Chủ động sản xuất trồng trọt trong Tết Nguyên đán, đảm bảo gieo cấy lúa đúng thời vụ

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, các tỉnh phía Bắc cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác lấy nước phục vụ làm đất và gieo cấy lúa trong tháng 2, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, điện lực và chính quyền địa phương để đảm bảo đủ nước, đúng thời điểm cho sản xuất.

Ngày 11/2/2026, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có Công văn số 482/TTTV-TTBVTV, chỉ đạo sản xuất trồng trọt và phòng chống sinh vật gây hại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các cơ quan chức năng trong việc chỉ đạo và điều hành sản xuất trồng trọt một cách hiệu quả, đảm bảo không bị gián đoạn trong dịp Tết.

Công văn của Cục Trồng trọt.

Để đối phó với tình hình này, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã đưa ra một loạt các biện pháp nhằm đảm bảo sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026 được triển khai đúng kế hoạch, an toàn và hiệu quả. Một trong những biện pháp quan trọng là tổ chức công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất trồng trọt trong dịp Tết Nguyên đán. Các Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh/thành phố được yêu cầu chủ động xây dựng và triển khai phương án chỉ đạo, điều hành sản xuất trước, trong và sau Tết. Điều này bao gồm việc bố trí lãnh đạo, cán bộ chuyên môn trực Tết, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân, và duy trì thông tin liên lạc thông suốt giữa các đơn vị liên quan.

Đối với sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, việc tổ chức chỉ đạo chặt chẽ kế hoạch sản xuất theo lịch thời vụ đã được thống nhất tại địa phương là rất quan trọng.

Ngoài ra, việc chỉ đạo sản xuất rau màu cũng được chú trọng nhằm bảo đảm nguồn cung rau xanh ngay sau Tết Nguyên đán, tránh tình trạng dồn thu hoạch trước Tết và thiếu hụt nguồn cung sau Tết. Các biện pháp bảo vệ cây công nghiệp và cây ăn quả trong điều kiện rét đậm, rét hại cũng được đề ra, nhằm đảm bảo ổn định sinh trưởng và năng suất cây trồng trong năm 2026.

Một yếu tố không thể bỏ qua là công tác theo dõi, phòng chống sinh vật gây hại và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu các địa phương bố trí cán bộ theo dõi tình hình sinh vật gây hại trên các cây trồng chính, chủ động chỉ đạo phòng, chống sinh vật gây hại theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, không để phát sinh thành dịch.

Việc bảo vệ sản xuất trồng trọt trong dịp Tết Nguyên đán đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Những biện pháp đã được đề ra không chỉ nhằm đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn mà còn hướng tới việc duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh thời tiết bất lợi. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn góp phần ổn định kinh tế nông thôn trong dịp lễ quan trọng nhất của năm.