnh kéo dài và mục tiêu tiếp theo là vùng 1.690-1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chỉ số VN-Index vi phạm cận dưới của biên độ 1.745-1.775 điểm cho thấy áp lực bán đang lấn át trong ngắn hạn. Kháng cự trong phiên tiếp theo là vùng 1.745 điểm và khả năng cao hoạt động hồi phục trong ngày sẽ gặp cản trở tại đây. Nếu hoạt động bán tiếp tục gia tăng quanh kháng cự, thể hiện qua động thái giảm điểm với thanh khoản cao về cuối ngày, chỉ số VN-Index sẽ chịu giai đoạn điều chỉnh kéo dài và mục tiêu tiếp theo là vùng 1.690-1.700 điểm”.

Dư địa giảm của chỉ số ở quanh vùng 1.690 – 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

VN-Index đóng cửa tại 1.731,19 điểm, giảm 35,66 điểm (-2,02%). KLGD khớp lệnh 1,2 tỷ đơn vị.

Áp lực bán quay lại và liên tục đẩy mạnh kéo lùi chỉ số VN-Index về dưới vùng 1.740 – 1.750. Dư địa giảm của chỉ số ở quanh vùng 1.690 – 1.700, cũng là khu vực hỗ trợ quan trọng mang tính xác nhận cho xu hướng Tăng ngắn hạn”.

Chỉ số VN-Index sẽ cần hấp thụ lực bán vào đầu tuần tới trước khi tăng điểm trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm hơn 35 điểm (-2.0%), đóng cửa ở mức 1,731.2 điểm. Áp lực bán chủ yếu diễn ra tại các cổ phiếu nhóm Vingroup trong phiên sáng, sau đó lan sang các cổ phiếu nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, ... trong phiên chiều.

Thị trường có một phiên giảm điểm mạnh do áp lực bán chốt lời từ Nhà đầu tư. Mặc dù vậy, chúng tôi nhận thấy diễn biến giảm mạnh chủ yếu diễn ra vào cuối phiên chiều và Nhà đầu tư tập trung bán ròng các cổ phiếu đã tăng mạnh trong nhịp tăng vừa qua. Chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ cần hấp thụ lực bán vào đầu tuần tới trước khi tăng điểm trở lại do chỉ số đóng cửa ở dưới mốc MA10 ngày. Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Khả năng rung lắc, điều chỉnh vẫn còn tiếp diễn trong tuần tới

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Marubozu black và giảm 36 điểm do áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm Vingroup.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung bất ngờ rung lắc mạnh từ vùng 1.770 và trượt dốc về vùng 1.730. Chỉ báo RSI hướng xuống từ vùng cao, chỉ báo MACD có tín hiệu hình thành đỉnh cho thấy động lực chung đang suy yếu trong ngắn hạn. Chỉ số chung cắt qua đường Kijun của mây Ichimoku nên khả năng rung lắc, điều chỉnh vẫn còn tiếp diễn trong tuần tới, với mốc hỗ trợ gần nhất quanh vùng 1.700-1.710.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung bám sát đường biên dưới dải Bollinger band hướng xuống và các chỉ báo RSI, MACD đi xuống vùng thấp thêm phần củng cố cho sự suy yếu của thị trường hiện tại. Đồng thời, chỉ báo CMF cắt xuống dưới mốc 0 thể hiện sự áp đảo của lực cung, theo đó rung lắc, điều chỉnh vẫn là vận động chính trong phiên tiếp theo.

Sau những nỗ lực tăng điểm lên vùng 1.790-1.800 vào hai phiên đầu tuần, động lực của VN-Index dần suy yếu và chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.730 vào phiên cuối tuần do sức ép đảo chiều ở nhóm Vingroup và Ngân hàng. Tuy nhiên, diễn biến điều chỉnh giảm ở nhóm vốn hóa lớn, nhóm tác động chính tới chỉ số, không hoàn toàn đồng thuận với các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khi dòng tiền có dấu hiệu tìm kiếm đến các cổ phiếu hình thành nền giá vững chắc và gần như đi ngang trong giai đoạn thị trường tăng nóng trong gần hai tuần vừa qua.

Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục theo hướng thực hiện hóa lợi nhuận đối với những mã đã đạt mục tiêu ngắn hạn và có dấu hiệu đảo chiều giảm; bên cạnh đó tìm kiếm cơ hội đầu tư mới ở những cổ phiếu thu hút sự tham gia của dòng tiền sau thời gian tích lũy dài và canh giải ngân thăm dò khi thị trường có tín hiệu hồi phục, cân bằng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.