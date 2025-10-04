Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 11

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và Nhân dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 11 – cơn bão được đánh giá có diễn biến phức tạp, nguy cơ gây ra “thiên tai chồng thiên tai” tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 3/10, bão số 11 (MATMO) đã di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Dự báo trong những ngày 5–7/10, bão sẽ tiếp tục mạnh thêm, đạt cấp 12–13, giật cấp 15–16, di chuyển nhanh về phía bán đảo Lôi Châu và Vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển, ven biển và đất liền nước ta.

Không chỉ gây gió mạnh trên biển, bão số 11 còn có khả năng kéo theo mưa lớn trên diện rộng tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Đặc biệt, bão xuất hiện ngay sau hai đợt bão số 9 và số 10 vừa gây nhiều thiệt hại, trong bối cảnh công tác khắc phục hậu quả vẫn chưa hoàn tất. Đây là tình huống “thiên tai kép”: bão chồng bão, lũ chồng lũ, nguy cơ cao dẫn đến lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đồng thời đe dọa ngập lụt ở các đô thị, vùng trũng thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông, đê điều, hồ đập.

Công điện của Chính phủ

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và Nhân dân cần nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất “đa thiên tai” của bão số 11 để chủ động triển khai phương án ứng phó quyết liệt, kịp thời, phù hợp với từng địa bàn, từng thời điểm. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình phải khẩn trương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và phương tiện hoạt động trên biển, không để đi vào khu vực nguy hiểm, hướng dẫn ngư dân tìm nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, phải tăng cường kiểm soát, phòng ngừa rủi ro đối với các hoạt động trên biển, đảo, ven biển, nhất là hoạt động du lịch tại Vịnh Bắc Bộ.

Các địa phương cần triển khai phương án bảo vệ nhà cửa, kho tàng, cơ sở giáo dục, y tế, đê điều, hồ đập, công trình sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, các hồ đập, công trình thủy lợi – thủy điện từng bị sự cố trong các đợt bão trước phải được theo dõi, khắc phục khẩn trương, không để tái diễn tình trạng mất an toàn. Các địa phương phải sẵn sàng phương án sơ tán dân cư, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Đối với các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải tập trung chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó nguy cơ lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. Các địa phương cần rà soát phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), bố trí sẵn lực lượng, vật tư, thiết bị tại những địa bàn trọng điểm để kịp thời xử lý sự cố, không để bị động, bất ngờ.

Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai – nơi được cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất cao, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh phối hợp với công an, các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân tại xã Bảo Hà ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi sát tình hình, tham khảo các nguồn dự báo quốc tế, kết hợp kinh nghiệm từ các đợt bão trước để nâng cao độ chính xác. Mặt khác, khoanh định khu vực có nguy cơ sạt lở, thường xuyên thông báo kịp thời đến chính quyền và người dân. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lào Cai theo dõi, điều tiết hồ chứa thủy điện Thác Bà, bảo đảm an toàn công trình và hạ du.

Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ triển khai biện pháp ứng phó trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, sản xuất công nghiệp. Nghiên cứu, hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế công trình để thích ứng với bão, mưa lũ.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có trách nhiệm rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở đất.

Bộ Ngoại giao: Tăng cường phối hợp với phía Trung Quốc trong việc trao đổi thông tin xả lũ từ các hồ chứa thượng nguồn, tránh để Việt Nam rơi vào tình thế bị động, bất ngờ.