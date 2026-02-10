VNX báo vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025

Lũy kế cả năm 2025, VNX ghi nhận đạt doanh thu đạt hơn 2.905 tỷ đồng tăng 29,29% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.850 tỷ đồng, tăng 29,28% so với kế hoạch năm 2024.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) công bố kết quả thực hiện kế hoạch quý 4/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể: trong quý 4/2025, VNX ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 766 tỷ đồng - trong đó, đóng góp cao nhất là doanh thu hoạt động đầu tư vốn vào công ty con đạt hơn 755 tỷ đồng. Sau khi trừ toàn bộ chi phí và thuế, VNX lãi gần 743 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, VNX ghi nhận đạt doanh thu đạt hơn 2.905 tỷ đồng tăng 29,29% so với kế hoạch (2.247 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.850 tỷ đồng, tăng 29,28% so với kế hoạch (2.204 tỷ đồng).

Kết thúc phiên giao dịch 31/12/2025, chỉ số VN-Index đạt 1.784,49 điểm, VNAllshare đạt 1.843,92 điểm và VN30 đạt 2.030,42 điểm. Trong tháng 12, ghi nhận các chỉ số đều tăng điểm so với tháng trước, với mức tăng lần lượt là 5,53%, 4,49% và 5,55%.

Còn theo báo cáo triển vọng của VCBS, trong năm 2025, khối lượng giao dịch bình quân trên tổng 3 sàn đạt 1,152 triệu cổ phiếu, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị gia tăng bình quân bùng nổ và duy trì mặt bằng cao kể từ tháng 7 tới tháng 10. Tuy nhiên, 2 tháng cuối năm, giá trị gia tăng suy giảm khoảng 40% so với các tháng trước, trong bối cảnh chỉ số chung vẫn tăng điểm tích cực.

Cũng theo VCBS, với đà tăng của VN-Index trong năm 2025, chỉ số chung đang giao dịch với P/E 15.7x. P/E hiện tại đang ở mức hấp dẫn so với bình quân khu vực (~17.0x) và bình quân 5 năm (~14.4x), đồng thời mặt bằng lãi suất thấp cùng tăng trưởng tín dụng tăng mạnh tiếp tục là môi trường thuận lợi sẽ hỗ trợ thanh khoản thị trường dồi dào và nâng mặt bằng định giá P/E các ngành lên nền cao mới.



Trong năm 2026, VN-Index sẽ tiếp tục hướng tới chinh phục kịch bản tích cực tại 2,279. VN-Index đang giao dịch quanh vùng (5Y – 1stdv, 5Y) của P/B tại 2.0x. Mốc P/B tại 5Y – 1stdv đã thể hiện rõ là vùng hỗ trợ khá cứng cho P/B của Index.