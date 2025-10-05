Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Bão số 11 là một thử thách lớn đối với Việt Nam, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, chúng ta có thể tin tưởng vào khả năng ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho người dân.
Bão số 11, với tên quốc tế là MATMO, đang tiến gần và đe dọa gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Trước tình hình này, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát đi Công điện số 5711/CĐ-TM, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quân đội trên toàn quốc chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão. Đây là một động thái thể hiện sự chủ động và quyết liệt của quân đội trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
Công điện được gửi đến nhiều cơ quan và đơn vị quan trọng như Tổng cục Chính trị, các tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II, các quân khu từ 1 đến 4, Quân đoàn 12, các quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, và nhiều đơn vị khác. Mục tiêu là đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các lực lượng trong việc ứng phó với bão số 11.
Đặc biệt, Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 được yêu cầu tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.
Bão số 11 không chỉ mang theo gió mạnh mà còn có khả năng gây mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Để giảm thiểu thiệt hại, Bộ Tổng Tham mưu đã yêu cầu các đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ ứng trực, theo dõi sát sao diễn biến của bão và mưa lũ. Các biện pháp phòng, chống được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho doanh trại, kho tàng và các công trình đang thi công. Lực lượng và phương tiện cũng được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó kịp thời và hiệu quả khi có tình huống xảy ra.
Các quân khu từ 1 đến 4 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố duy trì nghiêm chế độ trực Tổng đài 112, phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Việc kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế được thực hiện liên tục. Các khu vực trọng điểm thiên tai, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt đều được xác định rõ ràng.
Ngoài ra, các đơn vị quân đội còn chủ động giúp chính quyền và nhân dân thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp, chằng chống nhà cửa, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn. Đảm bảo các công trình xung yếu, thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.
Bộ Tổng Tham mưu cũng yêu cầu Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển. Mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển được thực hiện nghiêm ngặt. Tàu thuyền được hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão, đồng thời kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn.
Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam cũng được chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo. Bên cạnh đó, Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 cần kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.
Bộ Tổng Tham mưu lưu ý Quân đoàn 12, các bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Pháo binh - Tên lửa, cùng các binh đoàn, binh chủng rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có đề nghị của địa phương.
Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn đặc biệt là những khu vực bị chia cắt, cô lập. Quân khu 3 phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội thiết lập Sở Chỉ huy Tiền phương và mọi công tác bảo đảm cần thiết khác để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 11.
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phối hợp với Quân khu 3 và các cơ quan liên quan bảo đảm đường truyền và các điều kiện cần thiết khác để kết nối cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành, ứng phó bão số 11. Sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các quân khu, hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và tìm kiếm cứu nạn.
Các tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với bão số 11, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị. Bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai, chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.
Theo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, vào 7 giờ sáng 5/10, tâm bão số 11 ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 420km về phía Đông Đông Nam, mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Dự báo, từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn. Khu vực ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Các xã, phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, các xã, phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP. Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; các xã ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang cũ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
