Trang chủ Thị trường

Bảo đảm dòng điện thông suốt dịp Tết Bính Ngọ 2026

Huyền Vy

12/02/2026, 07:15

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu NSMO và EVN tiếp tục dự báo, đánh giá và lập kế hoạch phương thức vận hành, cũng như huy động hợp lý, hiệu quả các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia để bảo đảm cung ứng điện cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, đặc biệt là dịp Tết Bính Ngọ 2026…

Vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch cung cấp điện phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2/2026, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc tại Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

VẬN HÀNH AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỆN KHI PHỤ TẢI XUỐNG THẤP

Theo báo cáo của Cục Điện lực (Bộ Công Thương), năm 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu điện dự kiến tiếp tục tăng trưởng. EVN và NSMO tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong vận hành hệ thống điện quốc gia, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng làm việc với EVN và NSMO về tình hình cung ứng điện dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: MOIT.
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng làm việc với EVN và NSMO về tình hình cung ứng điện dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: MOIT.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, phụ tải hệ thống dự kiến giảm còn khoảng 60 - 65% so với ngày bình thường do phần lớn phụ tải công nghiệp ngừng sản xuất. Trong điều kiện phụ tải thấp, hệ thống có khả năng xuất hiện tình trạng dư thừa nguồn cục bộ, tiềm ẩn rủi ro về điện áp và tần số nếu không điều hành phù hợp.

Trước thực tế này, NSMO đã phối hợp với EVN và các đơn vị điện lực lập phương thức vận hành, điều độ nguồn điện, lưới điện nhằm bảo đảm cao nhất mục tiêu an toàn cho cung cấp điện. Qua rà soát, hệ thống điện quốc gia cơ bản ở trạng thái sẵn sàng cao, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết các đơn vị đã lập và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm điện cho sản xuất và tiêu dùng, bao gồm phương án cung ứng điện, phương thức vận hành hệ thống điện, các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ... với mục tiêu cao nhất là cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho sản xuất và đời sống nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: MOIT.
Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: MOIT.

Đối với lưới truyền tải, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị đã xây dựng phương án vận hành Tết, bảo đảm các đường dây 500kV, 220kV liên kết miền vận hành trong giới hạn cho phép; duy trì dự phòng, sẵn sàng ứng phó các tình huống bất thường và sự cố hệ thống.

Liên quan đến công tác vận hành hệ thống điện, Tổng giám đốc NSMO Nguyễn Đức Ninh cho biết trong các ngày nghỉ Tết, NSMO đã xây dựng phương án vận hành theo nguyên tắc bảo đảm an toàn, ổn định và linh hoạt. Trong đó, bố trí phương thức vận hành nguồn hợp lý giữa các miền, duy trì đủ công suất dự phòng, bảo đảm quán tính và ổn định hệ thống; không thực hiện các thử nghiệm không cần thiết trong thời gian nghỉ lễ.

SẴN SÀNG PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐIỆN

Đánh giá cao những nỗ lực của EVN, NSMO thời gian qua, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho rằng hai đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện, cung cấp đầy đủ, ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đất nước và đời sống nhân dân.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị tập trung mọi nguồn lực để vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, liên tục trong các thời điểm quan trọng. Ảnh: MOIT.
Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị tập trung mọi nguồn lực để vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, liên tục trong các thời điểm quan trọng. Ảnh: MOIT.

Để chủ động bảo đảm cung ứng điện trong năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Quyền Bộ trưởng đề nghị EVN và NSMO tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được giao tại các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân trong năm 2026. Đồng thời, tiếp tục dự báo, đánh giá và lập kế hoạch phương thức vận hành, cũng như huy động hợp lý, hiệu quả các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia để bảo đảm cung ứng điện cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, đặc biệt là dịp Tết Bính Ngọ 2026 (hệ thống điện phải vận hành trong điều kiện phụ tải thấp, dư thừa nguồn điện).

Cùng với đó, đề nghị các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để vận hành hệ thống điện quốc gia; lưới điện truyền tải 500 - 220 kV tại các vùng miền và lưới điện phân phối trên phạm vi toàn quốc an toàn, ổn định và tin cậy. Tăng cường thực hiện chế độ trực vận hành để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục trong các thời điểm quan trọng.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng lưu ý công tác vận hành phải được bảo đảm giữ điện áp, tần số của toàn hệ thống trong giới hạn cho phép, sẵn sàng để ứng phó với các sự cố về điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ được dự báo sẽ thấp hơn ngày thường, tình trạng dư thừa nguồn điện sẽ tiếp tục xảy ra, tiềm ẩn gây nguy hiểm cho hệ thống điện. Bên cạnh đó, luôn tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị điều độ và các đơn vị điện lực, vận hành chính xác các thao tác từ xa, tuân thủ nghiêm túc chế độ trực ca.

Đặc biệt, Quyền Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo EVN và NSMO quan tâm, chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động làm nhiệm vụ trực vận hành trong dịp Tết cổ truyền sắp tới.

