Ngoại giao phát huy vai trò “cầu nối” thị trường xuất khẩu nông sản

Trong bối cảnh ngành Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và hướng tới kim ngạch xuất khẩu 100 tỷ USD vào năm 2030, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề nghị hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò “cầu nối” chiến lược, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác công nghệ, nâng tầm nông sản Việt...

Ngày 11/2/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đồng chủ trì cuộc gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được tiến cử, bổ nhiệm năm 2025.

MỞ ĐƯỜNG CHO MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết ngành Nông nghiệp và Môi trường hiện đã thiết lập quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải rộng trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, quản lý tài nguyên và kinh tế biển. Ngành luôn hoàn thành hai nhiệm vụ cốt lõi: bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế - xã hội thông qua quản lý, khai thác bền vững tài nguyên đất đai, khoáng sản, rừng và biển.

Năm 2025, GDP toàn ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,7-3,92%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 70 tỷ USD, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Bộ trưởng nhấn mạnh cần phát huy các lợi thế về an ninh lương thực, xuất khẩu nông lâm thủy sản, tài nguyên và tiềm năng biển. Đặc biệt, kinh tế biển còn nhiều dư địa phát triển, từ nuôi biển công nghệ cao, phát triển cảng biển - logistics đến chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan đại diện chủ động nghiên cứu thị trường, kết nối đối tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế nhằm mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư và giữ nhịp tăng trưởng cho ngành.

NÔNG NGHIỆP – MÔI TRƯỜNG TRONG CHIẾN LƯỢC ĐỐI NGOẠI

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, với vai trò gắn trực tiếp tới dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu phát triển bền vững, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của công tác đối ngoại.

Để hỗ trợ mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD, Thứ trưởng đề xuất các Trưởng cơ quan đại diện tập trung vào một số định hướng trọng tâm.

Thứ nhất: Rà soát và xác định các đối tác chiến lược tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu như Nhật Bản, Na Uy và các quốc gia có thế mạnh công nghệ đặc thù.

Thứ hai: Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản Việt Nam, khai thác dư địa thị trường tại các khu vực châu Á, châu Âu và châu Phi, nơi 27 Đại sứ và Tổng Lãnh sự vừa được bổ nhiệm.

Thứ ba: Đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, tận dụng thế mạnh của từng quốc gia đối tác.

Thứ tư: Thúc đẩy đào tạo, trao đổi chuyên gia, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Với hệ thống 6 trường đại học và 30 cơ sở đào tạo nghề trực thuộc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định đây là lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng.

Thứ năm: Tăng cường hợp tác đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ FAO và các tổ chức quốc tế, qua đó nâng cao vai trò và vị thế Việt Nam trong các sáng kiến về an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Tại cuộc họp, đại diện các Trưởng cơ quan đại diện bày tỏ ấn tượng trước quyết tâm và định hướng rõ ràng của lãnh đạo Bộ, đồng thời khẳng định tinh thần chủ động kết nối, sẵn sàng phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá cao các ý kiến từ thực tiễn địa bàn, cho rằng đây là cơ sở quan trọng để Bộ và các đơn vị chuyên môn nắm bắt rõ hơn cơ hội, thách thức tại từng thị trường.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và hệ thống cơ quan đại diện ở nước ngoài, nhằm mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, giữ vững đà tăng trưởng và đưa nông nghiệp Việt Nam vươn xa trên bản đồ kinh tế thế giới.