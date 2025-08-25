VNDIRECT lần thứ 2 lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes công bố
Tuấn Sơn
25/08/2025, 14:12
Ngày 21/08/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes Việt Nam bình chọn, khẳng định uy tín thương hiệu và tiềm năng phát triển bền vững. Thành tích này càng nổi bật khi đi kèm với kết quả kinh doanh khả quan trong Quý 2/2025, mở ra giai đoạn tăng trưởng vững chắc trong bối cảnh thị trường tài chính phục hồi.
VNDIRECT tự hào được Forbes Việt Nam tiếp tục công bố nằm trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025, ghi nhận vị thế trên thị trường tài chính. Trước đó, năm 2022, VNDIRECT đã vinh dự nhận được giải thưởng này. Giải thưởng do Forbes bình chọn và công bố – một thương hiệu toàn cầu với uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phân tích kinh tế và xếp hạng doanh nghiệp là bảo chứng quan trọng cho năng lực và định hướng phát triển của VNDIRECT.
Danh sách Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 được xây dựng dựa trên hệ thống đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm các chỉ số định lượng về tài chính như tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, ROE, ROC, EPS, cũng như những đánh giá định tính về thương hiệu, chất lượng quản trị, nguồn gốc lợi nhuận và khả năng phát triển bền vững các yếu tố. Các doanh nghiệp lọt Top đều là những công ty có uy tín thương hiệu, hiệu quả kinh doanh và khả năng thích ứng linh hoạt với biến động thị trường.
Việc được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 càng trở nên thuyết phục khi đặt trong bối cảnh kết quả kinh doanh Quý 2/2025 của VNDIRECT duy trì đà tăng trưởng ổn định. Theo báo cáo tài chính công bố, kết quả kinh doanh Quý 2/2025 ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 488 tỷ đồng, tăng 15% so với Quý 2/2024, trong khi tổng doanh thu hoạt động tăng 19% so với Quý 2/2024. Những kết quả này không chỉ củng cố vị thế của VNDIRECT trên thị trường chứng khoán, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tính hiệu quả trong chiến lược kinh doanh – yếu tố then chốt giúp công ty được xếp hạng cao trong danh sách uy tín của Forbes.
Bên cạnh giải thưởng Top 50 vừa đạt được, VNDIRECT còn sở hữu nhiều thành tích nổi bật khác như Top 50 Công ty tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025, Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả do Vietnam Report bình chọn, Công ty vượt trội nhất Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ tài chính năm 2022 do AsiaMoney Asia’s Outstanding Companies Poll của tạp chí AsiaMoney công bố… cùng nhiều giải thưởng cao quý khác.
Giải thưởng Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 thêm một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược, sứ mệnh đồng hành cùng nhà đầu tư và giá trị cốt lõi hướng tới phát triển bền vững của VNDIRECT. Với cam kết đặt khách hàng làm trọng tâm và xây dựng nền tảng tài chính minh bạch, VNDIRECT tiếp tục khát vọng trở thành nơi hội tụ trí tuệ và kết nối trí thức toàn cầu, khơi thông dòng vốn của toàn dân, tạo cơ hội cho mọi người dân được tham gia cùng các doanh nghiệp đóng góp vào Giấc mơ Việt Nam – mang lại giá trị phụng sự cho mọi người.
