VNVC tặng Gói tài trợ y tế hơn 10 tỷ đồng cho Đặc khu Côn Đảo
Linh Ngọc
17/05/2026, 08:30
Ngày 16/5, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC tặng Đặc khu Côn Đảo Gói tài trợ đặc biệt về tiêm chủng vắc xin hơn 10 tỷ đồng.
Gói tài trợ đặc biệt do VNVC trao tặng Đặc khu Côn Đảo gồm các hạng mục chính là Chương trình tiêm miễn phí vắc xin cúm cho toàn bộ quân và dân đảo trong 3 năm liên tiếp; trao tặng 1 kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế; hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ bảo quản, lưu trữ, sử dụng vắc xin theo quy trình tiêu chuẩn chất lượng cao, đồng thời cam kết ưu tiên cung ứng các loại vắc xin mới, vắc xin thiết yếu để chủ động phòng chống dịch bệnh tại địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt của Tổ quốc.
Hoạt động ý nghĩa của Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC nhận được sự ủng hộ từ Thành ủy, UBND và Sở Y tế TP.HCM trong việc phát huy vai trò y tế tư nhân, tăng cường phối hợp Công - Tư nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân. Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển y tế dự phòng hiện đại, chủ động theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, chú trọng phòng bệnh bằng tiêm chủng vắc xin.
Một trong những dấu ấn đặc biệt, có ý nghĩa bền vững của Gói tài trợ là việc VNVC đầu tư, đưa vào vận hành và trao tặng toàn bộ hệ thống kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế GSP đầu tiên tại Côn Đảo, đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn bảo quản vắc xin để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả của hoạt động tiêm chủng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết TP.HCM đang chuyển mạnh tư duy từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo định hướng của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với ngành y tế. Theo đó, Thành phố định hướng phát triển y tế Côn Đảo theo mô hình đa tầng gồm: tầng thứ nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng; tầng thứ hai là đầu tư y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người dân; và tầng thứ ba là phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu điều trị ngày càng cao tại địa phương.
“Thành phố ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và cảm ơn Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cùng Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã đồng hành tham gia vào chuỗi y tế đa tầng này, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho quân và dân Côn Đảo. Kết quả cuối cùng chính là người dân được thụ hưởng tốt hơn các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe ngay tại địa phương”, ông Nguyễn Phước Lộc nói.
Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cho biết, VNVC sẽ tài trợ hàng chục nghìn liều vắc xin cúm thế hệ mới của Sanofi Pasteur (Pháp) để tiêm cho toàn bộ quân và dân Côn Đảo trong 3 năm liên tiếp, mỗi người 1 liều mỗi năm. Các vắc xin này sẽ được ưu tiên cung ứng theo kế hoạch triển khai tiêm chủng của Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo và được bảo quản trong kho lạnh đạt chuẩn GSP đầu tiên tại Côn Đảo do VNVC trao tặng.
Đội ngũ y tế VNVC từ đất liền đã trực tiếp ra đảo triển khai đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân, đồng thời chuyển giao quy trình tiêm chủng an toàn và vận hành kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn GSP theo hướng dẫn Bộ Y tế, Sở Y tế giúp địa phương làm chủ công nghệ và sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin lâu dài.
Cựu tù chính trị duy nhất còn sinh sống tại Côn Đảo, ông Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi), được vợ và con trai đưa đến điểm tiêm từ rất sớm. Ông là một trong 153 cựu tù tình nguyện ở lại giữ đảo sau ngày đất nước thống nhất. Tuổi cao, mắc suy thận, suy tim cùng nhiều di chứng từ thời bị tra tấn khiến sức khỏe ông suy yếu, thường xuyên đau bệnh và nhiều lần phải vào đất liền điều trị. Vì vậy, khi được VNVC đưa vắc xin ra tận đảo để tiêm miễn phí cho người dân, ông không giấu được xúc động.
“Người già như chúng tôi đi lại rất khó khăn. Nay được VNVC mang vắc xin ra tận Côn Đảo để tiêm phòng bệnh, bà con ai cũng mừng. Nếu sau này người dân trên đảo được tiêm đầy đủ vắc xin ngay tại đây thì không còn gì tốt đẹp hơn”, ông Viên chia sẻ.
Vợ ông Viên, bà Nguyễn Thị Tư (77 tuổi), là con gái liệt sĩ Nguyễn Long, mẹ là Mẹ Việt Nam Anh Hùng có chồng và hai con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Gắn bó với Côn Đảo từ năm 1978, bà cho biết nhiều năm qua việc vào đất liền khám chữa bệnh, tiêm ngừa rất vất vả và tốn kém nên luôn mong đảo sớm có trung tâm tiêm chủng như VNVC.
“Được VNVC mang vắc xin ra tận đảo tiêm cho bà con, tôi rất xúc động và biết ơn”, bà Tư chia sẻ.
Côn Đảo hiện có hơn 12.000 người dân và đón trên 600.000 lượt khách mỗi năm, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh. Chương trình hỗ trợ của VNVC góp phần giúp địa phương chủ động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hướng đến xây dựng Côn Đảo an toàn, bền vững.
