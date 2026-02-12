Chiến lược đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho giai đoạn định hướng đến năm 2035: Hà Nội phấn đấu phổ cập hạ tầng kết nối 6G và Internet vạn vật (IoT) trên phạm vi toàn Thành phố...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Trọng tâm của chiến lược là xây dựng Chính quyền số hiện đại, vận hành dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI). Thành phố hướng tới hình thành một Chính quyền thông minh có khả năng quản trị chủ động, dự báo tình hình và cung cấp các dịch vụ công chất lượng cao, được cá thể hóa theo nhu cầu của người dân. Việc vận hành này phải đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch và an toàn dựa trên năng lực của các nền tảng số và dữ liệu dùng chung.

Chiến lược đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho giai đoạn định hướng đến năm 2035. Cụ thể, Hà Nội phấn đấu phổ cập hạ tầng kết nối 6G và Internet vạn vật (IoT) trên phạm vi toàn Thành phố.

Về yếu tố con người, mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. Đối với người dân, Thành phố hướng tới việc 100% dân số trưởng thành được tiếp cận các dịch vụ số trong các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, bảo hiểm và giao thông.

Để đạt được điều này, Hà Nội sẽ triển khai thực chất và hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số" cùng hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng. Đồng thời, các chương trình đào tạo về kỹ năng số và ứng dụng AI trong giảng dạy sẽ được tổ chức hằng năm cho đội ngũ giáo viên các cấp.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Thành phố xác định nhiệm vụ thực hiện số hóa 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ được xây dựng và nâng cấp đảm bảo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" để phục vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Hà Nội sẽ tập trung phát triển và hoàn thiện các hệ thống nền tảng quan trọng, bao gồm: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành; Nền tảng tổng hợp, phân tích và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Thành phố.

Nền tảng AI của Thành phố được phát triển theo hướng tích hợp, sử dụng chung và mở rộng năng lực của Nền tảng phân tích dữ liệu lớn và Nền tảng Trợ lý ảo quốc gia.

Về hạ tầng mạng, Thành phố ưu tiên phương án thuê dịch vụ và sử dụng hiệu quả Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Chiến lược yêu cầu phải phê duyệt hồ sơ đề xuất bảo đảm an toàn theo cấp độ đối với toàn bộ hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số trước khi đưa vào vận hành.

Theo đó, Hà Nội sẽ rà soát và sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng yêu cầu mới phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số, đặc biệt khuyến khích đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đề án vị trí việc làm cũng sẽ được xây dựng lại, trong đó bổ sung yêu cầu kỹ năng số phù hợp với từng vị trí dựa trên Khung năng lực số quốc gia.