Giá trị Tết Việt tại sự kiện “Chợ quê Tết”

Tối ngày 11/ 02, tại Furama Resort Đà Nẵng đã diễn ra sự kiện văn hóa - ẩm thực thường niên “Chợ quê Tết”, đánh dấu năm thứ 16 liên tiếp chương trình được tổ chức, tiếp tục là cầu nối văn hóa, đưa giá trị Tết Việt truyền thống đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Từ một phiên chợ mang tính thử nghiệm trong những năm 2010, “Chợ quê Tết” tại Furama Resort Đà Nẵng dần được định hình như một dấu ấn văn hóa đặc trưng của thành phố Đà Nẵng. Tại đây, văn hóa được kể lại bằng trải nghiệm sống, gần gũi và giàu cảm xúc, khiến biết bao du khách phải nhớ về và ghé chơi mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Hàng năm, hình ảnh chợ Tết xưa lại được gợi mở một cách gần gũi qua những gian hàng truyền thống, ẩm thực ba miền và các loại hình nghệ thuật dân gian như Bài Chòi, Múa mời trầu, Chầu Văn… Không ồn ào thay đổi, chính sự nhất quán ấy đã giúp “Chợ quê Tết” bền bỉ giữ được sức hút suốt 16 năm qua, trở thành một điểm hẹn quen thuộc không chỉ với du khách, mà còn với nhiều gia đình địa phương.

Tái hiện nghệ thuật văn hóa truyền thống tại " Chợ quê Tết" năm 2026.

Ngay trong ngày khai mạc, phiên “Chợ quê Tết” năm nay đã đón gần 700 lượt khách, mở đầu cho một mùa xuân rộn ràng nhưng vẫn giữ trọn nét thân thuộc, qua đó thể hiện sự nỗ lực hành trình lan tỏa Tết Việt của đơn vị tổ chức.

Chia sẻ tại đêm khai mạc, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết trong bối cảnh du lịch hiện đại, chúng tôi tin rằng những trải nghiệm thực chứng về văn hóa bản địa chính là “chìa khóa” để thu hút và giữ chân du khách quốc tế, đồng thời tạo nên bản sắc riêng biệt cho du lịch Đà Nẵng.

"Việc bảo tồn bản sắc địa phương không chỉ dừng lại ở hình thức, mà phải được thể hiện qua những trải nghiệm chân thực, sống động và giàu cảm xúc. Chúng tôi mong muốn mỗi du khách khi đến đây không chỉ tham quan một phiên chợ, mà thực sự được hòa mình vào không khí Tết Việt xưa – nơi những ký ức, phong vị và tinh thần đoàn viên được tái hiện một cách trọn vẹn nhất", ông Andre Pierre, Giám đốc Điều hành Furama Resort Đà Nẵng, chia sẻ.

Năm 2026, hành trình bền bỉ quảng bá văn hóa Tết truyền thống của khu nghỉ dưỡng được đông đảo du khách quan tâm, đón nhận. Đặc biệt Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng góp mặt trong đêm khai mạc sự kiện này.

Tại sự kiện năm nay, Furama Resort Đà Nẵng đã chú trọng tái hiện không gian sinh hoạt Tết Việt thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc trưng. Không gian được bài trí vô cùng ấn tượng, tái hiện không gian sinh hoạt Tết truyền thống với những gian hàng dân gian như: Thư Pháp, Thưởng Trà,... hay các quầy buffet ẩm thực 03 miền đặc sắc: Cơm Gà Hội An, Nem rán Hải Phòng, Bánh Khoái... Cùng với đó là các tiết mục trình diễn nghệ thuật dân gian.

Điểm đặc biệt của sự kiện năm nay còn nằm ở thông điệp tri ân dành cho du khách và cộng đồng địa phương đã đồng hành cùng “Chợ quê Tết” suốt nhiều năm qua. Theo đó, chương trình bắn pháo hoa được tổ chức liên tiếp trong ba đêm diễn ra sự kiện, như một lời cảm ơn chân thành cho sự ủng hộ bền bỉ đã góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị Tết Việt.

Sự kiện “Chợ quê Tết 2026” được diễn ra từ ngày 11 đến 13/02/2026, dự kiến sẽ đón thêm hàng ngàn lượt khách trong hai ngày tới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tạo không khí lễ hội sôi nổi cho thành phố trước thềm Tết Nguyên đán.