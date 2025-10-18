Hà Nội không di dời toàn bộ trường đại học khỏi nội đô

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội chỉ di dời phần đào tạo sinh viên ra khỏi nội đô, các trường đại học trong nội đô vẫn giữ nguyên. Các trường vẫn được giữ lại, tiếp tục là trung tâm nghiên cứu, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế...

Thông tin trên được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết tại họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, về vấn đề quy hoạch đô thị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng Hà Nội cần phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, tránh dồn toàn bộ chức năng đô thị vào khu vực nội đô.

Thành phố cũng xác định tập trung phát triển các đô thị vệ tinh, đặc biệt là khu vực phía Tây với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc và khu đại học tập trung tại Hòa Lạc. Điều này cũng được thể hiện rõ trong văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Hà Nội cần triển khai các giải pháp tổng thể và đồng bộ. Dự kiến cuối năm 2025, Hà Nội sẽ khởi công tuyến tuyến đường sắt đô thị Metro Văn Cao - Hòa Lạc, tạo nền tảng để khu vực phía Tây trở thành đô thị đại học và khoa học - công nghệ, với hạt nhân là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội và khoảng 300ha đất dành cho khu đại học tập trung, phục vụ di dời các trường đại học từ nội đô ra khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Phong cho rằng hiện có nhiều người, nhiều cơ sở giáo dục hiểu nhầm rằng Hà Nội sẽ di dời toàn bộ các trường đại học ra khỏi nội đô. Ông Phong khẳng định, Hà Nội chỉ di dời phần đào tạo sinh viên ra khỏi nội đô, các trường đại học trong nội đô vẫn giữ nguyên.

Việc dịch chuyển quy mô đào tạo các trường đại học từ đô thị trung tâm ra các đô thị vệ tinh đã được nhắc đến tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, ban hành cuối năm 2024.

Theo đó, định hướng đến năm 2045, quy mô đào tạo khu vực Thủ đô Hà Nội khoảng 80 - 90 vạn sinh viên. Phát triển đào tạo theo hướng nghiên cứu, chất lượng cao ở hệ đại học và hướng đào tạo nghề hướng nghiệp ở hệ cao đẳng.

Xây dựng mới các cơ sở trường theo hướng các khu, cụm đại học tập trung, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất phù hợp với môi trường giáo dục đào tạo đại học tại các đô thị vệ tinh để dịch chuyển quy mô đào tạo từ đô thị trung tâm ra các đô thị vệ tinh, thị trấn sinh thái.

Khu vực đô thị trung tâm: Hạn chế phát triển các cơ sở trường có quy mô đào tạo lớn, loại hình đào tạo mang tính chất đại trà, hướng nghiệp và có những cơ chế nghiêm ngặt để quản lý việc cải tạo chất lượng cơ sở vật chất hiện có góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Phát triển các mô hình đô thị đại học, khu đại học tập trung, cụm trường tại các khu vực đô thị vệ tinh, đô thị mới, gồm: Khu đại học tại Hòa Lạc, quy mô khoảng 1.000-1.500 ha; cụm trường tại Sơn Tây quy mô khoảng 150 ha; cụm trường tại Xuân Mai, quy mô khoảng 250 - 350 ha; cụm trường tại Chúc Sơn, quy mô khoảng 60 - 120 ha; khu nghiên cứu, giáo dục đào tạo tại Sóc Sơn quy mô khoảng 150 - 250 ha: Cụm trường tại Phú Xuyên, quy mô khoảng 150 - 230 ha; cụm trường tại Long Biên - Gia Lâm, quy mô khoảng 200 - 400 ha; cụm trường tại Đan Phượng có quy mô khoảng 40 - 60 ha; cụm trường tại Quốc Oai, quy mô khoảng 30 - 70 ha; cụm trường tại Đông Anh - Mê Linh, quy mô khoảng 60-100 ha.